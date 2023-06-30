https://ukraina.ru/20230630/1047666050.html

Как Киево-Печерской лавре возвращают "украинскую идентичность"

Как Киево-Печерской лавре возвращают "украинскую идентичность" - 30.06.2023 Украина.ру

Как Киево-Печерской лавре возвращают "украинскую идентичность"

По данным СВР России, Киев и ЮНЕСКО достигли соглашения, согласно которому из Киево-Печерской лавры будут вывезены христианские ценности, в том числе мощи святых - под предлогом их спасения от российских ракетных ударов.

2023-06-30T04:54

2023-06-30T04:54

2023-06-30T04:54

эксклюзив

украина

россия (рф)

запад

киево-печерская лавра

мария захарова

владимир зеленский

свр

юнеско

мощи

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Инициатива киевского режима вызвала осуждение со стороны Русской Православной зарубежной Церкви (РПЦЗ). Как заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган, "вывоз святынь будет означать, что ни вера народа, ни ценности Церкви Православной не нужны тем, кто принимает такого рода решения". По его словам, святыни Киево-Печерской лавры должны оставаться с верующими людьми.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подготавливаемую киевскими властями и их западными покровителями операцию по "эвакуации" за границу христианских ценностей Киево-Печерской лавры "вопиющим актом" и заявила, что "это очередной пример преступного курса Зеленского на разрушение традиционных основ украинского общества, на подрыв общих для наших народов вековых духовных скреп"."Гонения киевского режима в отношении священнослужителей, монахов и прихожан канонической Украинской Православной Церкви – одна из важных тем наших регулярных бесед с руководством Секретариата ЮНЕСКО. По их результатам нам были даны недвусмысленные заверения в том, что учреждение не принимает и не будет принимать участия в перемещении православных святынь с Украины и, в частности, с территории объекта всемирного наследия "Киево-Печерская лавра". Насколько нам известно, аналогичные заверения получены и российскими журналистами", - сказала Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.Она также отметила, что, в отличие от ВСУ, Вооруженные силы РФ предпринимают все возможные шаги в целях недопущения нарушения обязательств нашей страны по конвенциям ЮНЕСКО.В ЮНЕСКО факт соглашения с киевскими властями относительно ценностей лавры пока не подтверждают. "ЮНЕСКО не участвует в этой эвакуации, вследствие чего не может дать комментариев на эту тему или подтвердить сам этот факт", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь организации Тома Маллар. В организации призвали обратиться к украинским властям за разъяснениями.Возможно, огласка и резонансные заявления сделали свое дело. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил в своем телеграм-канале, что "ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины". А единственная задача, которая стоит сейчас относительно лавры, по словам министра, проста – "защитить ее от русского мира".Но вряд ли можно верить министру на слово. Стоит вспомнить, например, о судьбе скифского золота, которое Запад помогает "спасать" от России еще с 2014 года. Как считает политолог Ростислав Ищенко, к вывозу ценностей лавры готовились загодя, потому и "передавали" в срочном порядке контроль над лаврой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) - чтобы монахи УПЦ не могли этой "эвакуации" воспротивиться.По мнению Ищенко, заокеанские планировщики вывоза ценностей делают это по той причине, что "никогда не планировали, что Украина уцелеет, как независимое государство". Кроме того, это частичная компенсация расходов на содержание киевского режима – впоследствии можно будет поторговаться с Россией…Своих планов в отношении Киево-Печерской лавры украинские власти особо не скрывают. Уже не раз предпринимались попытки "освободить" ее от монахов канонической УПЦ. Ранее министерством культуры был разорван в одностороннем порядке договор аренды зданий лавры с УПЦ. Ткаченко тогда сообщиил, что монахи могут остаться в лавре лишь при условии их перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов быть не может, братия будет стоять до конца.По словам наместника, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, для этого нужно решение суда, а иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.Украинские власти сами признают, что действуют без решения судебных органов. "Не дожидаясь решения суда и принятия закона, который запрещает на Украине работу религиозных организаций с центрами управления в Москве, мы начали работу по поводу того, чтобы лавра начала возвращать для себя украинскую идентичность", - заявил Александр Ткаченко в эфире телеканала "Рада" 27 июня.Такое "возвращение украинской идентичности" проявилось, например, в том, что 11 июня в лавре впервые в ее истории провели панихиду по гетману Ивану Мазепе, которого Русская православная церковь предала анафеме за государственную измену во время Северной войны. Сообщая о проведении этой панихиды общественности, министр культуры с удовлетворением отметил, что "лавра становится украинской".Напомним, что настоятель лавры митрополит УПЦ Павел был обвинен в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России, с начала апреля он находится под домашним арестом. Решение суда об аресте сам священнослужитель назвал политическим заказом.Ситуаций вокруг канонической УПЦ обеспокоены в ООН. В недавно опубликованном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека обзоре отмечается, что ряд областных советов на Украине запретили деятельность УПЦ на территориях своих областей, хотя такой запрет выходит за пределы их полномочий. Отмечены обыски в культовых сооружениях, вручения уведомления о подозрении священнослужителям и домашний арест некоторых из них, ситуация с выселением монахов из Киево-Печерской лавры.В Мониторинговой миссии по правам человека в Украине (ММПЧУ) зафиксировали "всплеск языка ненависти" и насилия в отношении УПЦ.Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу организации, ММПЧУ выразила обеспокоенность тем, что "совокупное влияние действий правительства, направленных против УПЦ, может быть дискриминационным".

https://ukraina.ru/20230628/1047627628.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия (рф), запад, киево-печерская лавра, мария захарова, владимир зеленский, свр, юнеско, мощи, скифское золото