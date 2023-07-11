Украине предложат "облегчённую защиту НАТО" вместо полноправного членства - СМИ

Лично против. Почему люди в разных странах выступают против НАТО 11–12 июля в литовском Вильнюсе проходит очередной саммит североатлантического блока, который когда-то был создан для противодействия уже несуществующему СССР. Сейчас блок НАТО нацелен в первую очередь против РФ, по этой причине и власти Украины так отчаянно пытаются втянуть в него свою страну