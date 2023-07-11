Аргентинское танго Зеленского - 11.07.2023 Украина.ру
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Аргентинское танго Зеленского
Аргентинское танго Зеленского - 11.07.2023 Украина.ру
Аргентинское танго Зеленского
В среду, 5 июля, академический мир Аргентинской республики имел возможность насладиться экзотическим шоу
2023-07-11T12:56
2023-07-11T12:56
украина
владимир зеленский
мнения
аргентина
латинская америка
нацизм
адольф гитлер
сс
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Президент страны, которая когда-то являлась Украиной и подарила культуре, науке и общественной жизни Аргентины немало интереснейших личностей, проводил онлайн встречу с преподавателями и студентами Университета Буэнос-Айреса.С аргентинской стороны встречу проводил лично ректор Рикардо Хельпи. Университет Буэнос-Айреса – крупнейший и самый престижный вуз страны, выбранный в позапрошлом году международной комиссией QS "лучшим университетом Латинской Америки".Удивительным и позорным в этом мероприятии было то, что проходило оно во вполне дружественной к России стране с "прогрессивным" "левоцентристским" правительством. А выбранный университет – государственный, то есть оплачивается из карманов аргентинских налогоплательщиков.Все было запланировано заранее и не вызвало ни у кого из академических властей возражений. И дело не в принципах демократии и праве граждан на прямую информацию с любой из сторон, а в крайней однобокости этой демократии и однотипности связанной с ней информацией.Я узнал об этом от аргентинских друзей, которым были искренне стыдно за эту новость.Украинский президент предсказуемо призывал несознательные страны Латинской Америки срочно присоединиться к антироссийским санкциям, рекламировал свою натовскую сюрреалистическую "Формулу мира" и запрещал пожимать руки Путину и россиянам.Можно было бы отнести эту новость к второразрядным анекдотическим происшествиям прошлой недели, если бы не растущая важность аргентинской территории как главного антироссийского анклава в целом политически нейтральной к европейскому конфликту Латинской Америки.Почему именно Аргентина? Думаю, здесь как минимум три основных элемента.Первый – большое количество исторических выходцев с Украины, по числу которых (около 200 тысяч человек примерно 20 лет назад, когда официальная статистика украинского государства еще была сколько-нибудь достоверной) Аргентина уступает в регионе только Бразилии (около 300 тысяч человек).Второй – огромный, в десятки тысяч, наплыв российских либералов, формально бегущих от мобилизации, но на самом деле – искателей аргентинского гражданства с целью последующего безвизового перемещения в Штаты.Об этой публике в Аргентине уже начинают ходить местные легенды: о самолетах, большинство пассажирок в которых – беременные российские "туристки", потом об их возмущении тем, что аргентинская государственная социальная система тратит деньги на бесплатное лечение разных местных бедняков и индейцев, вместо того чтобы обеспечить "достойные условия" таким "белым людям", как они.Плюс их снобизм, полное презрение к местным реалиям напополам с искренним желанием не понимать их.Подавляющее большинство этих новых переселенцев – антикоммунисты и защитники киевского режима.И третий фактор – сама история Аргентины прошлого века, когда ее правительство при посредничестве Ватикана посоучаствовало в организации знаменитой "операции Одесса", основанной нацистами после их поражения во Второй мировой войне международной сети для взаимопомощи, ухода от правосудия и интеграции в общества других стран.Названа так организация, правда, не в честь названия жемчужины у моря, как думают некоторые, а по немецкой аббревиатуре "Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen" – "Организация бывших членов СС").Именно благодаря этой организации в Аргентину успешно бежали такие фашистские знаменитости как Адольф Эйхман, Йозеф Менгеле, Эрих Прибке, Ариберт Хайм, Эдуард Рошманн и многие другие.Аргентинский писатель Абель Басти провёл много расследований этой темы, и, хотя я вовсе не уверен в его гипотезе о том, что Гитлер выжил, бежал в Аргентину и умер в глубокой старости в одной из деревень Патагонии, у него дома собрано множество уникальных и ценнейших документов.Много лет назад, когда мы с украинской съемочной группой из уже несуществующей страны снимали документальный фильм о нацистах в Южной Америке, Басти уверял меня, что большая часть крупнейших поместий юга Аргентины – это и есть материализация той части золота "Третьего рейха", что не досталась двум другим партнерам – Ватикану и ЦРУ.В эту же компанию можно добавить и персонажей помельче – например, бывшего украинского дипломата в Аргентине Олега Янченко, который еще несколько лет назад рассылал угрозы своим соотечественникам в Латинской Америке.Владимир Зеленский сам по себе уже мало кому интересен, о нем мало что можно добавить из того, что еще не сказано.Проблема в другом – в нацизме, пробивающем новые корни на новых землях и территориях, этой смертельной болезни, не признающей ни государственных, ни религиозных, ни культурных границ и заражающей всё, к чему прикоснётся.Латинская Америка было до сих пор, несмотря на все свое огромное разнообразие миров, пейзажей и проблем, единым историческим пространством в условиях имперского давления США, мучительно выстраивавшем свою независимость и идентичность.Эксперимент североамериканской империи и ее союзников, проводящийся сегодня над украинским народом, был раньше неоднократно испытан на латиноамериканцах, именно поэтому история региона так богата восстаниями, революциями и разными формами сопротивления действующей против ее стран машины смерти.Трагедия этого исторического момента в том, что медийная манипуляция сегодня практически абсолютна и крайне эффективна. Поэтому мало кто из приглашенных на встречу с Зеленским заметил, что действующая на Украине формула и идеология власти – точно та же, что и у недавней аргентинской военной диктатуры, при которой похищенных сбрасывали в океан с военно-транспортных самолетов "Геркулес" или просто, чтобы не оставить следов, замешивали с известью в бетономешалках средь бела дня в самом туристическом центре Буэнос-Айреса, напротив Университета.К сожалению, ни ректор Университета, ни его приглашенные не заметили, что торжественный виртуальный прием ими государственного преступника Зеленского был плевком на несуществующие могилы 30 тысяч "пропавших без вести" в годы диктатуры, многие из которых учились в стенах этого же выдающегося учреждения.
https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html
https://ukraina.ru/20230703/1047766483.html
https://ukraina.ru/20230626/1047556434.html
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Олег Ясинский
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Олег Ясинский
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украина, владимир зеленский, мнения, аргентина, латинская америка, нацизм, адольф гитлер, сс
Украина, Владимир Зеленский, Мнения, Аргентина, Латинская Америка, нацизм, Адольф Гитлер, СС

