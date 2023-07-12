https://ukraina.ru/20230712/1047967283.html

"Какие красавцы!" Симоньян предложила помощь в закрытии кредитов бойцам, захватившим БМП Bradley

"Какие красавцы!" Симоньян предложила помощь в закрытии кредитов бойцам, захватившим БМП Bradley - 12.07.2023 Украина.ру

"Какие красавцы!" Симоньян предложила помощь в закрытии кредитов бойцам, захватившим БМП Bradley

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предложила свою помощь в закрытии кредитов бойцам группировки "Центр (О)" за взятие БМП Bradley. Об этом она написала в своём телеграм-канале

2023-07-12T13:36

2023-07-12T13:36

2023-07-12T13:36

новости

россия (рф)

маргарита симоньян

бмп

m2 bradley

кредит

помощь

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Маргарита Симоньян предложила помощь семьям бойцов, захвативших БМП Bradley у ВСУ в зоне специальной военной операции.Телеграм-канал "Сводки и Аналитика СВО (Резерв)" опубликовал видео, на котором российские военнослужащие группировки "Центр (О)" взяли первую абсолютно целую БМП Bradley. БМП Bradley поставляют Украине США.На видео российские военнослужащие передали привет "пану Зеленскому" и поблагодарили "за чудные машины".В комментариях к посту Симоньян один из пользователей написал, что является бойцом отряда, который взял БМП Bradley."Я боец этого отряда))) Есть ипотека))) Подсобить не желаете?)" - написал один из пользователей.Маргарита Симоньян ответила: "Желаю) С вами свяжутся мои помощники, попросят документы. Если все правда, обязательно помогу!"Ранее певцы Николай Басков и Григорий Лепс совместно с лидером группы "Земляне" Владимиром Киселевым объявили о намерении премировать российских военнослужащих, которые на поле боя выведут из строя западные танки.3 июля Лепс в своём сообщил, что передал бойцу с позывным "Веном" миллион рублей за подбитый танк Leopard.

https://ukraina.ru/20230704/1047779265.html

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новости, россия (рф), маргарита симоньян, бмп, m2 bradley, кредит, помощь