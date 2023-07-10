Маск объяснил, почему Украина боится атаковать Россию - 10.07.2023 Украина.ру
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Маск объяснил, почему Украина боится атаковать Россию
Маск объяснил, почему Украина боится атаковать Россию - 10.07.2023 Украина.ру
Маск объяснил, почему Украина боится атаковать Россию
Киев опасается крупного наступления, потому что в случае провала Вооруженные силы РФ возьмут под контроль еще больше территорий в ходе контратаки. Таким мнением поделился 9 июля в Twitter американский предприниматель Илон Маск
2023-07-10T11:43
2023-07-10T11:43
илон маск
зарубежье
россия (рф)
украина
контрнаступление
новости
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Россия превосходит Украину по населению примерно вчетверо. Она "одержала бы победу в войне на истощение даже в случае равных потерь", считает Маск.Поэтому, по мнению американского предпринимателя, крупного наступления со стороны Киева так и не было.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что, столкнувшись с жестким сопротивлением России, украинское командование решило воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления.Украинское наступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Как констатировал спустя месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу, ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями.
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илон маск, зарубежье, россия (рф), украина, контрнаступление, новости
Илон Маск, Зарубежье, Россия (РФ), Украина, контрнаступление, Новости

Маск объяснил, почему Украина боится атаковать Россию

11:43 10.07.2023
 
© YouTubeИлон Маск про Искусственный интеллект
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© YouTube
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Киев опасается крупного наступления, потому что в случае провала Вооруженные силы РФ возьмут под контроль еще больше территорий в ходе контратаки. Таким мнением поделился 9 июля в Twitter американский предприниматель Илон Маск
Россия превосходит Украину по населению примерно вчетверо. Она "одержала бы победу в войне на истощение даже в случае равных потерь", считает Маск.
"Если украинское наступление потерпит неудачу с большими потерями, гораздо больше территорий будут захвачены в результате российской контратаки", - написал Маск.
Поэтому, по мнению американского предпринимателя, крупного наступления со стороны Киева так и не было.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что, столкнувшись с жестким сопротивлением России, украинское командование решило воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления.
Украинское наступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
Как констатировал спустя месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу, ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями.
- РИА Новости, 1920, 05.07.2023
5 июля, 13:25
Замглавы МИД России указал на провал контрнаступления ВСУ Попытка украинского контрнаступления захлебывается, российские войска дают решительный отпор. Об этом заявил 5 июля журналистам заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин
 
Илон МаскЗарубежьеРоссия (РФ)УкраинаконтрнаступлениеНовости
 
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