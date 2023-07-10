https://ukraina.ru/20230710/1047916225.html

"Дань за 12 лет". НАТО формулирует украинское иго

"Дань за 12 лет". НАТО формулирует украинское иго - 10.07.2023 Украина.ру

"Дань за 12 лет". НАТО формулирует украинское иго

В советском мультфильме "Василиса Микулишна" 1975 года означенная Василиса, переодевшись татарским нойоном, едет к князю Владимиру требовать "дань за 12 лет"

2023-07-10T12:20

2023-07-10T12:20

2023-07-10T13:55

украина

нато

саммит

военная помощь

мнения

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Фраза эта стала мемом, символизирующим и зависимость, и трудновыполнимость требований. Отношения Украины и НАТО накануне июльского саммита очень похожи на представленные в мультфильме.Авторы издания Politico советских мультфильмов не смотрели, да и вряд ли у них в принципе появились бы такие аналогии – они-то наверняка считают, что это Украина зависит от Запада, а не наоборот. Однако, содержание опубликованной 9 июля статьи "Западные державы спешат выполнить обязательства по безопасности Украины" свидетельствует, скорее, о том, что слуги, не имея возможности буквально выполнить волю хозяина, ищут какой-то заменитель.Воля "хозяина" понятна, как понятна и неспособность НАТО её выполнить: "Киев хочет как можно скорее вступить в НАТО, получив доступ к хвалёному пункту статьи 5 альянса — нападение на одного — нападение на всех. Но многие союзники по альянсу в целом согласны с тем, что Украина может присоединиться к нему только после окончания войны".Тут, в общем, понятно: немедленное принятие Украины в НАТО требует от организации применения 5-й статьи. Статья эта – вещь в себе. Она никаких определённых действий не предполагает, но вариантов всего два – либо взять на себя ответственность за восстановления территориальной целостности Украины и вступить в войну с почти 100% вероятностью обмена ядерными ударами, либо публично продемонстрировать, что пятая статья никаких гарантий не даёт. То и другое для НАТО – способ коллективного самоубийства. По этой же причине не может быть разумной альтернативой "Киевский договор по безопасности". Зеленский, при всей своей неадекватности, должен это понимать и логично предположить, что он ждёт более или менее реалистичных шагов НАТО навстречу Украине.По контексту получается, что Украина несомненно будет членом НАТО в неопределённой перспективе, а сейчас обсуждаются только временные меры, до того, как желание Киева будет удовлетворено. И выглядят они как "дань за 12 лет" (точнее – за 32 года, но не суть).Предлагаемая программа в самом кратком изложении выглядит так:Во-первых, НАТО будет "в течение очень долгого времени оснащать их вооружённые силы, мы будем их финансировать, мы будем их консультировать, мы будем обучать их, чтобы у них была сила сдерживания против любой будущей агрессии".Во-вторых, при разности подходов к предоставлению помощи отдельных стран предполагается "зонтичная" структура (как мы поняли, речь идёт о механизме возмещения потерь техники и снаряжения стран, которые решили передать своё имущество Украине – сейчас загвоздка, в основном, в этом).В-третьих, "Киев вряд ли получит твёрдое обещание о членстве в НАТО".Таким образом, продолжается политика "широко открытых дверей, в которые нельзя зайти". Украине будут намекать на неизбежность членства в альянсе, но только после выполнения некоторых предварительных условий. Сейчас главное условие – прекращение боевых действий, но важный момент состоит в том, что программа помощи рассчитывается на "очень долгое время". Понятие – расплывчатое, но скорее всего речь идёт о среднесрочной перспективе – в течение 3-5 лет, а может даже больше. То есть фактически признаётся, что потом появятся новые требования – вроде восстановления контроля над Крымом невоенным путём (что, как мы понимаем, на настоящий момент выглядит задачей практически нерешаемой).А вот на протяжении этого неопределённого переходного периода НАТО обязуется финансировать существование украинского государства. Не то, чтобы Зеленскому вообще не будет о чём беспокоиться, но, по крайней мере, военные расходы Украины НАТО обещает взять на себя. И это действительно "дань за 12 лет". Фактически НАТО признаёт свою зависимость от страны, не входящей в альянс и платит ей за то, что она ещё не является членом альянса (в самом-то НАТО всё наоборот – члены сами несут свои обязательства, в том числе – финансовые).Помимо вопросов финансовых есть вопросы чисто технические, а именно – временная неспособность НАТО удовлетворить хотелки своих "союзников". Вспомним мотивацию Байдена в связи с поставкой кассетных боеприпасов: "это война, связанная с боеприпасами. И у них заканчиваются эти боеприпасы, а у нас их мало". Однако, это вызов только в краткосрочной перспективе – вообще украинский конфликт сейчас используется правительствами НАТО для развёртывания гонки вооружений, нужной для противостояния с Китаем.Так вот ты какая, Золотая Орда.

https://ukraina.ru/20230710/1047905853.html

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украина, нато, саммит, военная помощь, мнения