https://ukraina.ru/20230710/1047915836.html

Маск объяснил, почему Украина боится атаковать Россию

Маск объяснил, почему Украина боится атаковать Россию - 10.07.2023 Украина.ру

Маск объяснил, почему Украина боится атаковать Россию

Киев опасается крупного наступления, потому что в случае провала Вооруженные силы РФ возьмут под контроль еще больше территорий в ходе контратаки. Таким мнением поделился 9 июля в Twitter американский предприниматель Илон Маск

2023-07-10T11:43

2023-07-10T11:43

2023-07-10T11:43

илон маск

зарубежье

россия (рф)

украина

контрнаступление

новости

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Россия превосходит Украину по населению примерно вчетверо. Она "одержала бы победу в войне на истощение даже в случае равных потерь", считает Маск.Поэтому, по мнению американского предпринимателя, крупного наступления со стороны Киева так и не было.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что, столкнувшись с жестким сопротивлением России, украинское командование решило воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления.Украинское наступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Как констатировал спустя месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу, ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями.

https://ukraina.ru/20230705/1047814493.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

илон маск, зарубежье, россия (рф), украина, контрнаступление, новости