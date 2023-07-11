Советник Салливан: НАТО пошлёт Украине "позитивный сигнал" по вступлению в Альянс - 11.07.2023 Украина.ру
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Советник Салливан: НАТО пошлёт Украине "позитивный сигнал" по вступлению в Альянс
Советник Салливан: НАТО пошлёт Украине "позитивный сигнал" по вступлению в Альянс - 11.07.2023 Украина.ру
Советник Салливан: НАТО пошлёт Украине "позитивный сигнал" по вступлению в Альянс
Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что расписания сроков вступления Украины в НАТО не существует. Об этом он рассказал на брифинге в преддверии саммита
2023-07-11T12:23
2023-07-11T12:23
новости
нато
украина
саммит
вильнюс
джейк салливан
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Отвечая на вопрос о том, сколько лет займет путь по вступлению Украины в НАТО, Салливан заявил, что у него нет расписания этого процесса. Он добавил, что коммюнике саммита в Вильнюсе сможет послужить позитивным сигналом для Украины.Ранее помощник президента США Джо Байдена заявил, что Украина не будет принята в НАТО по итогам предстоящего саммита в Вильнюсе. Он подчеркнул, что Киеву необходимо провести реформы, чтобы соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к кандидатам на вступление в Альянс.По мнению британского портала LBC, вместо полноправного членства в Североатлантическом альянсе Киеву предложат гарантии безопасности "в израильском стиле". Израиль не входит в Альянс, но при этом получает помощь для обеспечения военного преимущества на Ближнем Востоке, говорится в материале.Украине будут даны обещания в подготовке военнослужащих, обмене разведданными и "помощи в приведении ВСУ в соответствие со стандартами НАТО", отметили авторы статьи.Саммит НАТО имеет для Североатлантического альянса важное символическое значение, но не стоит ждать "чего-то из ряда вон". Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.Саммит Североатлантического альянса пройдет 11-12 июля, на нем будут присутствовать лидеры всех стран НАТО, включая президента США Джо Байдена.
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новости, нато, украина, саммит, вильнюс, джейк салливан
Новости, НАТО, Украина, саммит, Вильнюс, Джейк Салливан

Советник Салливан: НАТО пошлёт Украине "позитивный сигнал" по вступлению в Альянс

12:23 11.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
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© РИА Новости . Стрингер
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Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что расписания сроков вступления Украины в НАТО не существует. Об этом он рассказал на брифинге в преддверии саммита
Отвечая на вопрос о том, сколько лет займет путь по вступлению Украины в НАТО, Салливан заявил, что у него нет расписания этого процесса. Он добавил, что коммюнике саммита в Вильнюсе сможет послужить позитивным сигналом для Украины.
"Я думаю, то, что будет представлено в коммюнике в Вильнюсе, будет чем-что, что Украина сможет воспринять в качестве позитивного сигнала в отношении вопроса о дальнейшем ее пути в сторону членства в НАТО", - заявил Салливан.
Ранее помощник президента США Джо Байдена заявил, что Украина не будет принята в НАТО по итогам предстоящего саммита в Вильнюсе. Он подчеркнул, что Киеву необходимо провести реформы, чтобы соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к кандидатам на вступление в Альянс.
По мнению британского портала LBC, вместо полноправного членства в Североатлантическом альянсе Киеву предложат гарантии безопасности "в израильском стиле". Израиль не входит в Альянс, но при этом получает помощь для обеспечения военного преимущества на Ближнем Востоке, говорится в материале.
Украине будут даны обещания в подготовке военнослужащих, обмене разведданными и "помощи в приведении ВСУ в соответствие со стандартами НАТО", отметили авторы статьи.
Саммит НАТО имеет для Североатлантического альянса важное символическое значение, но не стоит ждать "чего-то из ряда вон". Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.
"Первоочередная цель США и их союзников [на саммите НАТО] – подтвердить на весь мир свои позиции в плане поддержки режима Владимира Зеленского по принципу "столько, сколько потребуется", а также затвердить намерение добиться "стратегического поражения" России на поле боя", - сказал дипломат.
Саммит Североатлантического альянса пройдет 11-12 июля, на нем будут присутствовать лидеры всех стран НАТО, включая президента США Джо Байдена.
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11:42
Украине предложат "облегчённую защиту НАТО" вместо полноправного членства - СМИУкраине на саммите НАТО предложат гарантии безопасности в "израильском стиле" вместо полноправного членства, сообщили журналисты британского портала LBC
 
НовостиНАТОУкраинасаммитВильнюсДжейк Салливан
 
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