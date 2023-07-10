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Зеленский выступил против завершения украинского конфликта за 5 минут

Зеленский выступил против завершения украинского конфликта за 5 минут - 10.07.2023 Украина.ру

Зеленский выступил против завершения украинского конфликта за 5 минут

Американский лидер Джо Байден мог бы завершить конфликт на Украине за пять минут, если бы ей пришлось поступиться своими территориями, однако Киев не согласился бы с таким шагом. Об этом 9 июля заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News

2023-07-10T07:29

2023-07-10T07:29

2023-07-10T07:33

владимир зеленский

зарубежье

джо байден

сша

украина

новости

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"Если мы говорим о том, чтобы положить конец войне ценой Украины, иначе говоря, заставив нас поступиться своими территориями, то, я думаю, Байден мог бы осуществить это всего за пять минут. Однако мы бы не согласились", - сказал Зеленский.Помимо этого, он критически прокомментировал заявления экс-президента США Дональда Трампа, неоднократно обещавшего положить конец конфликту РФ и Украины всего за сутки в том случае, если ему удастся переизбраться на пост главы государства. По словам Зеленского, желание положить конец боевым действиям является "прекрасным", однако оно должно быть основано "на каком-то реальном опыте".

https://ukraina.ru/20230616/1047286527.html

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владимир зеленский, зарубежье, джо байден, сша, украина, новости