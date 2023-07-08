Андрей Клинцевич: Кассетные боеприпасы для ВСУ Россия уничтожит так же, как и снаряды с обедненным ураном - 08.07.2023 Украина.ру
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Андрей Клинцевич: Кассетные боеприпасы для ВСУ Россия уничтожит так же, как и снаряды с обедненным ураном
Андрей Клинцевич: Кассетные боеприпасы для ВСУ Россия уничтожит так же, как и снаряды с обедненным ураном - 08.07.2023 Украина.ру
Андрей Клинцевич: Кассетные боеприпасы для ВСУ Россия уничтожит так же, как и снаряды с обедненным ураном
- Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-07-08T13:11
2023-07-08T13:11
интервью
клинцевич
кассетные боеприпасы
снаряды
обедненный уран
украина
сша
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В ночь с пятницы на субботу (8 июля, по московскому времени) США пообещали включить кассетные боеприпасы в очередной пакет военной помощи для Украины. Джо Байден назвал это решение трудным.- Андрей Францевич, какую угрозу это несет нашим военным и гражданскому населению?- Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами. Сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем.США отказались от их использования, хотя и не подписали конвенцию о их запрещении, кстати, как Россия и Китай, формально США неограниченны в их применении. Но так как снаряды старые, 70-х годов выпуска, до 30% суббоеприпасов, которые разбрасываются на площади, не взрываются и минируют территории, становясь очень опасными для мирного населения после войны. Поэтому мир от этих боеприпасов отказывается.Так как у американцев на складах находятся миллионы [этих боеприпасов], сейчас это может быть решение снарядного голода для Украины. С их помощью могут быть проделаны проходы в наших минных полях, которые стали для ВСУ непреодолимыми.- А каким может быть наш симметричный ответ на использование такого вида оружия?- Нашим симметричным ответом может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем. А также уничтожение складов с кассетными боеприпасами. Так как это было со снарядами с урановыми сердечниками, которые мы уничтожали достаточно эффективно.- Как союзники США по НАТО отреагируют на такие поставки, ведь эти страны подписали конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов?- Это не вызовет раскол в Альянсе, потому что американцы полностью контролируют своих союзников в негативном смысле этого слова. Их запугали и держат в состоянии заложников.Женевская конвенция запрещает применение боеприпасов в густонаселенных пунктах, считая это военным преступлением. Украину это никогда не останавливало, она таким образом минировала Луганск и Северодонецк. Мир этого не замечает, как не заметит применение этих боеприпасов и сейчас.
https://ukraina.ru/20230503/1045911123.html
https://ukraina.ru/20230524/1046538523.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, клинцевич, кассетные боеприпасы, снаряды, обедненный уран, украина, сша
Интервью, Клинцевич, кассетные боеприпасы, снаряды, обедненный уран, Украина, США

Андрей Клинцевич: Кассетные боеприпасы для ВСУ Россия уничтожит так же, как и снаряды с обедненным ураном

13:11 08.07.2023
 
© 100biografiy.ruАндрей Клинцевич интервью
Андрей Клинцевич интервью
© 100biografiy.ru
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
- Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В ночь с пятницы на субботу (8 июля, по московскому времени) США пообещали включить кассетные боеприпасы в очередной пакет военной помощи для Украины. Джо Байден назвал это решение трудным.
- Андрей Францевич, какую угрозу это несет нашим военным и гражданскому населению?
- Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами. Сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем.
США отказались от их использования, хотя и не подписали конвенцию о их запрещении, кстати, как Россия и Китай, формально США неограниченны в их применении. Но так как снаряды старые, 70-х годов выпуска, до 30% суббоеприпасов, которые разбрасываются на площади, не взрываются и минируют территории, становясь очень опасными для мирного населения после войны. Поэтому мир от этих боеприпасов отказывается.
Андрей Клинцевич
3 мая, 17:52
Андрей Клинцевич: кто онГлава Центра военно-политических исследований
Так как у американцев на складах находятся миллионы [этих боеприпасов], сейчас это может быть решение снарядного голода для Украины. С их помощью могут быть проделаны проходы в наших минных полях, которые стали для ВСУ непреодолимыми.
- А каким может быть наш симметричный ответ на использование такого вида оружия?
- Нашим симметричным ответом может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем. А также уничтожение складов с кассетными боеприпасами. Так как это было со снарядами с урановыми сердечниками, которые мы уничтожали достаточно эффективно.
24 мая, 16:30
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- Как союзники США по НАТО отреагируют на такие поставки, ведь эти страны подписали конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов?
- Это не вызовет раскол в Альянсе, потому что американцы полностью контролируют своих союзников в негативном смысле этого слова. Их запугали и держат в состоянии заложников.
Женевская конвенция запрещает применение боеприпасов в густонаселенных пунктах, считая это военным преступлением. Украину это никогда не останавливало, она таким образом минировала Луганск и Северодонецк. Мир этого не замечает, как не заметит применение этих боеприпасов и сейчас.
 
ИнтервьюКлинцевичкассетные боеприпасыснарядыобедненный уранУкраинаСША
 
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13:11Андрей Клинцевич: Кассетные боеприпасы для ВСУ Россия уничтожит так же, как и снаряды с обедненным ураном
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