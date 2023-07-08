https://ukraina.ru/20230708/1047890092.html

Андрей Клинцевич: Кассетные боеприпасы для ВСУ Россия уничтожит так же, как и снаряды с обедненным ураном

Андрей Клинцевич: Кассетные боеприпасы для ВСУ Россия уничтожит так же, как и снаряды с обедненным ураном - 08.07.2023 Украина.ру

Андрей Клинцевич: Кассетные боеприпасы для ВСУ Россия уничтожит так же, как и снаряды с обедненным ураном

- Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич

2023-07-08T13:11

2023-07-08T13:11

2023-07-08T13:11

интервью

клинцевич

кассетные боеприпасы

снаряды

обедненный уран

украина

сша

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В ночь с пятницы на субботу (8 июля, по московскому времени) США пообещали включить кассетные боеприпасы в очередной пакет военной помощи для Украины. Джо Байден назвал это решение трудным.- Андрей Францевич, какую угрозу это несет нашим военным и гражданскому населению?- Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами. Сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем.США отказались от их использования, хотя и не подписали конвенцию о их запрещении, кстати, как Россия и Китай, формально США неограниченны в их применении. Но так как снаряды старые, 70-х годов выпуска, до 30% суббоеприпасов, которые разбрасываются на площади, не взрываются и минируют территории, становясь очень опасными для мирного населения после войны. Поэтому мир от этих боеприпасов отказывается.Так как у американцев на складах находятся миллионы [этих боеприпасов], сейчас это может быть решение снарядного голода для Украины. С их помощью могут быть проделаны проходы в наших минных полях, которые стали для ВСУ непреодолимыми.- А каким может быть наш симметричный ответ на использование такого вида оружия?- Нашим симметричным ответом может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем. А также уничтожение складов с кассетными боеприпасами. Так как это было со снарядами с урановыми сердечниками, которые мы уничтожали достаточно эффективно.- Как союзники США по НАТО отреагируют на такие поставки, ведь эти страны подписали конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов?- Это не вызовет раскол в Альянсе, потому что американцы полностью контролируют своих союзников в негативном смысле этого слова. Их запугали и держат в состоянии заложников.Женевская конвенция запрещает применение боеприпасов в густонаселенных пунктах, считая это военным преступлением. Украину это никогда не останавливало, она таким образом минировала Луганск и Северодонецк. Мир этого не замечает, как не заметит применение этих боеприпасов и сейчас.

https://ukraina.ru/20230503/1045911123.html

https://ukraina.ru/20230524/1046538523.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, клинцевич, кассетные боеприпасы, снаряды, обедненный уран, украина, сша