https://ukraina.ru/20230711/1047937467.html

Советник Салливан: НАТО пошлёт Украине "позитивный сигнал" по вступлению в Альянс

Советник Салливан: НАТО пошлёт Украине "позитивный сигнал" по вступлению в Альянс - 11.07.2023 Украина.ру

Советник Салливан: НАТО пошлёт Украине "позитивный сигнал" по вступлению в Альянс

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что расписания сроков вступления Украины в НАТО не существует. Об этом он рассказал на брифинге в преддверии саммита

2023-07-11T12:23

2023-07-11T12:23

2023-07-11T12:23

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саммит

вильнюс

джейк салливан

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Отвечая на вопрос о том, сколько лет займет путь по вступлению Украины в НАТО, Салливан заявил, что у него нет расписания этого процесса. Он добавил, что коммюнике саммита в Вильнюсе сможет послужить позитивным сигналом для Украины.Ранее помощник президента США Джо Байдена заявил, что Украина не будет принята в НАТО по итогам предстоящего саммита в Вильнюсе. Он подчеркнул, что Киеву необходимо провести реформы, чтобы соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к кандидатам на вступление в Альянс.По мнению британского портала LBC, вместо полноправного членства в Североатлантическом альянсе Киеву предложат гарантии безопасности "в израильском стиле". Израиль не входит в Альянс, но при этом получает помощь для обеспечения военного преимущества на Ближнем Востоке, говорится в материале.Украине будут даны обещания в подготовке военнослужащих, обмене разведданными и "помощи в приведении ВСУ в соответствие со стандартами НАТО", отметили авторы статьи.Саммит НАТО имеет для Североатлантического альянса важное символическое значение, но не стоит ждать "чего-то из ряда вон". Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.Саммит Североатлантического альянса пройдет 11-12 июля, на нем будут присутствовать лидеры всех стран НАТО, включая президента США Джо Байдена.

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новости, нато, украина, саммит, вильнюс, джейк салливан