https://ukraina.ru/20230704/1047748934.html

Дмитрий Рогозин: Украину в НАТО не примут – самоубийц на Западе нет

Дмитрий Рогозин: Украину в НАТО не примут – самоубийц на Западе нет - 04.07.2023 Украина.ру

Дмитрий Рогозин: Украину в НАТО не примут – самоубийц на Западе нет

Если Россия подойдет к Киеву поляки зайдут на Западную Украину, считает руководитель подразделения "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

2023-07-04T04:31

2023-07-04T04:31

2023-07-04T04:31

дмитрий рогозин

интервью

нато

польша

спецоперация

украина

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Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру- Дмитрий Олегович, в ближайшее время в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Зеленский настаивает на том, что Брюссель должен четко и недвусмысленно заявить, что Украину примут в НАТО и четко обозначить сроки. Пойдет на это Брюссель или нет? Если нет или да, то почему? Какой по этому вопросу может быть позиция Турции и Венгрии?- Включить Украину в состав НАТО означает для НАТО начало прямой войны с ядерной Россией. На Западе ощущается дефицит умных людей в политике, но и самоубийц там нет.- Если на момент начала саммита Украина не покажет успехи на фронте, то как это отразится на дальнейшей помощи НАТО? Помощь будет уменьшена?- Изменятся подходы к составу военной помощи, но помощь будет идти и дальше, поскольку Запад не увидел нашей реакции на пересечение "красных линий". Объем помощи может измениться не в результате наступления ВСУ, а в случае нашего наступления и продвижения к Киеву. А пока это не произошло, англосаксы и прочие шведы будут подбрасывать уголек в войну славян между собой.- Швеция и Финляндия будут все-таки приняты в альянс или нет? Чего они так испугались, почему решили отказаться от нейтрального статуса, ведь даже во времена Холодной войны они соблюдали нейтралитет?- Будут. Они фактически давно в НАТО- Российская внешняя разведка и многие эксперты говорили, что Польша может ввести свои войска на Западную Украину. Насколько такой сценарий развития событий вероятен? Вашингтон, Брюссель, Берлин и Париж одобрят подобный сценарий?- Польша войдет на западные земли Украины в случае нашего продвижения к Киеву.- Какова сейчас ситуация на Южном фронте? Интенсивность наступления Украины снизилась или нет? Каковы на сегодняшний день потери западной бронетехники?- Враг готовится нанести основной удар там, где он почувствует у нас тонкую нить. Пока противник "крутит восьмерки", проводя оперативные маневры своими силами и готовясь к главному прыжку. Бои идут ожесточённые.- После ухода ЧВК "Вагнер" с фронта сможет ли российская армия предпринимать наступательные действия?- Надеюсь, что самый боеспособный костяк этой ЧВК останется в составе Русской армии и никуда не уйдет за этим прохвостом.- Некоторые эксперты считают, что мятеж Пригожина – это такой хитрый маневр Кремля, чтобы легально перебросить "Вагнер" на территорию Белоруссии, после чего вагнера должны начать наступление на Киев. Это необходимо, чтобы ВСУ перебросило часть своих резервов на север. Это конспирология или за этим что-то стоит?— Это бред. Пригожин сорвался с цепи. Это было предсказуемо, я всех предупреждал о его неадекватности. Он главный виновник того, что давно назревшие вопросы так и не будут разрешены. И это очень жаль.

https://ukraina.ru/20230227/1043924661.html

https://ukraina.ru/20230626/1047567239.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

дмитрий рогозин, интервью, нато, польша, спецоперация, украина