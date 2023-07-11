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Сергей Сардыко: Так называемый "Дом Зеленского" в Ливадии надо срочно снести

Сергей Сардыко: Так называемый "Дом Зеленского" в Ливадии надо срочно снести - 11.07.2023 Украина.ру

Сергей Сардыко: Так называемый "Дом Зеленского" в Ливадии надо срочно снести

Квартира президента Украины в Ялте опять привлекает внимание. Дом, в котором она находится, угрожает сохранности знаменитого Ливадийского дворца.

2023-07-11T11:23

2023-07-11T11:23

2023-07-11T11:23

эксклюзив

крым

владимир зеленский

елена зеленская

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В Крыму национализируют и готовятся продавать на аукционах имущество украинских олигархов и политиков, которые заняли откровенно враждебную России позицию. Будет продана и квартира Елены Зеленской в Ливадии, в жилом комплексе, построенном в непосредственной близости от знаменитого Ливадийского дворца.Дом этот, который в народе называют "Дом императора", знаменит и сам по себе. Даже если бы там не было квартиры супруги украинского президента, ныне миллиардера Владимира Зеленского.Само строительство этого дома угрожало и угрожает Ливадии, Ливадийскому Дворцу и его парковому ансамблю, считает редактор газеты "Ялта", историк современной Ялты Сергей Сардыко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Сергей, как возник этот дом? Что было раньше на месте ЖК "Император"?- Раньше, по рассказам краеведов, здесь находилось тепличное хозяйство "Курортзеленстроя". Потом участок был передан под строительство малоэтажных жилых домов. Но впоследствии целевое назначение участка изменили на "строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома".Мы разыскали эти документы.Это решения Ливадийского поселкового совета от 18 мая 2007 года и от 26 декабря 2007 года.В это время действовали генеральный план Большой Ялты 1993 года и границы исторических ареалов 1995 года. В генеральном плане этой застройки нет. А значит, эти решения были приняты незаконно.Не говоря уже о том, что дом с вызывающим названием "ЖК Император" построен рядом с объектом культурного наследия федерального значения.Это ведь не только дворец последнего императора России, но и историческое место, где решилась судьба всего мира по итогам Ялтинской конференции с участием Рузвельта, Черчилля и Сталина.И вот теперь получается, что Ливадийский дворец и парк - практически "придомовая территория" этого ЖК.- В свое время, как пишут в СМИ, Елена Зеленская приобрела эту квартиру за половину или даже четверть реальной стоимости. Интересно, как это получилось?- Точно сказать, конечно, невозможно. Но можно предположить. Этот участок земли у прошлых владельцев был выкуплен ООО "АТ Реалти". Учредителем этого предприятия значился В.Н. Астион, сын бывшего начальника УМВД по городу Ялта, начальника УБОП города Днепропетровска и города Киева Н.В.Астиона.Это был земляк и хороший знакомый и Коломойского, и Зеленского.Видимо, так и сложились благоприятные обстоятельства для покупки Еленой Зеленской квартиры в ЖК возле Ливадийского дворца- Сергей, кроме того, что этот дом вопиющим образом построен в охранной исторической зоне Ливадийского дворца, он как-то влияет на экологию местности?- Конечно. Из-за строительства этого дома нарушена экология парка и страдает само здание Ливадийского дворца. Я лично делал фотографии, как трещины пошли по стенам в покоях императрицы. Сейчас их нет, сделан косметический ремонт. Но процесс продолжается, без сомнения.Вся территория Ялты - это оползневой участок. Строительство многоэтажных домов приводит к тому, что оползни начинают движение.Оползень идёт по Ливадийскому дворцу, ландшафт зоны уже нарушен. Ни один архитектор императора не мог бы представить такое строительство в зоне дворца даже в страшном сне.Сегодня никто не знает, к чему это в конце концов приведет. Надо бы исследовать фундамент дворца с помощью специальной аппаратуры и технологий, "просветить" его.Но в любом случае, мы выступаем за то, чтобы этот дом, "ЖК Император", был снесён. И по экологическим требованиям, и по культурно-историческим.- Пока что власти приняли гораздо менее радикальное решение: приватизировать и продать квартиру Зеленских, а деньги отправить на социальные выплаты.- Знаете, я думаю, что это проблему не решит. Нужно думать, что делать с самим ЖК, ведь этот дом медленно, но планомерно уничтожает весь комплекс Ливадии.Ну а если говорить об этом временном, я уверен, решении - о продаже квартиры Зеленских. Она просто перейдет в собственность какого то очередного нувориша.Лучше было бы тогда уже отдать эту квартиру детской художественной школе, чтобы дети могли рисовать пейзажи Ялты с крыши ЖК "Император". Это был бы красивый символический поступок.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, крым, владимир зеленский, елена зеленская