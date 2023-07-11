Карасин: Помянут ли на саммите НАТО зверства украинских националистов в Волынской резне? - 11.07.2023 Украина.ру
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Карасин: Помянут ли на саммите НАТО зверства украинских националистов в Волынской резне?
Карасин: Помянут ли на саммите НАТО зверства украинских националистов в Волынской резне? - 11.07.2023 Украина.ру
Карасин: Помянут ли на саммите НАТО зверства украинских националистов в Волынской резне?
Саммит НАТО открылся в годовщину Волынской резни, во время которой украинские националисты зверски убили десятки тысяч человек, отметил сенатор Российской Федерации Григорий Карасин в своём телеграм-канале
2023-07-11T12:01
2023-07-11T12:45
новости
россия (рф)
украина
нато
саммит
волынская резня
польша
григорий карасин
оун-упа
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Саммит НАТО открыли в 80-ю годовщину Волынской резни, во время которой украинские националисты, которых сейчас восхваляет киевский режим, зверски убили десятки тысяч человек, отметил сенатор Российской Федерации Григорий Карасин.11 июля - День памяти жертв Волынской резни. В ночь на 11 июля 1943 года украинские националисты уничтожили более десяти тысяч мирных жителей Западной Украины, написал Карасин.За годы резни жертвами пособников нацизма из организации украинских националистов (ОУН*) и его боевого крыла - Украинской повстанческой армии (УПА*) - погибли десятки тысяч поляков, евреев, украинцев и русских.Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что поддержка нацизма в 30-е годы привела ко Второй мировой войне. Киевский режим сегодня возвёл в герои нацистов, которые зверствовали во время войны и устроили, в частности, Волынскую резню. Странам НАТО пора осознать, какую чудовищную ошибку они совершают, заявил он.Накануне 80-летней годовщины Волынской резни премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил кладбище в селе Пузники в Тернопольской области, где ведутся поиски братской могилы. Министр заявил, что не успокоится, пока не будет найдена последняя жертва Волынской резни, погибшая от рук украинских националистов.Выжившая в Волынской резне Анна Осинска в интервью The NewYork Times рассказала о зверствах украинских националистов. Она не забыла бешеные крики "убей поляков, убей поляков", которые эхом разносились по ее родной деревне. Осинска возмущена тем, "что они не проявляют раскаяния".* Запрещенные в России экстремистские организации
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новости, россия (рф), украина, нато, саммит, волынская резня, польша, григорий карасин, оун-упа
Новости, Россия (РФ), Украина, НАТО, саммит, Волынская резня, Польша, Григорий Карасин, ОУН-УПА

Карасин: Помянут ли на саммите НАТО зверства украинских националистов в Волынской резне?

12:01 11.07.2023 (обновлено: 12:45 11.07.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Саммит НАТО открылся в годовщину Волынской резни, во время которой украинские националисты зверски убили десятки тысяч человек, отметил сенатор Российской Федерации Григорий Карасин в своём телеграм-канале
Саммит НАТО открыли в 80-ю годовщину Волынской резни, во время которой украинские националисты, которых сейчас восхваляет киевский режим, зверски убили десятки тысяч человек, отметил сенатор Российской Федерации Григорий Карасин.
"Любопытно, в какой форме помянут преступления приспешников нацистов на саммите НАТО? Или, во имя бесконечного затягивания конфликта на Украине, Запад будет готов закрыть глаза на эти преступления идеологических предшественников нынешнего киевского режима", - написал Карасин.
11 июля - День памяти жертв Волынской резни. В ночь на 11 июля 1943 года украинские националисты уничтожили более десяти тысяч мирных жителей Западной Украины, написал Карасин.
За годы резни жертвами пособников нацизма из организации украинских националистов (ОУН*) и его боевого крыла - Украинской повстанческой армии (УПА*) - погибли десятки тысяч поляков, евреев, украинцев и русских.
"Несмотря на все усилия Киева и Варшавы затушевать и заболтать все это, мы помним об этой скорбной дате и будем помнить впредь", добавил он.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что поддержка нацизма в 30-е годы привела ко Второй мировой войне. Киевский режим сегодня возвёл в герои нацистов, которые зверствовали во время войны и устроили, в частности, Волынскую резню. Странам НАТО пора осознать, какую чудовищную ошибку они совершают, заявил он.
Накануне 80-летней годовщины Волынской резни премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил кладбище в селе Пузники в Тернопольской области, где ведутся поиски братской могилы. Министр заявил, что не успокоится, пока не будет найдена последняя жертва Волынской резни, погибшая от рук украинских националистов.
Выжившая в Волынской резне Анна Осинска в интервью The NewYork Times рассказала о зверствах украинских националистов. Она не забыла бешеные крики "убей поляков, убей поляков", которые эхом разносились по ее родной деревне. Осинска возмущена тем, "что они не проявляют раскаяния".
* Запрещенные в России экстремистские организации
День памяти жертв геноцида в Польше - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Вчера, 13:55
"Они хотели убить нас только потому, что мы поляки". Полька рассказала о зверствах в Волынской резне Жительница Польши рассказала о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны. Её рассказ опубликовали журналисты The New York Times 10 июля
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"В целом большинство убийств поляков было совершено чаще всего по воскресеньям. Боевики УПА использовали тот факт, что польское население в этот день собиралось в костёлах, поэтому их окружали, а верующих перед смертью часто жестоко пытали (например, резали людей пополам пилой, выбивали глаза, сжигали заживо)"

Олег Хавич Автор издания Украина.ру
 
НовостиРоссия (РФ)УкраинаНАТОсаммитВолынская резняПольшаГригорий КарасинОУН-УПА
 
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