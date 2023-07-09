https://ukraina.ru/20230709/1047900113.html

Армен Гаспарян: Украина может истощить только себя, а не Россию

Армен Гаспарян: Украина может истощить только себя, а не Россию - 09.07.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян: Украина может истощить только себя, а не Россию

Ставка Киева на войну на истощение не сработает. При отсутствии преимуществ в вооружении и в численности ВСУ смогут истощить только сами себя, считает политолог, публицист, телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян.

2023-07-09T12:46

2023-07-09T12:46

2023-07-09T12:47

интервью

армен гаспарян

украина

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- Армен Сумбатович. 11 и 12 июля в Вильнюсе пройдёт очередной саммит НАТО. И вот, например, от Владимира Рогова, председателя движения "Мы вместе с Россией" поступает информация, что после этого Североатлантический альянс может частично ввести свой контингент на территорию Украины. В это же время премьер-министр Эстонии и генсек НАТО заявляют о том, что Украину ждёт большой сюрприз по вопросу вступления в НАТО. Каковы Ваши ожидания от саммита, и как Вы считаете, рискнут ли члены НАТО после этого события всё-таки ввести свой контингент на территорию Украины?– Я бы тут поспорил со своим коллегой по Общественной палате Владимиром Роговым, потому что только что я читал статью в "Вашингтон Пост". Там что написано? Ни один из союзников НАТО не желает посылать свой контингент сражаться на Украину.Да, может быть, будет создана некая Североатлантическая частная военная компания, но давайте честно, там и без того воюет сброд подонков со всего мира. Там, по-моему, не очень принципиальна география, насколько она может быть в принципе расширена.Что касается саммита альянса, понятно, никто никуда никакую Украину не возьмёт, а, скорее всего, ей предоставят некую дорожную карту многолетнюю, которая никого ни к чему не обязывает. Это показывают нынешние визиты Зеленского, где он в каждой стране получает отлуп, нынешняя достаточно пассивная позиция Соединённых Штатов…И здесь вопрос, пожалуй, в данном случае самый острый – это по кассетным боеприпасам, запрещённым конвенциями. Но меня абсолютно это не удивит (если их передадут Киеву — Ред.). Я даже скажу так: скорее всего, сначала кассетные боеприпасы будут переданы Украине в каком-то количестве, потому что всем наплевать на статистику по разрывам этих устройств. Ну, подумаешь, там и так всё заминировано, ну, сверху ещё насыпется чутка.А сразу после этого Соединённые Штаты, выражая обеспокоенность всякими "Хьюман Райтс Вотч" и всеми остальными, скажут - да, действительно, это нарушает права человека, мы больше не будем. А территория хутора (киевского режима — Ред.) - ну, будет усеяна.Проблема здесь в другом, на мой взгляд, в том, что делать потом, по итогам всей вот этой дискотеки, когда Запад скажет: ну, что-то тут, как в Афганистане, всё надоело, давай займёмся Тайванем. Это кейс ещё нами не обгаженный, тут есть ещё где развернуться. А вот потом [на Украине] что с этим со всем делать?Вот у меня большой вопрос, собственно, это не только у меня, у любого человека, кто занимается этой темой, что делать потом. Я не знаю, если честно, потому что все эти разговоры про хороших и славных людей, которые просто находятся в анабиозе, перечеркнула история с Киево-Печерской лаврой… Есть такие, которые сейчас рассказывают про пробуждение сознательности и гражданского духа, но я такового не вижу.А что касается альянса - никого никуда не возьмут, все всё понимают прекрасно. Оружие дать – да, пожалуйста. Деньги на войну с Россией – да, ради Бога. А всё дальнейшее – нет. Для меня тут вопрос закрыт. Проблема в другом – количество человеческих жизней, потерянных в этом во всём. Если они для того, чтобы закрыть уже эту яму, начинают подсчитывать население через используемые сим-карты, вы уже понимаете, какой там провал?– Тридцать три миллиона - они назвали.– Слушайте, даже простая арифметика показывает, что в лучшем случае – 28 миллионов. Простая арифметика, девять, плюс девять, плюс два. А исходить можно из отметки 2001 года, когда была последняя перепись населения. Дело в том, что больше 20 лет её нет, вот из этого давайте исходить. Два миллиона – это Крым, девять миллионов – это четыре новых региона, и девять миллионов уехали из страны.Какие там 33 миллиона – откуда они? При том, что в эту статистику уехавших входят только те, это мы доподлинно знаем, только те, кто рассосался с 24 февраля. Так они же и до этого тоже уезжали, не правда ли? Вот ответ на все вопросы.