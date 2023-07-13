Американский политолог: Украина после победы России превратится в государство-обрубок - 13.07.2023 Украина.ру
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Американский политолог: Украина после победы России превратится в государство-обрубок
Американский политолог: Украина после победы России превратится в государство-обрубок - 13.07.2023 Украина.ру
Американский политолог: Украина после победы России превратится в государство-обрубок
После победы России Украина потеряет половину территорий и не будет соответствовать критериям вступления в ЕС и НАТО. Об этом рассказал американский политолог Джон Миршаймер в интервью изданию South China Morning Post
2023-07-13T10:43
2023-07-13T10:43
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Украина потеряет "несколько больших кусков", которые будут равны примерно половине ее территории, сказал политолог. Он призвал Запад готовиться к "неприятной" победе России.По мнению Миршаймера, после окончания конфликта Украина станет неблагополучным государством-обрубком, которое не будет удовлетворять критериям вступления ни в ЕС, ни в НАТО.Лидеры стран НАТО по итогам саммита утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который в том числе включает создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления Киева в альянс с двух этапов до одного. При этом конкретных временах рамок по вступлению Украины выработано не было.В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что рано или поздно мы придем к ситуации, когда для перелома в СВО придётся переносить вооруженный конфликт на территорию Запада.Нужно готовиться к тому, что конфликт на Украине будет долгим. В него будут вмешиваться новые и новые силы, указал политолог. Европейские армии в рамках НАТО проводят экстренные учения, они готовят собственные вооруженные силы: и это не армия обороны, а армия вторжения, сказал Кочетков.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230713/1047985128.html
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новости, украина, нато, сво, россия (рф), ес, конфликт, зарубежье
Новости, Украина, НАТО, СВО, Россия (РФ), ЕС, конфликт, Зарубежье

Американский политолог: Украина после победы России превратится в государство-обрубок

10:43 13.07.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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После победы России Украина потеряет половину территорий и не будет соответствовать критериям вступления в ЕС и НАТО. Об этом рассказал американский политолог Джон Миршаймер в интервью изданию South China Morning Post
Украина потеряет "несколько больших кусков", которые будут равны примерно половине ее территории, сказал политолог. Он призвал Запад готовиться к "неприятной" победе России.
По мнению Миршаймера, после окончания конфликта Украина станет неблагополучным государством-обрубком, которое не будет удовлетворять критериям вступления ни в ЕС, ни в НАТО.
"То, что останется от Украины, будет недееспособным огузком государства, которое не сможет вести крупные военные действия против России и не будет отвечать критериям вступления ни в ЕС, ни в НАТО. Думаю, это и будет конечным результатом", - сказал политолог.
Лидеры стран НАТО по итогам саммита утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который в том числе включает создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления Киева в альянс с двух этапов до одного. При этом конкретных временах рамок по вступлению Украины выработано не было.
В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что рано или поздно мы придем к ситуации, когда для перелома в СВО придётся переносить вооруженный конфликт на территорию Запада.
Нужно готовиться к тому, что конфликт на Украине будет долгим. В него будут вмешиваться новые и новые силы, указал политолог. Европейские армии в рамках НАТО проводят экстренные учения, они готовят собственные вооруженные силы: и это не армия обороны, а армия вторжения, сказал Кочетков.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
09:38
Вьетнамский и корейский сценарии. НАТО предлагает Киеву два путиВильнюсский саммит НАТО закончился обещаниями продолжать накачивать Украину оружием и деньгами, если она сможет сохраниться как государство и продолжать представлять собой угрозу для России. Сначала мирный договор — потом укрепление Украины для новой войны. Но сможет ли Зеленский пойти на территориальные уступки, сохранив при этом власть?
 
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Заголовок открываемого материала
10:43Американский политолог: Украина после победы России превратится в государство-обрубок
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