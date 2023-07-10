https://ukraina.ru/20230710/1047915836.html
Маск объяснил, почему Украина боится атаковать Россию
Маск объяснил, почему Украина боится атаковать Россию - 10.07.2023 Украина.ру
Маск объяснил, почему Украина боится атаковать Россию
Киев опасается крупного наступления, потому что в случае провала Вооруженные силы РФ возьмут под контроль еще больше территорий в ходе контратаки. Таким мнением поделился 9 июля в Twitter американский предприниматель Илон Маск
2023-07-10T11:43
2023-07-10T11:43
2023-07-10T11:43
илон маск
зарубежье
россия (рф)
украина
контрнаступление
новости
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Россия превосходит Украину по населению примерно вчетверо. Она "одержала бы победу в войне на истощение даже в случае равных потерь", считает Маск.Поэтому, по мнению американского предпринимателя, крупного наступления со стороны Киева так и не было.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что, столкнувшись с жестким сопротивлением России, украинское командование решило воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления.Украинское наступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Как констатировал спустя месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу, ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями.
https://ukraina.ru/20230705/1047814493.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
илон маск, зарубежье, россия (рф), украина, контрнаступление, новости
Илон Маск, Зарубежье, Россия (РФ), Украина, контрнаступление, Новости
Маск объяснил, почему Украина боится атаковать Россию
Киев опасается крупного наступления, потому что в случае провала Вооруженные силы РФ возьмут под контроль еще больше территорий в ходе контратаки. Таким мнением поделился 9 июля в Twitter американский предприниматель Илон Маск
Россия превосходит Украину по населению примерно вчетверо. Она "одержала бы победу в войне на истощение даже в случае равных потерь", считает Маск.
"Если украинское наступление потерпит неудачу с большими потерями, гораздо больше территорий будут захвачены в результате российской контратаки", - написал Маск.
Поэтому, по мнению американского предпринимателя, крупного наступления со стороны Киева так и не было.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что, столкнувшись с жестким сопротивлением России, украинское командование решило воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления.
Украинское наступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
Как констатировал спустя месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу, ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями.