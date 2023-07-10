Петр Скоробогатый: Возврат "азовцев"* – единственная победа Киева после провала мясных штурмов ВСУ - 10.07.2023 Украина.ру
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Петр Скоробогатый: Возврат "азовцев"* – единственная победа Киева после провала мясных штурмов ВСУ
Петр Скоробогатый: Возврат "азовцев"* – единственная победа Киева после провала мясных штурмов ВСУ - 10.07.2023 Украина.ру
Петр Скоробогатый: Возврат "азовцев"* – единственная победа Киева после провала мясных штурмов ВСУ
Главный вывод, который мы можем сделать о ходе военного конфликта – это то, что на Украине сильно нарастает дефицит среднего и командного звена. Можно поставлять дальше и танки, и системы ПВО, но штурмуют люди, техника не так решает, как наличие классной пехоты, считает редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-07-10T16:31
2023-07-10T16:46
интервью
всу
киев
украина
"азов"
зерновая сделка
сво
артемовск
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наакануне саммита НАТО выдал Украине командиров "Азова"* Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского и нацгвардейцев Олега Хоменко и Дениса Шлегу.- Петр, решение Эрдогана отпустить лидеров неонацистов у нас восприняли как предательство достигнутых ранее договорённостей. А зачем это нужно Эрдогану?- Чтобы оценить всю остроту проблемы, нужно вернуться на год назад и вспомнить в рамках каких пакетных договорённостей был осуществлен вывоз, или экстракшн, азовцев в Турцию. Если мы попробуем поднять материалы того, года, то останемся ни с чем, поскольку это одна из самых закрытых сделок, которые были заключены за все время СВО.Напомню, тогда были возвращено большое количество наших военнослужащих, которые попали в плен во время Киевской операции. Среди них были особые категории: летчики, представители сил специального назначения. То есть те, кого отдают в последнюю очередь, либо не отдают вообще. Это очень весомый аргумент для обмена, который, я только догадываюсь, стоял на повестке дня.Мы показали очень эффективные возможности, когда штурмовали Мариуполь, все было сделано очень здорово и классно. Но проблема была в том, что забаррикадировавшиеся остатки нацистов требовали расхода большого количества и больших потерь при штурме укрепленных позиций. В то время задача закончить штурм Мариуполя как можно быстрее была очевидна и актуальна.Эти аргументы можно привести, чтобы показать, что эта сделка была вполне оправдана. Но мы прекрасно понимаем, что Россия уступает в том, что называется медийно-информационная кампания. Необязательно было тогда кричать на весь мир, что предстоят суды над нацизмом как таковым на Украине. Выдача командиров "Азова" очень сильно ударила по представлению о том, что же собственно хочет наша власть.Это говорит о том, что на момент весны-начала лета прошлого года отсутствовала какая-либо долгосрочная медийная стратегия. Вероятно, это отражало ситуацию переформатирования всей стратегии СВО, которая весной и летом очень быстро менялась. Путин недавно показал документ, посвященный Стамбульским договоренностям, который ярко говорит о том, что мы не так представляли себе хронологию конфликта и были разные варианты хода СВО. Медийная кампания постоянно подстраивалась под политические цели и задачи.В целом Украина замечательно играет медийно-информационную кампанию, гораздо лучше, чем на фронте. Возвращение нескольких главарей "Азова" оттеняет поражение на фронтах. Сегодня можно говорить, что это абсолютное поражение. За месяц никакие ключевые позиции не были потеряны российскими войсками. И это безусловное поражение той операции, о начале которой было заявлено 4 июня.Накануне саммита НАТО, конечно, нужно было заявить какую-то медийную победу. В первую очередь это работает на внутреннего потребителя. Поскольку вопросы о том, почему Украина не умеет наступать, даже получив гигантское количество намоленной западной техники. Казалось бы, Крым рядом, но ничего не получается. И вот удалось хотя бы вернуть азовцев, сделать красивую акцию, о которой все забудут.- А повлияет ли это хоть в какой-то степени на ситуацию на фронте?- Главный вывод, который мы можем сделать о ходе военного конфликта – это то, что на Украине сильно нарастает дефицит среднего и командного звена. Можно поставлять дальше и танки, и системы ПВО, но штурмуют люди, техника не так решает, как наличие классной пехоты. Дефицит в командном звене восполнять очень сложно, люди, которые занимаются подобными задачами, учатся годами. В этом смысле эти пять командиров с локальным опытом на каком-то участке и помогут, но на стратегический ход кампании никак не повлияют.