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ВСУ обстреляли Токмак кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли Токмак кассетными боеприпасами - 12.07.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Токмак кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области, предположительно, кассетными боеприпасами. Об этом сообщили 11 июля журналисты РИА Новости со ссылкой на оперативные службы города

2023-07-12T09:36

2023-07-12T09:36

2023-07-12T09:40

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Украинские военные обстреляли город Токмак Запорожской области, предположительно кассетными боеприпасами, сообщили в оперативных службах города.Попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки, уточнили журналисты.7 июля США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новость об обстреле Токмака кассетными боеприпасами."Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что России придётся применить против ВСУ кассетные боеприпасы, если США поставят таковые Украине. По словам министра, у России в арсенале есть снаряды подобного типа и они эффективнее американских.Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.Сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем Киеву, убежден эксперт. Так как у американцев на складах находятся миллионы этих боеприпасов, это может решить проблему снарядного голода в ВСУ.Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает Клинцевич.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте

https://ukraina.ru/20230711/1047950051.html

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новости, россия (рф), украина, запорожская область, токмак, всу, кассетные боеприпасы, сша, киев