"Дань за 12 лет". НАТО формулирует украинское иго
12:20 10.07.2023 (обновлено: 13:55 10.07.2023)
В советском мультфильме "Василиса Микулишна" 1975 года означенная Василиса, переодевшись татарским нойоном, едет к князю Владимиру требовать "дань за 12 лет"
Фраза эта стала мемом, символизирующим и зависимость, и трудновыполнимость требований. Отношения Украины и НАТО накануне июльского саммита очень похожи на представленные в мультфильме.
Авторы издания Politico советских мультфильмов не смотрели, да и вряд ли у них в принципе появились бы такие аналогии – они-то наверняка считают, что это Украина зависит от Запада, а не наоборот.
Однако, содержание опубликованной 9 июля статьи "Западные державы спешат выполнить обязательства по безопасности Украины" свидетельствует, скорее, о том, что слуги, не имея возможности буквально выполнить волю хозяина, ищут какой-то заменитель.
Воля "хозяина" понятна, как понятна и неспособность НАТО её выполнить: "Киев хочет как можно скорее вступить в НАТО, получив доступ к хвалёному пункту статьи 5 альянса — нападение на одного — нападение на всех. Но многие союзники по альянсу в целом согласны с тем, что Украина может присоединиться к нему только после окончания войны".
Тут, в общем, понятно: немедленное принятие Украины в НАТО требует от организации применения 5-й статьи. Статья эта – вещь в себе. Она никаких определённых действий не предполагает, но вариантов всего два – либо взять на себя ответственность за восстановления территориальной целостности Украины и вступить в войну с почти 100% вероятностью обмена ядерными ударами, либо публично продемонстрировать, что пятая статья никаких гарантий не даёт.
То и другое для НАТО – способ коллективного самоубийства. По этой же причине не может быть разумной альтернативой "Киевский договор по безопасности".
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Зеленский, при всей своей неадекватности, должен это понимать и логично предположить, что он ждёт более или менее реалистичных шагов НАТО навстречу Украине.
По контексту получается, что Украина несомненно будет членом НАТО в неопределённой перспективе, а сейчас обсуждаются только временные меры, до того, как желание Киева будет удовлетворено. И выглядят они как "дань за 12 лет" (точнее – за 32 года, но не суть).
Предлагаемая программа в самом кратком изложении выглядит так:
Во-первых, НАТО будет "в течение очень долгого времени оснащать их вооружённые силы, мы будем их финансировать, мы будем их консультировать, мы будем обучать их, чтобы у них была сила сдерживания против любой будущей агрессии".
Во-вторых, при разности подходов к предоставлению помощи отдельных стран предполагается "зонтичная" структура (как мы поняли, речь идёт о механизме возмещения потерь техники и снаряжения стран, которые решили передать своё имущество Украине – сейчас загвоздка, в основном, в этом).
В-третьих, "Киев вряд ли получит твёрдое обещание о членстве в НАТО".
Таким образом, продолжается политика "широко открытых дверей, в которые нельзя зайти". Украине будут намекать на неизбежность членства в альянсе, но только после выполнения некоторых предварительных условий.
Сейчас главное условие – прекращение боевых действий, но важный момент состоит в том, что программа помощи рассчитывается на "очень долгое время".
Понятие – расплывчатое, но скорее всего речь идёт о среднесрочной перспективе – в течение 3-5 лет, а может даже больше. То есть фактически признаётся, что потом появятся новые требования – вроде восстановления контроля над Крымом невоенным путём (что, как мы понимаем, на настоящий момент выглядит задачей практически нерешаемой).
А вот на протяжении этого неопределённого переходного периода НАТО обязуется финансировать существование украинского государства. Не то, чтобы Зеленскому вообще не будет о чём беспокоиться, но, по крайней мере, военные расходы Украины НАТО обещает взять на себя.
И это действительно "дань за 12 лет". Фактически НАТО признаёт свою зависимость от страны, не входящей в альянс и платит ей за то, что она ещё не является членом альянса (в самом-то НАТО всё наоборот – члены сами несут свои обязательства, в том числе – финансовые).
Помимо вопросов финансовых есть вопросы чисто технические, а именно – временная неспособность НАТО удовлетворить хотелки своих "союзников".
Вспомним мотивацию Байдена в связи с поставкой кассетных боеприпасов: "это война, связанная с боеприпасами. И у них заканчиваются эти боеприпасы, а у нас их мало". Однако, это вызов только в краткосрочной перспективе – вообще украинский конфликт сейчас используется правительствами НАТО для развёртывания гонки вооружений, нужной для противостояния с Китаем.
Так вот ты какая, Золотая Орда.
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