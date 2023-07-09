https://ukraina.ru/20230709/1047899069.html

Затейник Эрдоган, как символ украинской катастрофы

Затейник Эрдоган, как символ украинской катастрофы - 09.07.2023 Украина.ру

Затейник Эрдоган, как символ украинской катастрофы

В результате поездки Зеленского в Турцию Киев получил:1. Очередное заявление о поддержке Анкарой территориальной целостности Украины.2. Очередное заявление Эрдогана о том, что Украину следует принять в НАТО.3. Четыре или пять бывших руководящих азовцев, которые должны были сидеть в Турции до конца войны, но были отданы Зеленскому.

2023-07-09T11:21

2023-07-09T11:21

2023-07-09T11:23

мнения

украина

спецоперация

россия (рф)

владимир зеленский

эрдоган

турция

"азов"

ростислав ищенко

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Реально использовать Киев мог только факт возвращения на родину азовцев, которые тут же заявили о своём намерении вернуться на фронт. Причём по их кислым минам было видно, что именно о том, чтобы вновь отправиться под пули, они не мечтали, сидя в курортной Анталье.Украинская пропаганда сразу же попыталась подать возвращение азовцев, как величайшее поражение Путина. Некоторые каналы прямо захлёбывались, рассказывая, что теперь-то уж России и российской власти точно конец. Азовцев показывали перед отлётом, в самолёте, по прибытию на Украину, в ходе отдельной пресс-конференции.Чем ближе они оказывались к родной стране, а затем к фронту, тем кислее становились их физиономии, но это не мешало украинской пропаганде множить информационные поводы и пиарить "великую победу". Новость-то сама по себе мелкая. Что можно высосать из возвращения домой четырёх или пяти военных преступников в звании до подполковника включительно? Поэтому её просто тиражировали без конца.Надежда раскачать азовцами на гражданский конфликт российское общество, которое не удалось раскачать даже пригожинским маршем явно была напрасной. Но то, что украинские СМИ попытались придать ей максимальное звучание свидетельствует о совсем критическом состоянии киевского режима.Российское общество не случайно прореагировало абсолютно спокойно. О том, что Эрдоган при случае попытается сыграть с азовцами ещё одну партию и передать их Украине говорили с самого начала – с того момента, как было сообщено о достигнутом соглашении. То, что благодаря их перебазированию в Турцию, из украинской тюрьмы в Россию перебазировался Медведчук, российское общество тоже уже пережило. Ничего нового украинские пропагандисты предложить не смогли.То, что Эрдоган накануне окончания срока действия зерновой сделки, которую он хочет продлить ещё на три месяца, делает явно недружественный шаг не столько в отношении России, сколько в отношении Путина, которому он давал гарантии, что азовцы останутся в Турции до конца войны, свидетельствует, что турецкий президент не надеется на продление зерновой сделки.Между тем, постоянные продления сделки были живым свидетельством того, что на очередной период её действия Россия не планирует ни полную ликвидацию Украины, ни занятие задействованных в сделке черноморских портов. Если сделка будет продлена ещё раз, значит на ближайшие пару-тройку месяцев сил для наступления недостаточно, и Россия будет дальше перемалывать ВСУ в обороне. В таких условиях сделка повышает устойчивость левого фланга ВС РФ в Херсонской области. Она, конечно не гарантирует от украинских провокаций, но стимулирует Украину ограничивать их масштаб.Например, подготовленное, но неосуществлённое украинское наступление на ПМР, которой Россия просто не успевала помочь, до сих пор не состоялось потому, что не столько сам Киев, сколько его западные партнёры, боялись, что сорвав таким образом зерновую сделку, они толкнут заинтересованного в ней Эрдогана к более тесному союзу с Россией в ущерб интересам Украины.Если Эрдоган считает, что шансы на продление сделки не велики, а отправка азовцев на родину свидетельствует именно об этом, значит и в сколько-нибудь долговременную устойчивость украинского режима он не верит.При этом надо иметь в виду, что когда турецкий лидер из раза в раз повторяет, что он поддерживает территориальную целостность Украины, он говорит абсолютную правду. Ибо такая поддержка соответствует государственным интересам Турции.