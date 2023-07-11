https://ukraina.ru/20230711/1047936595.html
Украине предложат "облегчённую защиту НАТО" вместо полноправного членства - СМИ
Украине предложат "облегчённую защиту НАТО" вместо полноправного членства - СМИ - 11.07.2023 Украина.ру
Украине предложат "облегчённую защиту НАТО" вместо полноправного членства - СМИ
Украине на саммите НАТО предложат гарантии безопасности в "израильском стиле" вместо полноправного членства, сообщили журналисты британского портала LBC
2023-07-11T11:42
2023-07-11T11:42
2023-07-11T11:42
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Страны НАТО продолжат вооружать Украину. Вместо полноправного членства в Североатлантическом альянсе Киеву предложат гарантии безопасности "в израильском стиле". Израиль не входит в Альянс, но получает помощь для обеспечения военного преимущества на Ближнем Востоке. Великобритания, Соединенные Штаты, Франция и Германия возьмут на себя обязательства по долгосрочному плану вооружения Киева в качестве ступеньки к членству, говорится в материале.Украине будут даны обещания в подготовке военнослужащих, обмене разведданными и "помощи в приведении ВСУ в соответствие со стандартами НАТО", отметили авторы статьи.Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Участие Украины в военном альянсе поприветствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Помимо этого, Эрдоган согласился поддержать вступление Швеции в НАТО.
https://ukraina.ru/20230711/1047931204.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нато, израиль, олаф шольц, эрдоган, турция, швеция, зарубежье
Новости, Украина, НАТО, Израиль, Олаф Шольц, Эрдоган, Турция, Швеция, Зарубежье
Украине предложат "облегчённую защиту НАТО" вместо полноправного членства - СМИ
Украине на саммите НАТО предложат гарантии безопасности в "израильском стиле" вместо полноправного членства, сообщили журналисты британского портала LBC
Страны НАТО продолжат вооружать Украину. Вместо полноправного членства в Североатлантическом альянсе Киеву предложат гарантии безопасности "в израильском стиле".
Израиль не входит в Альянс, но получает помощь для обеспечения военного преимущества на Ближнем Востоке.
Великобритания, Соединенные Штаты, Франция и Германия возьмут на себя обязательства по долгосрочному плану вооружения Киева в качестве ступеньки к членству, говорится в материале.
Украине будут даны обещания в подготовке военнослужащих, обмене разведданными и "помощи в приведении ВСУ в соответствие со стандартами НАТО", отметили авторы статьи.
Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Участие Украины в военном альянсе поприветствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Помимо этого, Эрдоган согласился поддержать вступление Швеции в НАТО.