Аргентинское танго Зеленского

12:56 11.07.2023
 
© РИА Новости . Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Мария Плотникова
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Олег Ясинский авторы
Олег Ясинский
журналист, автор издания Украина.ру
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В среду, 5 июля, академический мир Аргентинской республики имел возможность насладиться экзотическим шоу
Президент страны, которая когда-то являлась Украиной и подарила культуре, науке и общественной жизни Аргентины немало интереснейших личностей, проводил онлайн встречу с преподавателями и студентами Университета Буэнос-Айреса.
С аргентинской стороны встречу проводил лично ректор Рикардо Хельпи. Университет Буэнос-Айреса – крупнейший и самый престижный вуз страны, выбранный в позапрошлом году международной комиссией QS "лучшим университетом Латинской Америки".
Удивительным и позорным в этом мероприятии было то, что проходило оно во вполне дружественной к России стране с "прогрессивным" "левоцентристским" правительством. А выбранный университет – государственный, то есть оплачивается из карманов аргентинских налогоплательщиков.
Все было запланировано заранее и не вызвало ни у кого из академических властей возражений. И дело не в принципах демократии и праве граждан на прямую информацию с любой из сторон, а в крайней однобокости этой демократии и однотипности связанной с ней информацией.
Я узнал об этом от аргентинских друзей, которым были искренне стыдно за эту новость.
Украинский президент предсказуемо призывал несознательные страны Латинской Америки срочно присоединиться к антироссийским санкциям, рекламировал свою натовскую сюрреалистическую "Формулу мира" и запрещал пожимать руки Путину и россиянам.
Олег Ясинский, украинский журналист, латиноамериканист и путешественник
18 мая 2021, 15:05
Олег Ясинский: кто онУкраинский журналист-международник, живущий в Чили
Можно было бы отнести эту новость к второразрядным анекдотическим происшествиям прошлой недели, если бы не растущая важность аргентинской территории как главного антироссийского анклава в целом политически нейтральной к европейскому конфликту Латинской Америки.
Почему именно Аргентина? Думаю, здесь как минимум три основных элемента.
Первый – большое количество исторических выходцев с Украины, по числу которых (около 200 тысяч человек примерно 20 лет назад, когда официальная статистика украинского государства еще была сколько-нибудь достоверной) Аргентина уступает в регионе только Бразилии (около 300 тысяч человек).
Второй – огромный, в десятки тысяч, наплыв российских либералов, формально бегущих от мобилизации, но на самом деле – искателей аргентинского гражданства с целью последующего безвизового перемещения в Штаты.
Об этой публике в Аргентине уже начинают ходить местные легенды: о самолетах, большинство пассажирок в которых – беременные российские "туристки", потом об их возмущении тем, что аргентинская государственная социальная система тратит деньги на бесплатное лечение разных местных бедняков и индейцев, вместо того чтобы обеспечить "достойные условия" таким "белым людям", как они.
Плюс их снобизм, полное презрение к местным реалиям напополам с искренним желанием не понимать их.
Подавляющее большинство этих новых переселенцев – антикоммунисты и защитники киевского режима.
И третий фактор – сама история Аргентины прошлого века, когда ее правительство при посредничестве Ватикана посоучаствовало в организации знаменитой "операции Одесса", основанной нацистами после их поражения во Второй мировой войне международной сети для взаимопомощи, ухода от правосудия и интеграции в общества других стран.
