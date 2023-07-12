https://ukraina.ru/20230712/1047967283.html
"Какие красавцы!" Симоньян предложила помощь в закрытии кредитов бойцам, захватившим БМП Bradley
"Какие красавцы!" Симоньян предложила помощь в закрытии кредитов бойцам, захватившим БМП Bradley - 12.07.2023 Украина.ру
"Какие красавцы!" Симоньян предложила помощь в закрытии кредитов бойцам, захватившим БМП Bradley
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предложила свою помощь в закрытии кредитов бойцам группировки "Центр (О)" за взятие БМП Bradley. Об этом она написала в своём телеграм-канале
2023-07-12T13:36
2023-07-12T13:36
2023-07-12T13:36
новости
россия (рф)
маргарита симоньян
бмп
m2 bradley
кредит
помощь
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Маргарита Симоньян предложила помощь семьям бойцов, захвативших БМП Bradley у ВСУ в зоне специальной военной операции.Телеграм-канал "Сводки и Аналитика СВО (Резерв)" опубликовал видео, на котором российские военнослужащие группировки "Центр (О)" взяли первую абсолютно целую БМП Bradley. БМП Bradley поставляют Украине США.На видео российские военнослужащие передали привет "пану Зеленскому" и поблагодарили "за чудные машины".В комментариях к посту Симоньян один из пользователей написал, что является бойцом отряда, который взял БМП Bradley."Я боец этого отряда))) Есть ипотека))) Подсобить не желаете?)" - написал один из пользователей.Маргарита Симоньян ответила: "Желаю) С вами свяжутся мои помощники, попросят документы. Если все правда, обязательно помогу!"Ранее певцы Николай Басков и Григорий Лепс совместно с лидером группы "Земляне" Владимиром Киселевым объявили о намерении премировать российских военнослужащих, которые на поле боя выведут из строя западные танки.3 июля Лепс в своём сообщил, что передал бойцу с позывным "Веном" миллион рублей за подбитый танк Leopard.
https://ukraina.ru/20230704/1047779265.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия (рф), маргарита симоньян, бмп, m2 bradley, кредит, помощь
Новости, Россия (РФ), Маргарита Симоньян, БМП, M2 Bradley, кредит, помощь
"Какие красавцы!" Симоньян предложила помощь в закрытии кредитов бойцам, захватившим БМП Bradley
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предложила свою помощь в закрытии кредитов бойцам группировки "Центр (О)" за взятие БМП Bradley. Об этом она написала в своём телеграм-канале
Маргарита Симоньян предложила помощь семьям бойцов, захвативших БМП Bradley у ВСУ в зоне специальной военной операции.
"Какие красавцы!
Жены, родители этих ребят — если у кого незакрытые кредиты в семье или вообще нужна какая помощь, пишите в комменты в этом канале.
Атдуши", - написала Симоньян.
Телеграм-канал "Сводки и Аналитика СВО (Резерв)" опубликовал видео, на котором российские военнослужащие группировки "Центр (О)" взяли первую абсолютно целую БМП Bradley. БМП Bradley поставляют Украине США.
На видео российские военнослужащие передали привет "пану Зеленскому" и поблагодарили "за чудные машины".
В комментариях к посту Симоньян один из пользователей написал, что является бойцом отряда, который взял БМП Bradley.
"Я боец этого отряда))) Есть ипотека))) Подсобить не желаете?)" - написал один из пользователей.
Маргарита Симоньян ответила: "Желаю) С вами свяжутся мои помощники, попросят документы. Если все правда, обязательно помогу!"
Ранее певцы Николай Басков и Григорий Лепс совместно с лидером группы "Земляне" Владимиром Киселевым объявили о намерении премировать российских военнослужащих, которые на поле боя выведут из строя западные танки.
3 июля Лепс в своём сообщил, что передал бойцу с позывным "Веном" миллион рублей за подбитый танк Leopard.