https://ukraina.ru/20230713/1047980264.html

Митрополит Леонид (Горбачев): УПЦ надо было сопротивляться нацистам, чтобы отстоять Киево-Печерскую Лавру

Митрополит Леонид (Горбачев): УПЦ надо было сопротивляться нацистам, чтобы отстоять Киево-Печерскую Лавру - 13.07.2023 Украина.ру

Митрополит Леонид (Горбачев): УПЦ надо было сопротивляться нацистам, чтобы отстоять Киево-Печерскую Лавру

Украинские власти не остановятся на уничтожении Киево-Печерской Лавры, их цель уничтожение канонического православия на Украине, считает митрополит Клинский... Украина.ру, 13.07.2023

2023-07-13T03:38

2023-07-13T03:38

2023-07-13T03:39

рпц

упц мп

киево-печерская лавра

митрополит леонид (горбачев)

украина

россия (рф)

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Украинские власти не остановятся на уничтожении Киево-Печерской Лавры, их цель уничтожение канонического православия на Украине, считает митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру- Владыка, какими будут последствия, если украинские власти вывезут на Запад из Киево-Печерской Лавры церковные и культурные ценности, как время от времени они об этом публично заявляют? Можно ли их будет обратно получить, или это будет, как со скифским золотом из Крыма в 2014 году – отправили в Голландию еще при Украине, а как только стал полуостров российским, то голландцы его возвращать отказались?- Вот вы абсолютно правильно закончили формулировать свой вопрос. Отвезли, и до сих пор его никто получить не может, и не получим, пока не будет соответствующих волевых решений.Что касается непосредственно вашего вопроса по ценностям культурным и церковным, которые находятся в Киево-Печерской Лавре, здесь есть две стороны медали.Два аспекта этого вопроса, оба очень важные. Первый вопрос, первая сторона – это духовно-сакральная. Для верующего человека, для православного в данном случае, его святыни – это не просто его духовное и историческое наследие – это его сердце. И если вы изымаете из организма сердце, то никакой организм не выдержит этого.Это делается для того, чтобы полностью упразднить каноническое православие на украинской территории.Это задача максимум, она будет выполнена, т.к. на нее заточены очень большие средства, силы и связи. Под это дело будут забирать все.У кого можно забрать? Только у тех людей, которые не имеют субъектности, находятся в зависимом положении.Никакой здравый человек, никакой руководитель, тем более, на государственном уровне, не расстанется со своими святынями. Либо, если человеку на это наплевать.Другой вопрос. Когда всю жизнь этим занимались колонизаторы. Старый Свет преуспел в таких делах. Например, англичане всю жизнь занимались грабежами. А можем вспомнить и Крестовые походы, и Ватикан.- Константинополь в 1204 году.- Да, совершенно верно. Поэтому сейчас, когда мы говорим, что вывоз этих ценностей… Вы забираете у людей сердце духовное. Это первое.Второе – когда мы говорим о материальных ценностях – уже вопросы государственные. А что вы делаете, почему вы вывозите эти ценности?Хорошо, для вас они не представляют никакого духовно-сакрального наследия. Вы их видите, как источник материального блага и наживы.Но для чего вы это вывозите за свои сегодняшние территориальные пределы? Вы считаете, что в Европе они будут сохраннее?Мы видим, что происходит в Европе, в той же Франции, которая несколько недель полыхала. Кучу всего сожгли. Общественные здания и библиотеки в том числе! Это то, что мы знаем из СМИ, а сколько мы еще не знаем?Сокровища Лавры - это сакральные ценности для православного человека, а православие вне границ. Нельзя сказать, что отдельно само по себе существует украинское или русское православие.В Православии нет ни эллина, ни иудея. Это прежде всего, сакральность и духовность, спасение для людей. Считаю, что ни под каким предлогом со своими духовными ценностями расставаться нельзя. Тем более, если уж мы затронули вопрос о русскости или иной национальной составляющей, то она тут не присутствует.Еще раз говорю, это святыни для всего православного мира общечтимые. Я думаю, люди об этом должны знать.- На Украине есть не только Киево-Печерская Лавра, но и Почаевская, и Святогорская Лавра. Их тоже, по вашему мнению, ожидает судьба Киево-Печерской лавры?- К сожалению, да. Не хочу быть посланником, который приносит плохие вести, либо пророком, но, тем не менее, я вижу, что это звенья одной цепи. На Киево-Печерской Лавре не остановятся.При безмолвном попустительстве со стороны УПЦ, при том, что никак они не выступили практически никак, не защитили ничего.