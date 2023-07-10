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Хвост виляет собакой. Почему Украина стала опасной для НАТО

Хвост виляет собакой. Почему Украина стала опасной для НАТО - 10.07.2023 Украина.ру

Хвост виляет собакой. Почему Украина стала опасной для НАТО

На саммите НАТО в Вильнюсе Украине пообещают многолетний пакет поддержки, но принимать ее в альянс не станут. Украина для НАТО превратилась в капризного ребенка-хулигана, который ни за что не отвечает и может подставить родителя, но которому не запретишь хулиганить, а не то тебя "отменят".

2023-07-10T03:50

2023-07-10T03:50

2023-07-10T03:50

украина

нато

саммит

вильнюс

война

мнения

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Процесс пошел?На завтрашнем саммите стран-членов НАТО и их союзников в Вильнюсе Украина рассчитывает получить шанс на вступление в альянс. В конце июня офис Зеленского в лице одного из замов Ермака Игоря Жовквы даже пытался давить на натовское руководство, угрожая, что Зеленский не приедет на саммит, если участники альянса "проявят дефицит мужества" и не начнут процедуру вступления Украины.Сложно судить, насколько хвост действительно виляет собакой, но создается впечатление, что, сформировавшие украинскую повестку страны Запада настолько сильно включились в ее реализацию, так глубоко трансформировали сами себя под эту повестку, что теперь вынуждены согласовывать с ней свою политику вместо того, чтобы подстраивать повестку под актуальные политические задачи.Логика в этом есть — если вы сформировали глобальный дискурс, в рамках которого идет морально-экзистенциальная война абсолютного добра (Украины) с абсолютным злом (Россией), вы не можете отказывать стороне добра в помощи, поскольку тогда автоматически переместитесь на сторону зла и вас просто не поймут ваши распропагандированные избиратели. Если нет полутонов, только черное и белое, гибкую прагматичную политику вести больше нельзя. Сначала вы играете другими с помощью дискурса, а затем дискурс начинает играть вами.Иначе говоря, правящий класс империалистической части мира, военным кулаком которого является Североатлантический альянс, превратился в своего рода раба украинских властей. Конечно, раба не в классическом античном смысле, а в том смысле, в котором запутавшимся взрослым манипулирует распущенный и взбалмошный ребенок. Ребенок Запада — украинское правительство — является медиа-лицом сформированной повестки, а значит получает удивительный карт-бланш на любые капризы, требования и истерики, которые при определенной степени изворотливости можно не исполнять или исполнять как-то не так, как хочет ребенок, но нельзя игнорировать. "У вас ребенок плачет, а вам все равно? Тогда вы ничуть не лучше Путина", — скажет западная пресса и "отменит" нерадивого родителя.И вот уже генсек НАТО Столтенберг обещает на грядущем саммите утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к военному блоку: план приведения ВСУ в соответствие стандартам альянса и Совет НАТО-Украина, который станет "платформой для кризисных консультаций и принятия решений". Конечно же теперь, стукнувший кулаком по столу (причем реально, а не фигурально), Зеленский на саммит приедет. А для повестки, которая стала жить собственной жизнью, уже не столь важно, реально ли Столтенберг испугался истерики офиса Зеленского или прямой связи истерик с предложениями НАТО нет. Главное — медийный сюжет. Украина сказала, что не приедет на саммит, если не будет реальных предложений, и вот, реальные предложения есть, угроза как бы подействовала, процесс пошел. Но что за процесс?Украина уже получила всеОбозреватель Washington Post Макс Бут считает, что государства-члены НАТО, по сути, уже соблюдают в отношении Украины ст. 5 устава альянса, поставляя Украине оружие, обучая ее военных, предоставляя данные ее разведки и вводя санкции против РФ. Это вполне можно считать прописанным в уставе ответом на нападение на одного из союзников, поскольку конкретных требований к ответу нет. А вот вступление Украины в НАТО в условиях военных действий скорее даст России в будущем право вторгаться на территорию других соседей-членов альянса, чем заставит альянс прямо сейчас перейти к прямым военным действиям на стороне Украины. Причем, по мнению Бута, обещание принять Украину в НАТО после окончания войны может привести к тому, что война не окончится — Россия получит стимул продолжать военные действия, чтобы предотвратить уже не гипотетическое, а официально согласованное вступление Украины в альянс.В журнале Foreign Affairs директор исследований в обороне и внешней политике Института Катона Джастин Логан и проффесор международных отношений Школы госполитики Университета Мэриленда Джошуа Шифринсон прямо говорят, что для США вступление Украины в НАТО несет больше рисков, чем выгод:Они объясняют, что географическое положение Украины (имеется в виду проамериканской Украины) обрекает ее быть оплотом США против России, но, как показывает ход нынешних военных действий, для эффективного противостоянии России членство Украины в Североатлантической альянсе вовсе не нужно.