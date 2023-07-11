Украине предложат "облегчённую защиту НАТО" вместо полноправного членства - СМИ - 11.07.2023 Украина.ру
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Украине предложат "облегчённую защиту НАТО" вместо полноправного членства - СМИ
Украине предложат "облегчённую защиту НАТО" вместо полноправного членства - СМИ - 11.07.2023 Украина.ру
Украине предложат "облегчённую защиту НАТО" вместо полноправного членства - СМИ
Украине на саммите НАТО предложат гарантии безопасности в "израильском стиле" вместо полноправного членства, сообщили журналисты британского портала LBC
2023-07-11T11:42
2023-07-11T11:42
новости
украина
нато
израиль
олаф шольц
эрдоган
турция
швеция
зарубежье
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Страны НАТО продолжат вооружать Украину. Вместо полноправного членства в Североатлантическом альянсе Киеву предложат гарантии безопасности "в израильском стиле". Израиль не входит в Альянс, но получает помощь для обеспечения военного преимущества на Ближнем Востоке. Великобритания, Соединенные Штаты, Франция и Германия возьмут на себя обязательства по долгосрочному плану вооружения Киева в качестве ступеньки к членству, говорится в материале.Украине будут даны обещания в подготовке военнослужащих, обмене разведданными и "помощи в приведении ВСУ в соответствие со стандартами НАТО", отметили авторы статьи.Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Участие Украины в военном альянсе поприветствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Помимо этого, Эрдоган согласился поддержать вступление Швеции в НАТО.
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новости, украина, нато, израиль, олаф шольц, эрдоган, турция, швеция, зарубежье
Новости, Украина, НАТО, Израиль, Олаф Шольц, Эрдоган, Турция, Швеция, Зарубежье

Украине предложат "облегчённую защиту НАТО" вместо полноправного членства - СМИ

11:42 11.07.2023
 
Владимир Зеленский в неадеквате
Владимир Зеленский в неадеквате
Читать в
Украине на саммите НАТО предложат гарантии безопасности в "израильском стиле" вместо полноправного членства, сообщили журналисты британского портала LBC
Страны НАТО продолжат вооружать Украину. Вместо полноправного членства в Североатлантическом альянсе Киеву предложат гарантии безопасности "в израильском стиле".
Израиль не входит в Альянс, но получает помощь для обеспечения военного преимущества на Ближнем Востоке.
Великобритания, Соединенные Штаты, Франция и Германия возьмут на себя обязательства по долгосрочному плану вооружения Киева в качестве ступеньки к членству, говорится в материале.
Украине будут даны обещания в подготовке военнослужащих, обмене разведданными и "помощи в приведении ВСУ в соответствие со стандартами НАТО", отметили авторы статьи.
Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Участие Украины в военном альянсе поприветствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Помимо этого, Эрдоган согласился поддержать вступление Швеции в НАТО.
Акция протеста в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
09:28
Лично против. Почему люди в разных странах выступают против НАТО11–12 июля в литовском Вильнюсе проходит очередной саммит североатлантического блока, который когда-то был создан для противодействия уже несуществующему СССР. Сейчас блок НАТО нацелен в первую очередь против РФ, по этой причине и власти Украины так отчаянно пытаются втянуть в него свою страну
 
НовостиУкраинаНАТОИзраильОлаф ШольцЭрдоганТурцияШвецияЗарубежье
 
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11:42Украине предложат "облегчённую защиту НАТО" вместо полноправного членства - СМИ
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