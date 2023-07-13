https://ukraina.ru/20230713/1047984831.html
Спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на Запорожскую АЭС
Спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на Запорожскую АЭС - 13.07.2023 Украина.ру
Спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на Запорожскую АЭС
Силовики задержали украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщил 12 июля в своем телеграм-канале глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2023-07-13T08:43
2023-07-13T08:43
2023-07-13T08:43
запорожская аэс
новости
новые регионы
диверсанты
владимир рогов
атака
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По его словам, террористов готовили в Германии британские инструкторы.Рогов также опубликовал видео допроса одного из задержанных, на котором тот рассказал о подготовке, заброске и целях диверсионной группы.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ukraina.ru/20230707/1047883442.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, новости, новые регионы, диверсанты, владимир рогов, атака
Запорожская АЭС, Новости, Новые регионы, диверсанты, Владимир Рогов, атака
Спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на Запорожскую АЭС
Силовики задержали украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщил 12 июля в своем телеграм-канале глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
По его словам, террористов готовили в Германии британские инструкторы.
Рогов также опубликовал видео допроса одного из задержанных, на котором тот рассказал о подготовке, заброске и целях диверсионной группы.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.