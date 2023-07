https://ukraina.ru/20230711/1047947269.html

Хроника энергетической войны. Отступление цены на нефть и омоложение теневого флота

Хроника энергетической войны. Отступление цены на нефть и омоложение теневого флота

Американское агентство Bloomberg отметило, что судовладельцам становится всё комфортнее работать с подсанкционной нефтью, в том числе российской, поскольку они видят, что эта торговля никуда не денется.

Снижение добычи нефти пока не привело к ощутимому росту цен на неёНа минувшей неделе Россия и Саудовская Аравия подтвердили, что продолжат политику сокращения добычи нефти – по крайней мере, в августе текущего года. Однако это привело лишь к небольшому и кратковременному увеличению цен на нефть.Сначала вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия в августе 2023-го добровольно сократит поставки на нефтяные рынки на 500 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину.А через несколько часов саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на источник в Минэнерго королевства сообщило, что Саудовская Аравия продлит июльское добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки на август.По информации агентства, добыча королевства в августе составит примерно 9 миллионов баррелей нефти в сутки. "Это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить превентивные меры стран ОПЕК+ для поддержания стабильности и сбалансированности нефтяных рынков" – сказано в сообщении SPA.О том, что Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу на 1 млн барр./сутки министр нефти принц Абдулазиз бен Салман заявил после заседания ОПЕК+ 4 июня 2023 года. Тогда же отмечалось, что сокращение может быть продлено.Решения России и Саудовской Аравии привели к тому, что к концу минувшей недели стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,55%, до 78,47 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть сорта WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стали дороже на 2,87%, до 73,86 долл. США/барр. В целом за прошедшую неделю нефть Brent стала дороже на 4,1%, WTI – на 4,6%.Однако уже 10 июля нефть начала дешеветь. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,83%, до 77,82 долл. США/барр.А на торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август упали на 0,84%, подешевев до 73,24 долл. США/барр.В свою очередь, падение цены на основной российский экспортный сорт нефти, Urals, в первом полугодии 2023 года оказалась в 1,6 раза меньше, чем в январе-июне 2022-го, сообщили в Минфине РФ 6 июля.В январе-июне 2023 года средняя цена на нефть сорта Urals была на уровне 52,17 долларов за баррель, в тот же период 2022 года – 84,09 долларов за баррель. Июнь 2023-го закрылся ценой Urals 55,28 долларов за баррель, что в 1,58 раз ниже, чем в июне 2022-го (87,25 долларов). Правда, по сравнению с предыдущим месяцем цена выросла (в мае 2023-го цена Urals составляла 53,34 долларов за баррель).При этом поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет России в первом полугодии 2023 года уменьшились на 46,9% и составили 3,382 триллиона рублей – против 6,376 трлн руб. в 2022-м, следует из статистики Минфина РФ. В частности, в июне 2023-го поступления снизились на 7,3% по сравнению с маем, до 528,6 млрд руб.По сравнению же с июнем 2022 года показатель упал на 26,4% , тогда поступления составляли 717,9 млрд руб. По данным Минфина, в январе-июне 2023 года налог на добычу полезных ископаемых (на нефть и газовый конденсат) принес бюджету 2,984 трлн руб., сократившись в 1,73 раза, экспортная пошлина – 105,9 млрд руб. (снижение в 3,25 раза).Относительно низкие мировые цены на нефть беспокоят страны ОПЕК+ в первую очередь из-за снижения инвестиций в отрасль. Как отметил на недавнем семинаре ОПЕК министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, на пике инвестиции в нефтяной сектор составляли 900 миллиардов долларов в год, а в 2021 году – только 300 миллиардов долларов.Страны Европы продолжают закупать российский газАвстрийская группа энергокомпаний ОМV грядущей зимой продолжит закупать большую часть газа в России, несмотря на имеющиеся резервные контракты, сообщило 9 июля британское издание The Financial Times (FT). По словам генерального директора ОМV Альфреда Штерна, группа не намерена разрывать долгосрочный контракт на поставку газа, заключенный с "Газпромом" в 2018 году.– заявил Штерн. Контракт ОМV на покупку газа у "Газпрома" заканчивается в 2040 году.Генеральный директор OMV также отметил, что сейчас группа заключила контракты на аренду трубопроводной мощности для прокачки всего необходимого ей газа, а также обеспечила поставки из Норвегии и с терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерландах и Италии. "Всё это дает нам доступ к нероссийскому газу, которого более чем достаточно для покрытия наших обязательств перед клиентами", – сказал Штерн.