Во-первых, ни одному государству не нравится когда его сильный сосед создаёт прецедент силового пересмотра границ. Все примеряют этот прецедент на себя. Для Турции это тем более актуально, что она всегда соперничала с Россией за влияние в Северном Причерноморье, на Кавказе и в Закавказье, и даже на Ближнем Востоке. Так что причина для конфликта может найтись всегда. Карская область (Карский вилайят) находилась в составе России 50 лет, в сейчас находится в составе Турции. Проливы и территориальные приращения в Малой Азии Россия должна была получить по итогам Первой мировой войны. На установлении контроля СССР над проливами Сталин и после Второй мировой настаивал. В общем, бояться туркам пока нечего, но опасаться созданного прецедента им не запретишь.Во-вторых, слабая, зависимая от США и НАТО, враждебная России Украина, склоняла баланс сил на Чёрном море в пользу Турции, которая, играя на российско-украинских противоречиях, добивалась серьёзных экономических (та же зерновая сделка) и политических (относительная свобода рук в Закавказье, создание "зоны безопасности" в северной Сирии) уступок со стороны России. Украинская же политика в отношении Турции была одной сплошной уступкой. Анкара опасается уже в ближайшем будущем увидеть на Севере вместо вцепившейся в Россию Украины одну большую Россию. Это при том, что Москва уже сейчас резко улучшила своё стратегическое положение за счёт возвращения Крыма и других новых территорий.Поэтому Эрдоган делал, делает и будет делать всё, чтобы если не сохранить Украину, как балансирующий Россию фактор, навсегда, то постараться растянуть её агонию на как можно более длительное время. Украину и украинцев ему так же "жаль", как и американцам. Но пока Киев воюет, у Турции сохраняется возможность маневрировать и выторговывать у России новые уступки. При этом, чем упорнее сопротивление Украины, тем лучше переговорные позиции Эрдогана.Абсолютно уверен, что Зеленский был бы куда более признателен, за десяток турецких "Леопардов", за снаряды из турецких запасов, которые пока на Украину не поставлялись, за пару сотен новых "Байрактаров" или за купленный турками в России комплекс С-400 (американцы бы с радостью продали Анкаре взамен свои "Пэтриоты"), чем за полдесятка битых нацистов (кстати, сдавшихся в плен, не исчерпав все возможности для сопротивления, а значит способных повторить этот трюк ещё раз). Но допуская мелкие сделки и глядя сквозь пальцы на незначительные партии оружейной контрабанды, на масштабные поставки оружия Украине Эрдоган не идёт. Такой ход действительно серьёзно и надолго испортил бы его отношения с Россией, а ему не нужен конфликт. Ему нужен баланс, на котором он зарабатывает (во всех смыслах).В целом, действия Эрдогана, являясь достаточно скандальными в медийном отношении, в военно-политическом смысле находятся в рамках традиционной для эрдогановской Турции политики балансирования.Эрдоган знает, что Украина без каких бы то ни было успехов задействовала в наступлении уже половину своего стратегического резерва. Причём 40% от числа задействованных сил, она была вынуждена направить на харьковское и северское направления, в бесплодной пока попытке купировать наступательную активность российских войск, угрожающих прорвать северный участок фронта, пока ВСУ разбивают себе лоб об укрепления на южном.Эрдоган не мог не услышать осторожную позицию США. Байден заявил, что в НАТО нет единства по украинскому вопросу и что принятие Украины означало бы войну НАТО с Россией, чего США пытаются избежать. Эрдоган видит, что прямая помощь Украине со стороны западных стран сокращается, а раскол в НАТО относительно целесообразности дальнейшего вооружения киевского режима увеличивается.Турция не может и не хочет оказывать Киеву реальную материальную поддержку, хоть и не против того, чтобы Украина продержалась подольше, а то и вообще уцелела бы и сохранила выход к морю.Чтобы не потерять контакт с Киевом он делает пиар-ход, возвращая на Украину полдесятка нацистов, которые явно не смогут изменить ход военных действий, а также сурово и значительно повторяя известную официальную позицию Турции по украинскому вопросу.Чтобы не поссориться с Россией, он не даёт Киеву ни денег, ни оружия.На всякий случай, в качестве бонуса (а вдруг выгорит?) он напоминает о своей заинтересованности в зерновой сделке.В целом, своим визитом Зеленский ничего не добился для Киева, зато сдал Эрдогану пару мелких козырей, которые тот пытается теперь разыграть с выгодой для себя.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230708/1047893410.html

https://ukraina.ru/20230704/1047799088.html

https://ukraina.ru/20230708/1047886246.html

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мнения, украина, спецоперация, россия (рф), владимир зеленский, эрдоган, турция, "азов", ростислав ищенко