- Все-таки боевой опыт Калыны, Волыны и Редиса - крайне ограниченный. И, прямо скажем, неудачный - после подвалов "Азовстали"…- Дело не только в боевом опыте. Здесь скорее речь идет о об организационном опыте. Вес этих командиров нарабатывался не столько на поле боя, сколько в медийной сфере. Но помимо раздутого медийного шлейфа, они хорошие организаторы. И этого очень сильно не хватает украинским войскам.- Следует ли ожидать второго этапа наступления ВСУ, учитывая планы США передать Украине кассетные боеприпасы и обещания Польши отдать ВСУ вертолеты Ми-24.- Вопрос заключается в том, и это главная интрига, будет ли второй этап наступления именно сейчас, в ближайшие недели. Несмотря на неудачное наступление, украинцы вовремя его переформатировали, сохранив большое количество западной техники, организовав мясные штурмы, когда солдаты идут малыми группами без прикрытия техники.Таким образом техника сохранена, а солдат у них достаточно, чтобы подобные штурмы организовывать. Уже понятно, что мясными штурмами успехов не добиться, нужна кампания с большими войсковыми соединениями.Они прекрасно понимают, что с теми ресурсами, которые у них есть сейчас добиться ничего не получится. Скорее всего будет попытка пробить оборону возле Артемовска, поскольку им кажется, что там стоят менее стойкие части и можно добиться результатов, которые можно преподнести как победу на этом этапе наступления.Прежде всего это вопрос достаточного количества снарядов, с этим большие проблемы и вопрос авиации и ПВО, поскольку с таким небом наступать невозможно. Именно наша авиация, прежде всего вертолеты, не буду умалять стойкость солдат в окопах, играли решающую роль в отражении украинских атак.- Но западные союзники Киева уже отказали в поставках F-16 на Украину.- Скорее, перенесли на более поздний срок, пытаясь понять общую стратегию дальнейшего хода конфликта, поскольку она еще не ясна. Вполне возможно, что для тех частей западной элиты, которые изначально ставили на ограничение военного хода конфликта, для них открывается окно возможностей для поиска и выработки мирных договорённостей или заморозки конфликта. Не факт, что это превратится в мирную платформу, и на это пойдет российская сторона или украинская.Тем не менее провал наступления и провал понимания того, что Украина может добиться большого прорыва и продавить российское руководство относительно гипотетических сделок, очевиден. Западным элитам нужно понять, что дальше с Украиной делать с учетом приближающихся президентских выборов в США.У Байдена - очень ограниченное поле возможностей, как заморозка конфликта играет против него, так и эскалация. Для него очень важно найти решение, которое покажет его вес как большого политического лидера.- Как вы считаете, отмена зерновой сделки, которая весьма вероятна, позволит ли нашим войскам проводить более активные наступательные действия?- Если такое произойдет, то это развяжет нам руки в черноморском пространстве, но точно также это развяжет руки и украинцам. Скорее бы я увидел здесь плюс в том, что часть войск, которые задействованы в других регионах, украинцам придется бросить ближе к Одессе, Николаеву, потому что там пространство остается неприкрытым. Поскольку там действует зерновая сделка, ограничивающая наши потенциальные возможности в этом регионе.Воспользуемся мы этим или нет – открытый вопрос. Но мы можем лишь показать, что нам интересно это направление и тем самым изменить диспозицию ВСУ, потому что им придется ослаблять другие направления и перебрасывать войска в эту часть пока еще их страны.*Запрещенная в России организация
https://ukraina.ru/20230710/1047905109.html
https://ukraina.ru/20230709/1047899069.html
https://ukraina.ru/20230710/1047914695.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
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96
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интервью, всу, киев, украина, "азов", зерновая сделка, сво, артемовск
Интервью, ВСУ, Киев, Украина, "Азов", зерновая сделка, СВО, Артемовск

Петр Скоробогатый: Возврат "азовцев"* – единственная победа Киева после провала мясных штурмов ВСУ

16:31 10.07.2023 (обновлено: 16:46 10.07.2023)
 
© конкурсполитологов.рфПётр Скоробогатый интервью
Пётр Скоробогатый интервью
© конкурсполитологов.рф
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Главный вывод, который мы можем сделать о ходе военного конфликта – это то, что на Украине сильно нарастает дефицит среднего и командного звена. Можно поставлять дальше и танки, и системы ПВО, но штурмуют люди, техника не так решает, как наличие классной пехоты, считает редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наакануне саммита НАТО выдал Украине командиров "Азова"* Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского и нацгвардейцев Олега Хоменко и Дениса Шлегу.