Группа ОMV, крупнейшим владельцем акций которой является австрийское правительство, обеспечивает 30% газа на рынке страны. После начала СВО она не раз подвергалась критике из-за закупки российских энергоносителей, отмечает FT.Россия также стала крупнейшим по объемам поставщиком газа в Испанию в июне 2023 года. Об этом свидетельствуют данные испанской компании Enagas, опубликованные 10 июля изданием El Periodico de la Energia.В июне 2023-го Испания приобрела 7,673 ГВт·ч произведенного в России СПГ, что эквивалентно 730 миллионам кубометров газа в обычном состоянии, или 530 тысяч тонн СПГ. На газ, поставленный из России, пришлось 26,8% от общего объема приобретенного Испанией газа, за Россией следуют Алжир (21%) и США (18,5%).При этом за первое полугодие 2023 года Испания увеличила импорт СПГ из России в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 41,145 ГВт·ч, или 2,8 млн т СПГ, что эквивалентно 3,9 млрд кубометров газа в обычном состоянии. Россия заняла третье место по объему поставок газа в Испанию за первое полугодие 2023-го (20,1%). Первое место занял Алжир (24,4%), второе – США (20,2%)Стоит отметить, что в 2022 году объем закупок СПГ, произведенного в России, Испания увеличила на 45% по сравнению с 2021-м. В результате в 2022-м Россия заняла четвёртое место по объемам поставок СПГ в Испанию после США, Алжира и Нигерии.Между российской компанией НОВАТЭК и испанской Naturgy Energy Group (ранее Gas Natural Fenosa) действует крупный контракт. В 2013 году компании подписали 24-летнее соглашение на 2,5 млн т СПГ в год, что эквивалентно 3,2 млрд кубометров природного газа в год. Отгрузка первой танкерной партии СПГ по этому долгосрочному контракту была осуществлена в июне 2018 года."Теневой флот" танкеров становится моложеСредний возраст "теневого флота" танкеров, который осуществляет перевозки находящейся под санкциями нефти, снизился. Об этом на минувшей неделе сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании VesselsValue. Примечательно, что в Bloomberg использовали формулировку "российский флот ржавых нефтяных танкеров", хотя в публикации прямо указано, что его услугами пользуются в первую очередь Иран и Венесуэла.Издание напомнило, что вскоре после начала российской спецоперации на Украине сотни устаревших танкеров были выкуплены группой неизвестных трейдеров, посредников и инвесторов, чтобы сохранить поставки российской нефти на рынке.По некоторым оценкам, эти сделки увеличили количество судов, которые уже перевозили нефть для Венесуэлы и Ирана, и создали теневой флот, насчитывающий более 900 судов. Компания Trafigura оценивает теневой флот танкеров, перевозящих российскую нефть, в 650 судов, Gunvor – в 300-400 судов.При этом в последние месяцы теневой флот танкеров начинает "молодеть", нарушая многомесячную тенденцию использования самых старых и опасных судов в мире. По данным компании VesselsValue, занимающейся исследованием сделок с судами, к концу июня 2023 года средний возраст танкеров снизился до 15,1 лет – против 18,9 лет в октябре 2022 года.Bloomberg приводит заявления двух руководителей отрасли, которые предположили, что катализатором изменений стали ограничения, вводимые в Азии, в том числе серия задержаний танкеров в последние месяцы из-за проблем с безопасностью.В частности, в конце февраля 2023 года правительство Индии ввело ограничения на заход в порты для погрузки и разгрузки нефтяных танкеров, сухогрузов и судов общего назначения старше 25 лет, зарегистрированных в стране или ходящих под флагом иностранного государства. Для захода в индийский порт старого судна ему понадобится специальное исключение из правила.Китай, один из крупнейших покупателей российской и иранской нефти, также недавно усилил проверки старых танкеров в ключевом порту Циндао, вынудив некоторых ждать разгрузки своего груза более месяца. Во время инспекции в Китае в мае 2023-го у одного устаревшего танкера было обнаружено более 20 дефектов. А Сингапур за последние месяцы неоднократно задерживал танкеры на рекордно длительные сроки за несоблюдение требований безопасности.Когда впервые приобретались суда для торговли российской нефти вне установленного G7 и ЕС потолка цен, имело смысл приобрести самые доступные и, соответственно, самые старые суда. Сейчас же судовладельцы охотнее инвестируют в более молодые суда, которые дольше будут соответствовать более широким отраслевым стандартам, пишет Bloomberg.Омоложение "теневого флота" при условии, что пополняющие его суда находятся в хорошем состоянии, должны помочь развеять опасения некоторых импортеров по поводу их мореходных качеств. Руководитель отдела исследований судоходства компании Oil Brokerage Ltd. Ануп Сингх отметил, что некоторым судовладельцам становится всё более комфортно работать с подсанкционной нефтью, в том числе российской, поскольку они видят, что эта торговля никуда не денется.