Названа так организация, правда, не в честь названия жемчужины у моря, как думают некоторые, а по немецкой аббревиатуре "Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen" – "Организация бывших членов СС").
- РИА Новости, 1920, 03.07.2023
3 июля, 15:55
Украина как внутриполитический фактор КолумбииВ течение прошлой недели Латинская Америка и мир наблюдали истерию колумбийской прессы о "ранении" "бесчеловечными российскими военными" мирных колумбийских "независимых политиков, писателей и журналистов"
Именно благодаря этой организации в Аргентину успешно бежали такие фашистские знаменитости как Адольф Эйхман, Йозеф Менгеле, Эрих Прибке, Ариберт Хайм, Эдуард Рошманн и многие другие.
Аргентинский писатель Абель Басти провёл много расследований этой темы, и, хотя я вовсе не уверен в его гипотезе о том, что Гитлер выжил, бежал в Аргентину и умер в глубокой старости в одной из деревень Патагонии, у него дома собрано множество уникальных и ценнейших документов.
Много лет назад, когда мы с украинской съемочной группой из уже несуществующей страны снимали документальный фильм о нацистах в Южной Америке, Басти уверял меня, что большая часть крупнейших поместий юга Аргентины – это и есть материализация той части золота "Третьего рейха", что не досталась двум другим партнерам – Ватикану и ЦРУ.
В эту же компанию можно добавить и персонажей помельче – например, бывшего украинского дипломата в Аргентине Олега Янченко, который еще несколько лет назад рассылал угрозы своим соотечественникам в Латинской Америке.
Владимир Зеленский сам по себе уже мало кому интересен, о нем мало что можно добавить из того, что еще не сказано.
Проблема в другом – в нацизме, пробивающем новые корни на новых землях и территориях, этой смертельной болезни, не признающей ни государственных, ни религиозных, ни культурных границ и заражающей всё, к чему прикоснётся.
Латинская Америка было до сих пор, несмотря на все свое огромное разнообразие миров, пейзажей и проблем, единым историческим пространством в условиях имперского давления США, мучительно выстраивавшем свою независимость и идентичность.
26 июня, 09:07
Светлый украинский праздник "Дохлой коровы"Известный украинский анекдот о последнем желании умирающего — "чтоб у соседа корова сдохла" — заиграл новыми красками в свете драматических российских событий последних дней.
Эксперимент североамериканской империи и ее союзников, проводящийся сегодня над украинским народом, был раньше неоднократно испытан на латиноамериканцах, именно поэтому история региона так богата восстаниями, революциями и разными формами сопротивления действующей против ее стран машины смерти.
Трагедия этого исторического момента в том, что медийная манипуляция сегодня практически абсолютна и крайне эффективна. Поэтому мало кто из приглашенных на встречу с Зеленским заметил, что действующая на Украине формула и идеология власти – точно та же, что и у недавней аргентинской военной диктатуры, при которой похищенных сбрасывали в океан с военно-транспортных самолетов "Геркулес" или просто, чтобы не оставить следов, замешивали с известью в бетономешалках средь бела дня в самом туристическом центре Буэнос-Айреса, напротив Университета.
К сожалению, ни ректор Университета, ни его приглашенные не заметили, что торжественный виртуальный прием ими государственного преступника Зеленского был плевком на несуществующие могилы 30 тысяч "пропавших без вести" в годы диктатуры, многие из которых учились в стенах этого же выдающегося учреждения.
 
УкраинаВладимир ЗеленскийМненияАргентинаЛатинская АмериканацизмАдольф ГитлерСС
 
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