- Петр, решение Эрдогана отпустить лидеров неонацистов у нас восприняли как предательство достигнутых ранее договорённостей. А зачем это нужно Эрдогану?
- Чтобы оценить всю остроту проблемы, нужно вернуться на год назад и вспомнить в рамках каких пакетных договорённостей был осуществлен вывоз, или экстракшн, азовцев в Турцию.
Если мы попробуем поднять материалы того, года, то останемся ни с чем, поскольку это одна из самых закрытых сделок, которые были заключены за все время СВО.
Напомню, тогда были возвращено большое количество наших военнослужащих, которые попали в плен во время Киевской операции. Среди них были особые категории: летчики, представители сил специального назначения. То есть те, кого отдают в последнюю очередь, либо не отдают вообще.
Это очень весомый аргумент для обмена, который, я только догадываюсь, стоял на повестке дня.
Игорь Клименко, Олег Хоменко, Денис Шлега, Денис Прокопенко, Владимир Зеленский, Сергей Волынский, Андрей Ермак, Святослав Паламарь - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
04:16
Почему Эрдоган отдал "азовцев"*: выводы экспертовОсвобождение командиров батальона "Азова"* вопреки изначальным договоренностям сторон вызвало однозначную трактовку в российском политическом поле
Мы показали очень эффективные возможности, когда штурмовали Мариуполь, все было сделано очень здорово и классно. Но проблема была в том, что забаррикадировавшиеся остатки нацистов требовали расхода большого количества и больших потерь при штурме укрепленных позиций.
В то время задача закончить штурм Мариуполя как можно быстрее была очевидна и актуальна.
Эти аргументы можно привести, чтобы показать, что эта сделка была вполне оправдана. Но мы прекрасно понимаем, что Россия уступает в том, что называется медийно-информационная кампания. Необязательно было тогда кричать на весь мир, что предстоят суды над нацизмом как таковым на Украине.
Выдача командиров "Азова" очень сильно ударила по представлению о том, что же собственно хочет наша власть.
Это говорит о том, что на момент весны-начала лета прошлого года отсутствовала какая-либо долгосрочная медийная стратегия. Вероятно, это отражало ситуацию переформатирования всей стратегии СВО, которая весной и летом очень быстро менялась.
Путин недавно показал документ, посвященный Стамбульским договоренностям, который ярко говорит о том, что мы не так представляли себе хронологию конфликта и были разные варианты хода СВО. Медийная кампания постоянно подстраивалась под политические цели и задачи.
В целом Украина замечательно играет медийно-информационную кампанию, гораздо лучше, чем на фронте. Возвращение нескольких главарей "Азова" оттеняет поражение на фронтах. Сегодня можно говорить, что это абсолютное поражение. За месяц никакие ключевые позиции не были потеряны российскими войсками. И это безусловное поражение той операции, о начале которой было заявлено 4 июня.
Накануне саммита НАТО, конечно, нужно было заявить какую-то медийную победу. В первую очередь это работает на внутреннего потребителя. Поскольку вопросы о том, почему Украина не умеет наступать, даже получив гигантское количество намоленной западной техники.
Казалось бы, Крым рядом, но ничего не получается. И вот удалось хотя бы вернуть азовцев, сделать красивую акцию, о которой все забудут.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Вчера, 11:21
Затейник Эрдоган, как символ украинской катастрофыВ результате поездки Зеленского в Турцию Киев получил:1. Очередное заявление о поддержке Анкарой территориальной целостности Украины.2. Очередное заявление Эрдогана о том, что Украину следует принять в НАТО.3. Четыре или пять бывших руководящих азовцев, которые должны были сидеть в Турции до конца войны, но были отданы Зеленскому.
- А повлияет ли это хоть в какой-то степени на ситуацию на фронте?
- Главный вывод, который мы можем сделать о ходе военного конфликта – это то, что на Украине сильно нарастает дефицит среднего и командного звена. Можно поставлять дальше и танки, и системы ПВО, но штурмуют люди, техника не так решает, как наличие классной пехоты.
