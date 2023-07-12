ВСУ обстреляли Токмак кассетными боеприпасами - 12.07.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Токмак кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли Токмак кассетными боеприпасами - 12.07.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Токмак кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области, предположительно, кассетными боеприпасами. Об этом сообщили 11 июля журналисты РИА Новости со ссылкой на оперативные службы города
2023-07-12T09:36
2023-07-12T09:40
новости
россия (рф)
украина
запорожская область
токмак
всу
кассетные боеприпасы
сша
киев
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Украинские военные обстреляли город Токмак Запорожской области, предположительно кассетными боеприпасами, сообщили в оперативных службах города.Попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки, уточнили журналисты.7 июля США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новость об обстреле Токмака кассетными боеприпасами."Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что России придётся применить против ВСУ кассетные боеприпасы, если США поставят таковые Украине. По словам министра, у России в арсенале есть снаряды подобного типа и они эффективнее американских.Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.Сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем Киеву, убежден эксперт. Так как у американцев на складах находятся миллионы этих боеприпасов, это может решить проблему снарядного голода в ВСУ.Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает Клинцевич.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте
https://ukraina.ru/20230711/1047950051.html
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новости, россия (рф), украина, запорожская область, токмак, всу, кассетные боеприпасы, сша, киев
Новости, Россия (РФ), Украина, Запорожская область, Токмак, ВСУ, кассетные боеприпасы, США, Киев

ВСУ обстреляли Токмак кассетными боеприпасами

09:36 12.07.2023 (обновлено: 09:40 12.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по гражданским объектам в г. Токмак
ВСУ нанесли удар по гражданским объектам в г. Токмак - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области, предположительно, кассетными боеприпасами. Об этом сообщили 11 июля журналисты РИА Новости со ссылкой на оперативные службы города
Украинские военные обстреляли город Токмак Запорожской области, предположительно кассетными боеприпасами, сообщили в оперативных службах города.
"В 17:15 боевики нацистского киевского режима обстреляли Токмак. По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы", — говорится в заявлении.
Попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки, уточнили журналисты.
7 июля США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.
По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новость об обстреле Токмака кассетными боеприпасами.
"Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что России придётся применить против ВСУ кассетные боеприпасы, если США поставят таковые Украине. По словам министра, у России в арсенале есть снаряды подобного типа и они эффективнее американских.
Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.
Сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем Киеву, убежден эксперт. Так как у американцев на складах находятся миллионы этих боеприпасов, это может решить проблему снарядного голода в ВСУ.
Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает Клинцевич.
Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте
- РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Вчера, 16:55
"Смерть под ногами на десятилетия". Эксперты о передаче кассетных бомб ВСУВ конце прошлой недели Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM
 
НовостиРоссия (РФ)УкраинаЗапорожская областьТокмакВСУкассетные боеприпасыСШАКиев
 
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