– На этой неделе секретарь СНБО Украины Данилов заявил о смене украинской стратегии. По его словам, ВСУ сейчас сосредоточены не на продвижении вперёд, а на истощении Российской армии. Как Вы считаете, с чем связана смена риторики и стратегии, потому что - действительно потерь у них стало меньше, в сравнении с первыми днями их наступления?– Сейчас я вам объясню популярно. Смотрите, у вас есть холодильник, полный продуктов, и вы хотите его истощить. Там будут всякие торты лежать, окорока, то, чем можно запить, и так далее. Для того, чтобы вам это сделать в одиночку и в кратчайшие сроки, надо, чтобы у вас голод был 24 часа в сутки. У вас должно быть подавляющее преимущество над холодильником. Чтобы он не успевал каким-то образом восстанавливать этот ресурс, вы должны за две щеки, как не в себя, 24 часа в сутки этим заниматься. Потом вы колобком, наконец-то, выкатываетесь с кухни с чувством выполненного долга.В случае с Украиной это невозможно. Для того, чтобы истощить глубокую оборону, а они признают, что там оборона глубокая, вам необходимо иметь преимущество в авиации. Оно есть? Даже близко нету. Вам необходимо иметь преимущество в артиллерии. Оно есть? Нету. Вам необходимо иметь преимущество в снарядах, оно есть? Его нету. Вам необходимо иметь преимущество в танках, оно есть? Нету. И, наконец, вам необходимо иметь сильное преимущество в живой силе, которого тоже нет. Таким образом, вопрос - каким образом вы можете что-то истощить?Вот для Данилова есть пример Первой мировой войны… Когда в Первой мировой противоборствующие стороны закапывались в оборону, то - с 99,99% вы не могли это вскрыть. Собственно, за всю историю Первой мировой только Русская армия умудрилась это сделать в Луцком прорыве, это то, что у нас принято называть Брусиловским прорывом. Всё.Таким образом вы никого не можете истощить, кроме себя. Потому, что в какой-то момент, во-первых, у вас армия устанет от этих бесплодных атак, которые ничего не дают, потому что завоевать коровник, потеряв некоторое количество людей, для того, чтобы следующей контратакой коровник вернулся на место и вы максимально успели снять тик-ток с флагом… так это можно и без (атак — Ред.) делать. Плюс к тому, у вас каждый день военной кампании ухудшает экономическую ситуацию. Кого вы в результате истощите?– Я посмотрела сводки. Сейчас, за последнюю неделю, у них потерь меньше, чем было три недели назад.- Это понятно, контрнаступление замедлилось, поэтому и потерь меньше. Они просто замедлили темп. Он и так был невысокий, но были высокие потери. Сейчас они замедлили темп, поэтому снизилось число потерь. Это не имеет отношения ни к военному искусству, ни к расположению сторон, ни к чему.Я вам больше того скажу, если они вообще сейчас выведут все войска с Донецка и Луганска, потери будут ноль, и что? И тогда Вы с гордым видом скажете: ну что, противный старикашка Клаузевиц, пора тебе в печку на дачу, не пригодились твои военные советы, да?– Это было бы замечательно!– Но этого не будет. До тех пор, пока есть система заградотрядов, до тех пор, пока власть функционирует, этого не будет. Вот когда власть начнёт сыпаться, вот тогда они сами чудесным образом рассосутся.Если вспомнить историю противодействия националистическому подполью, как это было принято называть в Советском Союзе, оно относительно удачным стало в 1948-1949 годах, а вовсе не в 1946-м. В 1945-1946-м и 1947-м - были огромные проблемы на этот счёт. Просто на тот момент ещё боёвка была большая. А когда боёвка начинает истощаться, когда, условно, ваш партизанский отряд, сидящий в схроне, составляет пять человек, из которых четверо ранены, то вы понимаете, что гораздо проще пойти и сдаться.Тем более, вы там на столбе в ближайшем орешнике прочитали, что Советская власть щедра, Советская власть жизнь обещает. А так ты сдохнешь, как собака. И многие, конечно, пошли и сдались. Но были такие, кто не сдавался. И здесь будет ровно то же самое, это зависит от контингента.Каждый день публикуются показания пленных. Ну, они все про одно - что их собрали, никто никого ничему не учил, не готовил - и кинули в контрнаступ. Повторяю, если бы это была, условно, история Великой Отечественной войны, где эти многотысячные армии встают и пошли, это могло бы ещё иметь какой-то смысл. А если здесь ты воюешь подразделениями не самыми гигантскими, то просто выкашивание этих подразделений тебе ничего не даёт. Если ты, конечно, не некрофил в принципе.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20230708/1047884693.html

https://ukraina.ru/20230110/1042503244.html

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2023

Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, армен гаспарян, украина