Действительно, с 1989 года существует статус основного союзника США вне НАТО. Таковым является, например, Южная Корея, где, между прочим, прямо сейчас проходит двухнедельная забастовка конфедерации профсоюзов. Бастующие требуют отставки правительства Юн Сок Ёля, которое ввело 69-часовую рабочую неделю, ограничило свободу собраний и демонстраций, а также подавляет профсоюзы. В правительстве, естественно, называют акцию незаконной и аморальной, поскольку корейская экономика находится в тяжелой ситуации, надо войти в положение, затянуть пояса, сплотиться с властями в трудную минуту и все такое прочее. Так вот, в эту трудную для корейской экономики минуту Юн Сок Ёль едет на литовский саммит НАТО, а затем отправится в Польшу обсуждать в том числе участие корейского бизнеса в проектах послевоенного восстановления Украины. Южная Корея и Польша собираются немного заработать и укрепить свое пошатнувшееся положение за счет кредитов, которые будут давать США и ЕС на восстановление Украины. В преддверии чего все побежали делить пирог? Только перемирия. А заявленные Столтенбергом план приведения ВСУ в соответствие стандартам альянса и создание Совет НАТО-Украина вполне укладываются в те преференции, которые обычно получают союзники США вне НАТО, тем более Украина стоит в очереди для получения такого статуса с 2014 года. А учитывая, что Украина и так уже получает все, что только можно, и стала, по словам министра обороны Резникова, "идеальным полигоном для испытания западного оружия", ничего нового никакие официальные статусы ей не дадут.Но когда хвост начинает вилять собакой, может произойти что угодно.Неконтролируемый хвостВозможно, на саммите в той или иной форме будет зафиксирован неудовлетворительный результат "контрнаступа" с намеком на необходимость перехода к мирным переговорам. Подоляк в последних интервью уже признает неадекватными тех, кто называл целями "контрнаступа" перерезание дороги в Крым и уж тем более захват Крыма, поскольку Россия хорошо подготовилась. В то же время он говорит, что война будет идти долго, переговоры с нынешней российской властью невозможны, война экзистенциальная – кто-то должен проиграть и трансформироваться, любое перемирие без этого – это отложенный новый виток войны. Ему вторит Зеленский, заявляя, что окончание горячей фазы конфликта на Украине не станет его финалом, а любое перемирие будет на руку России, позволит ей накопить новые силы, так как ее ресурсы не безграничны, а Украину снабжает НАТО. Позиция администрации Зеленского понятна — мир или перемирие принесут отмену военного положения, а затем и выборы, на которых может случиться конфуз. Пока выходят новые сезоны сериала "Слуга народа" про войну, можно оставаться у власти, а значит сериал надо снимать. И, похоже, у Зеленского есть для этого ресурс.Недавно в Newsweek вышла статья бывшего американского военнослужащего, а сейчас военного аналитика Уильяма Аркина под названием "Эксклюзив: слепое пятно ЦРУ о войне на Украине". Выглядит она как слив ЦРУ. Аркин пишет, что американские спецслужбы не имеют полной информации о действиях и планах Зеленского и, соответственно, не вполне эти действия контролируют. В качестве таких неконтролируемых действий были названы подрыв "Северного потока", атаки беспилотников на аэродром Энгельса, московский Кремль, вылазки диверсантов в Белгородскую область. Сложно сказать, где здесь правда, а где попытка откреститься от своего участия в подобных мероприятиях, но, если сказанное хотя бы частично верно, то украинские власти могут сорвать даже выгодное американцам перемирие и ничего им за это не будет. Деньги, оружие, техника — все продолжит поступать, как продолжится и переподготовка украинской армии. Все, что Столтенберг обещает на саммите — это просто юридически оформить то, что де-факто есть на сегодняшний момент.Государству "добра" нужна война, поскольку "зло" должно быть повержено. Государство "добра" ведет справедливую войну, поскольку ей противостоит "зло". В этой справедливой экзистенциальной войне государству "добра" нельзя отказывать в помощи, иначе отказавший рискует попасть под "отмену" как пособник "зла". Государство "добра" не может совершать преступлений, поэтому любое переданное ей оружие будет использовано исключительно во благо и процветание человечества. Государство "добра" не должно нести ответственность за местами неоднозначное поведение, потому что оно является жертвой, а жертва всегда права и защищается как может. Это тот дискурс касательно Украины, который Запад нормализовал в своем обществе и который сам теперь требует от Запада соответствующего поведения.Судя по всему, на Западе почти прямо говорят о необходимости мирных переговоров, но попадание в ловушку собственного дискурса, в ситуацию, когда хвост начинает вилять собакой, может привести к непредсказуемым последствиям.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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украина, нато, саммит, вильнюс, война, мнения