Мы видим разрозненные группки немногочисленных прихожан, которые запуганы донельзя. И то люди, переступая через испуг, через боязнь репрессий укронацистского руководства, выходят к Лавре и пытаются защитить святыни.Я там не видел ни митрополита Онуфрия, ни других высших иерархов УПЦ, которые вышли бы, стали бы со своим народом и попытались бы защитить святыни. Я не видел никого.И это очень плохо, потому что бросить на поругание свои святыни, бросить на поругание свой верующий народ, своих верных – это недостойно.- Как вы считаете, Русская Православная Церковь должна выступить с каким-то заявлением, поставить в известность и другие православные конфессии, Папу Римского, иерархов различных христианских конфессий в Европе, ну и обратиться к правительству Украины, а также к западным правительствам?- Русская Православная церковь устами ответственных за направления синодальных отделов поднимают эти вопросы на возможных международных площадках.Но, прежде всего, конечно, мы должны понимать, что это первоочередная задача УПЦ – защитить святыни. И если ты сам не борешься… Мы, конечно, делаем все возможное. Я уверен, что люди, от которых что-то зависит, поднимают эти вопросы, и говорят об этом.Святыни Киево-Печерской Лавры - это общие православные святыни, которые могут быть навсегда потеряны, как терялись сотни тысяч, миллионы экземпляров, светским языком выражаясь, в постреволюционный период, после 1917 года. Тогда под различными надуманными предлогами изымались, экспроприировались у Церкви её ценности, которые были безвозвратно потеряны.Позже многие из них нашлись в западных частных коллекциях. Возможностей их вернуть так и не представилось.То же самое будет и со святынями, мощами, иконами XV-XVII веков, которые хранились и хранятся в Киево-Печерской лавре. То же самое будет с этим историческим и духовно-культурным наследием.- Почему УПЦ не организовало сопротивление верующих действиям властей?- Мое личное мнение как православного христианина и архиерея: свои святыни и своих людей нужно защищать.Если ты хочешь пользоваться толстовским непротивлением злу насилием, то это применимо к твоей личной ячейке, к твоей малой Церкви - к твоей семье.Когда к тебе на порог придут нацисты, изнасилуют твою жену, надругаются над твоими детьми, сожгут твой дом и хозяйство, то предварительно у тебя будет выбор поступить так, как ты считаешь нужным. Самое время подумать, решение будет за тобой.Но то, что тебе свыше вручено Богом - а это Церковь, люди, святыни - за это нужно бороться и драться до конца. Изначально УПЦ и нужно было это делать. Я всегда говорил, что 100-200-300 тысяч народа выходили в лучшие времена в Киеве на крестные ходы, и мы помним это.Это было мирное время. Я согласен, это страшно, многие из нас проходили тяжелые моменты в своей жизни, и когда над тобой свистели пули, когда ты был в очень нехороших ситуациях, связанных с военными действиями.Многие мои коллеги проходили через это, и я проходил. И здесь на самом деле проявляется характер человека, твои действия и поступки.Всем страшно – не боятся только дураки. У всех есть инстинкт самосохранения и Богом данная физическая жизнь, но нужно думать о жизни духовной.Если тебе вручены ключи ответственности, ты должен биться за свою паству.Как только первые ростки давления пошли на УПЦ, моментально надо было организовывать сопротивление.Я не призываю к свержению власти – Боже упаси, но акт гражданского неповиновения с мирным выводом и выходом десятков тысяч прихожан должен был быть. И тем самым никто бы не посмел тронуть Украинскую Православную церковь. И что в итоге? В итоге то: что в УПЦ перестали поминать патриарха, стали заниматься незаконным мироварением и самостоятельно открывать зарубежные приходы, на что не имели права.Получилось то, что получилось: архиереи считали, что мы лучше отсидимся, мы договоримся с властью – нас не тронут.Не получилось! Потому что у властей задача – уничтожение православия, канонического православия. Они его связывают в больных фантазиях с Россией, то, о чем мы с вами выше говорили. Но они не могут понять, что православие находится вне национального фактора.И сколько бы не сравнивали с Русским миром или с чем-то еще – Русский мир – это одна из составляющих Православия. Православие – это Вселенскость, его нужно защищать.

https://ukraina.ru/20230621/1047433716.html

https://ukraina.ru/20230612/1047126473.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

рпц, упц мп, киево-печерская лавра, митрополит леонид (горбачев), украина, россия (рф)