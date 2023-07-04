Дмитрий Рогозин: Украину в НАТО не примут – самоубийц на Западе нет - 04.07.2023 Украина.ру
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Дмитрий Рогозин: Украину в НАТО не примут – самоубийц на Западе нет
Дмитрий Рогозин: Украину в НАТО не примут – самоубийц на Западе нет - 04.07.2023 Украина.ру
Дмитрий Рогозин: Украину в НАТО не примут – самоубийц на Западе нет
Если Россия подойдет к Киеву поляки зайдут на Западную Украину, считает руководитель подразделения "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
2023-07-04T04:31
2023-07-04T04:31
дмитрий рогозин
интервью
нато
польша
спецоперация
украина
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Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру- Дмитрий Олегович, в ближайшее время в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Зеленский настаивает на том, что Брюссель должен четко и недвусмысленно заявить, что Украину примут в НАТО и четко обозначить сроки. Пойдет на это Брюссель или нет? Если нет или да, то почему? Какой по этому вопросу может быть позиция Турции и Венгрии?- Включить Украину в состав НАТО означает для НАТО начало прямой войны с ядерной Россией. На Западе ощущается дефицит умных людей в политике, но и самоубийц там нет.- Если на момент начала саммита Украина не покажет успехи на фронте, то как это отразится на дальнейшей помощи НАТО? Помощь будет уменьшена?- Изменятся подходы к составу военной помощи, но помощь будет идти и дальше, поскольку Запад не увидел нашей реакции на пересечение "красных линий". Объем помощи может измениться не в результате наступления ВСУ, а в случае нашего наступления и продвижения к Киеву. А пока это не произошло, англосаксы и прочие шведы будут подбрасывать уголек в войну славян между собой.- Швеция и Финляндия будут все-таки приняты в альянс или нет? Чего они так испугались, почему решили отказаться от нейтрального статуса, ведь даже во времена Холодной войны они соблюдали нейтралитет?- Будут. Они фактически давно в НАТО- Российская внешняя разведка и многие эксперты говорили, что Польша может ввести свои войска на Западную Украину. Насколько такой сценарий развития событий вероятен? Вашингтон, Брюссель, Берлин и Париж одобрят подобный сценарий?- Польша войдет на западные земли Украины в случае нашего продвижения к Киеву.- Какова сейчас ситуация на Южном фронте? Интенсивность наступления Украины снизилась или нет? Каковы на сегодняшний день потери западной бронетехники?- Враг готовится нанести основной удар там, где он почувствует у нас тонкую нить. Пока противник "крутит восьмерки", проводя оперативные маневры своими силами и готовясь к главному прыжку. Бои идут ожесточённые.- После ухода ЧВК "Вагнер" с фронта сможет ли российская армия предпринимать наступательные действия?- Надеюсь, что самый боеспособный костяк этой ЧВК останется в составе Русской армии и никуда не уйдет за этим прохвостом.- Некоторые эксперты считают, что мятеж Пригожина – это такой хитрый маневр Кремля, чтобы легально перебросить "Вагнер" на территорию Белоруссии, после чего вагнера должны начать наступление на Киев. Это необходимо, чтобы ВСУ перебросило часть своих резервов на север. Это конспирология или за этим что-то стоит?— Это бред. Пригожин сорвался с цепи. Это было предсказуемо, я всех предупреждал о его неадекватности. Он главный виновник того, что давно назревшие вопросы так и не будут разрешены. И это очень жаль.
https://ukraina.ru/20230227/1043924661.html
https://ukraina.ru/20230626/1047567239.html
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Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий рогозин, интервью, нато, польша, спецоперация, украина
Дмитрий Рогозин, Интервью, НАТО, Польша, Спецоперация, Украина

