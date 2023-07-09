https://ukraina.ru/20230709/1047898610.html

Нарушение договоренностей. В Кремле прокомментировали выдачу боевиков „Азова“* Украине

Нарушение договоренностей. В Кремле прокомментировали выдачу боевиков „Азова“* Украине - 09.07.2023 Украина.ру

Нарушение договоренностей. В Кремле прокомментировали выдачу боевиков „Азова“* Украине

Выдача Турцией главарей „Азова“* Украине стала нарушением имевшихся договорённостей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-09T10:10

2023-07-09T10:10

2023-07-09T10:10

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Выдача Турцией боевиков „Азова“* Украине нарушила уже имевшиеся договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Боевики „Азова“* должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, согласно договору. При этом Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков, отметил Песков.Песков считает, что Турцию вынудили пойти на этот шаг на фоне провалов контрнаступления ВСУ.В преддверии саммита НАТО на Анкару оказывают большое давление, добавил он.Тем не менее такое нарушение действующих договоренностей никого не красит, резюмировал чиновник.7 марта прошлого года российские войска окружили Мариуполь и к 21 апреля освободили практически весь город.На заводе "Азовсталь" им удалось блокировать более двух тысяч украинских военных и боевиков нацбатальона „Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта.Позже, 21 сентября их обменяли на российских военнопленных и украинского политика Виктора Медведчука. Тогда же Зеленский сообщил, что командование "Азова"*, 12-й бригады Нацгвардии и 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ останется в Турции.8 июля те, кто должен был, по словам Зеленского и Эрдогана "находиться до конца войны" в Турции, вернулись на Украину.Среди возвращённых на Украину оказались: ранее командовавший полком "Азов"* Денис Прокопенко, известный под позывным "Редис", его заместитель Святослав Паламарь, известный под позывным "Калина", офицер "Азова"* Олег Хоменко, командир 12-й бригады Национальной гвардии Украины Денис Шлега и и.о. Командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, известный под в позывным "Волына".*Запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20230708/1047896169.html

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новости, украина, россия (рф), турция, дмитрий песков, "азов", мариуполь, владимир зеленский