Дефицит в командном звене восполнять очень сложно, люди, которые занимаются подобными задачами, учатся годами. В этом смысле эти пять командиров с локальным опытом на каком-то участке и помогут, но на стратегический ход кампании никак не повлияют.
- Все-таки боевой опыт Калыны, Волыны и Редиса - крайне ограниченный. И, прямо скажем, неудачный - после подвалов "Азовстали"…
- Дело не только в боевом опыте. Здесь скорее речь идет о об организационном опыте. Вес этих командиров нарабатывался не столько на поле боя, сколько в медийной сфере. Но помимо раздутого медийного шлейфа, они хорошие организаторы. И этого очень сильно не хватает украинским войскам.
- Следует ли ожидать второго этапа наступления ВСУ, учитывая планы США передать Украине кассетные боеприпасы и обещания Польши отдать ВСУ вертолеты Ми-24.
- Вопрос заключается в том, и это главная интрига, будет ли второй этап наступления именно сейчас, в ближайшие недели.
Несмотря на неудачное наступление, украинцы вовремя его переформатировали, сохранив большое количество западной техники, организовав мясные штурмы, когда солдаты идут малыми группами без прикрытия техники.
Таким образом техника сохранена, а солдат у них достаточно, чтобы подобные штурмы организовывать. Уже понятно, что мясными штурмами успехов не добиться, нужна кампания с большими войсковыми соединениями.
Они прекрасно понимают, что с теми ресурсами, которые у них есть сейчас добиться ничего не получится. Скорее всего будет попытка пробить оборону возле Артемовска, поскольку им кажется, что там стоят менее стойкие части и можно добиться результатов, которые можно преподнести как победу на этом этапе наступления.
Прежде всего это вопрос достаточного количества снарядов, с этим большие проблемы и вопрос авиации и ПВО, поскольку с таким небом наступать невозможно. Именно наша авиация, прежде всего вертолеты, не буду умалять стойкость солдат в окопах, играли решающую роль в отражении украинских атак.
14:27
Саммит НАТО в Вильнюсе — праздник лояльности или непослушания? У Альянса есть подводные камниГлавная геополитическая особенность саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе, состоит в том, что он не только должен решить, принимать или не принимать в свои ряды страну, которая воюет и может втянуть в войну весь Альянс
- Но западные союзники Киева уже отказали в поставках F-16 на Украину.
- Скорее, перенесли на более поздний срок, пытаясь понять общую стратегию дальнейшего хода конфликта, поскольку она еще не ясна.
Вполне возможно, что для тех частей западной элиты, которые изначально ставили на ограничение военного хода конфликта, для них открывается окно возможностей для поиска и выработки мирных договорённостей или заморозки конфликта. Не факт, что это превратится в мирную платформу, и на это пойдет российская сторона или украинская.
Тем не менее провал наступления и провал понимания того, что Украина может добиться большого прорыва и продавить российское руководство относительно гипотетических сделок, очевиден. Западным элитам нужно понять, что дальше с Украиной делать с учетом приближающихся президентских выборов в США.
У Байдена - очень ограниченное поле возможностей, как заморозка конфликта играет против него, так и эскалация. Для него очень важно найти решение, которое покажет его вес как большого политического лидера.
- Как вы считаете, отмена зерновой сделки, которая весьма вероятна, позволит ли нашим войскам проводить более активные наступательные действия?
- Если такое произойдет, то это развяжет нам руки в черноморском пространстве, но точно также это развяжет руки и украинцам. Скорее бы я увидел здесь плюс в том, что часть войск, которые задействованы в других регионах, украинцам придется бросить ближе к Одессе, Николаеву, потому что там пространство остается неприкрытым.
Поскольку там действует зерновая сделка, ограничивающая наши потенциальные возможности в этом регионе.
Воспользуемся мы этим или нет – открытый вопрос. Но мы можем лишь показать, что нам интересно это направление и тем самым изменить диспозицию ВСУ, потому что им придется ослаблять другие направления и перебрасывать войска в эту часть пока еще их страны.
*Запрещенная в России организация
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Ростислав Ищенкоавтор издания Украина.ру
 
ИнтервьюВСУКиевУкраина"Азов"зерновая сделкаСВОАртемовск
 
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