Дмитрий Рогозин: Украину в НАТО не примут – самоубийц на Западе нет

04:31 04.07.2023
 
© РИА Новости . Григорий СысоевДмитрий Рогозин интервью
Дмитрий Рогозин интервью - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Если Россия подойдет к Киеву поляки зайдут на Западную Украину, считает руководитель подразделения "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру
- Дмитрий Олегович, в ближайшее время в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Зеленский настаивает на том, что Брюссель должен четко и недвусмысленно заявить, что Украину примут в НАТО и четко обозначить сроки. Пойдет на это Брюссель или нет? Если нет или да, то почему? Какой по этому вопросу может быть позиция Турции и Венгрии?
- Включить Украину в состав НАТО означает для НАТО начало прямой войны с ядерной Россией. На Западе ощущается дефицит умных людей в политике, но и самоубийц там нет.
Интервью Д. Рогозина РИА Новости - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
27 февраля, 16:28
Дмитрий Рогозин: кто онРуководитель научно-технического центра "Царские волки"
- Если на момент начала саммита Украина не покажет успехи на фронте, то как это отразится на дальнейшей помощи НАТО? Помощь будет уменьшена?
- Изменятся подходы к составу военной помощи, но помощь будет идти и дальше, поскольку Запад не увидел нашей реакции на пересечение "красных линий". Объем помощи может измениться не в результате наступления ВСУ, а в случае нашего наступления и продвижения к Киеву. А пока это не произошло, англосаксы и прочие шведы будут подбрасывать уголек в войну славян между собой.
- Швеция и Финляндия будут все-таки приняты в альянс или нет? Чего они так испугались, почему решили отказаться от нейтрального статуса, ведь даже во времена Холодной войны они соблюдали нейтралитет?
- Будут. Они фактически давно в НАТО
- Российская внешняя разведка и многие эксперты говорили, что Польша может ввести свои войска на Западную Украину. Насколько такой сценарий развития событий вероятен? Вашингтон, Брюссель, Берлин и Париж одобрят подобный сценарий?
- Польша войдет на западные земли Украины в случае нашего продвижения к Киеву.
- Какова сейчас ситуация на Южном фронте? Интенсивность наступления Украины снизилась или нет? Каковы на сегодняшний день потери западной бронетехники?
- Враг готовится нанести основной удар там, где он почувствует у нас тонкую нить. Пока противник "крутит восьмерки", проводя оперативные маневры своими силами и готовясь к главному прыжку. Бои идут ожесточённые.
- РИА Новости, 1920, 26.06.2023
26 июня, 22:45
Как военнослужащие в ДНР отнеслись к мятежу Пригожина?Практически все в ДНР, с кем в Донецке переговорило издание Украина.ру, с недоумением и неприятием отнеслись к действиям основателя и руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина
- После ухода ЧВК "Вагнер" с фронта сможет ли российская армия предпринимать наступательные действия?
- Надеюсь, что самый боеспособный костяк этой ЧВК останется в составе Русской армии и никуда не уйдет за этим прохвостом.
- Некоторые эксперты считают, что мятеж Пригожина – это такой хитрый маневр Кремля, чтобы легально перебросить "Вагнер" на территорию Белоруссии, после чего вагнера должны начать наступление на Киев. Это необходимо, чтобы ВСУ перебросило часть своих резервов на север. Это конспирология или за этим что-то стоит?
— Это бред. Пригожин сорвался с цепи. Это было предсказуемо, я всех предупреждал о его неадекватности. Он главный виновник того, что давно назревшие вопросы так и не будут разрешены. И это очень жаль.
 
Дмитрий РогозинИнтервьюНАТОПольшаСпецоперацияУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
04:31Дмитрий Рогозин: Украину в НАТО не примут – самоубийц на Западе нет
18:41ЛГБТ-скандал в армии. Итоги 3 июля на Украине
18:03Средство для унитаза, мыло и дезодоранты включили в украинский список "спонсоров войны"
18:00Глеб Бокий и масонское подполье в НКВД
17:59Тюремный срок за симпатии к России: украинский суд вынес приговор послушнику Почаевской лавры
17:41Что НАТО приготовила для Украины. О чём говорили эксперты 3 июля
17:15НАБУ обязали докладывать европрокурорам о воровстве западных денег на войну
17:13Никита Медкович о том, куда катится западный мир
17:06Саммит НАТО в Вильнюсе будут охранять 12 тысяч силовиков
17:02Украина может стать членом НАТО, даже не вступая в Альянс: что говорили об Украине в мире 3 июля
16:43Сотрудники Facebook* признали Киев частью РФ и отказали украинцу в услуге
16:15Алексей Подберёзкин: Если "Вагнер" окажется под Вильнюсом в день саммита НАТО, его никто не остановит
16:10"Это ад… перемалывается практически всё". Беженцы из Артемовска рассказали об ужасах войны. Видео
16:05Алексей Кочетков о мятеже Пригожина и о том, почему нельзя откладывать нанесение поражения Киеву
15:55Украина как внутриполитический фактор Колумбии
15:43Срок и запрет на российские соцсети: жительницу Хмельницкого осудили за "поддержку РФ"
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