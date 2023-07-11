https://ukraina.ru/20230711/1047937046.html
Карасин: Помянут ли на саммите НАТО зверства украинских националистов в Волынской резне?
Карасин: Помянут ли на саммите НАТО зверства украинских националистов в Волынской резне? - 11.07.2023 Украина.ру
Карасин: Помянут ли на саммите НАТО зверства украинских националистов в Волынской резне?
Саммит НАТО открылся в годовщину Волынской резни, во время которой украинские националисты зверски убили десятки тысяч человек, отметил сенатор Российской Федерации Григорий Карасин в своём телеграм-канале
2023-07-11T12:01
2023-07-11T12:01
2023-07-11T12:45
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Саммит НАТО открыли в 80-ю годовщину Волынской резни, во время которой украинские националисты, которых сейчас восхваляет киевский режим, зверски убили десятки тысяч человек, отметил сенатор Российской Федерации Григорий Карасин.11 июля - День памяти жертв Волынской резни. В ночь на 11 июля 1943 года украинские националисты уничтожили более десяти тысяч мирных жителей Западной Украины, написал Карасин.За годы резни жертвами пособников нацизма из организации украинских националистов (ОУН*) и его боевого крыла - Украинской повстанческой армии (УПА*) - погибли десятки тысяч поляков, евреев, украинцев и русских.Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что поддержка нацизма в 30-е годы привела ко Второй мировой войне. Киевский режим сегодня возвёл в герои нацистов, которые зверствовали во время войны и устроили, в частности, Волынскую резню. Странам НАТО пора осознать, какую чудовищную ошибку они совершают, заявил он.Накануне 80-летней годовщины Волынской резни премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил кладбище в селе Пузники в Тернопольской области, где ведутся поиски братской могилы. Министр заявил, что не успокоится, пока не будет найдена последняя жертва Волынской резни, погибшая от рук украинских националистов.Выжившая в Волынской резне Анна Осинска в интервью The NewYork Times рассказала о зверствах украинских националистов. Она не забыла бешеные крики "убей поляков, убей поляков", которые эхом разносились по ее родной деревне. Осинска возмущена тем, "что они не проявляют раскаяния".* Запрещенные в России экстремистские организации
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новости, россия (рф), украина, нато, саммит, волынская резня, польша, григорий карасин, оун-упа
Новости, Россия (РФ), Украина, НАТО, саммит, Волынская резня, Польша, Григорий Карасин, ОУН-УПА
Карасин: Помянут ли на саммите НАТО зверства украинских националистов в Волынской резне?
12:01 11.07.2023 (обновлено: 12:45 11.07.2023)
Саммит НАТО открылся в годовщину Волынской резни, во время которой украинские националисты зверски убили десятки тысяч человек, отметил сенатор Российской Федерации Григорий Карасин в своём телеграм-канале
Саммит НАТО открыли в 80-ю годовщину Волынской резни, во время которой украинские националисты, которых сейчас восхваляет киевский режим, зверски убили десятки тысяч человек, отметил сенатор Российской Федерации Григорий Карасин.
"Любопытно, в какой форме помянут преступления приспешников нацистов на саммите НАТО? Или, во имя бесконечного затягивания конфликта на Украине, Запад будет готов закрыть глаза на эти преступления идеологических предшественников нынешнего киевского режима", - написал Карасин.
11 июля - День памяти жертв Волынской резни. В ночь на 11 июля 1943 года украинские националисты уничтожили более десяти тысяч мирных жителей Западной Украины, написал Карасин.
За годы резни жертвами пособников нацизма из организации украинских националистов (ОУН*) и его боевого крыла - Украинской повстанческой армии (УПА*) - погибли десятки тысяч поляков, евреев, украинцев и русских.
"Несмотря на все усилия Киева и Варшавы затушевать и заболтать все это, мы помним об этой скорбной дате и будем помнить впредь", добавил он.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что поддержка нацизма в 30-е годы привела ко Второй мировой войне. Киевский режим сегодня возвёл в герои нацистов, которые зверствовали во время войны и устроили, в частности, Волынскую резню. Странам НАТО пора осознать, какую чудовищную ошибку они совершают, заявил он.
Накануне 80-летней годовщины Волынской резни премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил кладбище в селе Пузники в Тернопольской области, где ведутся поиски братской могилы. Министр заявил, что не успокоится, пока не будет найдена последняя жертва Волынской резни, погибшая от рук украинских националистов.
Выжившая в Волынской резне Анна Осинска в интервью The NewYork Times рассказала о зверствах украинских националистов. Она не забыла бешеные крики "убей поляков, убей поляков", которые эхом разносились по ее родной деревне. Осинска возмущена тем, "что они не проявляют раскаяния".
* Запрещенные в России экстремистские организации