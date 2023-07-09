Нарушение договоренностей. В Кремле прокомментировали выдачу боевиков „Азова“* Украине - 09.07.2023 Украина.ру
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Нарушение договоренностей. В Кремле прокомментировали выдачу боевиков „Азова“* Украине
Нарушение договоренностей. В Кремле прокомментировали выдачу боевиков „Азова“* Украине - 09.07.2023 Украина.ру
Нарушение договоренностей. В Кремле прокомментировали выдачу боевиков „Азова“* Украине
Выдача Турцией главарей „Азова“* Украине стала нарушением имевшихся договорённостей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-09T10:10
2023-07-09T10:10
новости
украина
россия (рф)
турция
дмитрий песков
"азов"
мариуполь
владимир зеленский
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Выдача Турцией боевиков „Азова“* Украине нарушила уже имевшиеся договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Боевики „Азова“* должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, согласно договору. При этом Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков, отметил Песков.Песков считает, что Турцию вынудили пойти на этот шаг на фоне провалов контрнаступления ВСУ.В преддверии саммита НАТО на Анкару оказывают большое давление, добавил он.Тем не менее такое нарушение действующих договоренностей никого не красит, резюмировал чиновник.7 марта прошлого года российские войска окружили Мариуполь и к 21 апреля освободили практически весь город.На заводе "Азовсталь" им удалось блокировать более двух тысяч украинских военных и боевиков нацбатальона „Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта.Позже, 21 сентября их обменяли на российских военнопленных и украинского политика Виктора Медведчука. Тогда же Зеленский сообщил, что командование "Азова"*, 12-й бригады Нацгвардии и 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ останется в Турции.8 июля те, кто должен был, по словам Зеленского и Эрдогана "находиться до конца войны" в Турции, вернулись на Украину.Среди возвращённых на Украину оказались: ранее командовавший полком "Азов"* Денис Прокопенко, известный под позывным "Редис", его заместитель Святослав Паламарь, известный под позывным "Калина", офицер "Азова"* Олег Хоменко, командир 12-й бригады Национальной гвардии Украины Денис Шлега и и.о. Командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, известный под в позывным "Волына".*Запрещенная в России террористическая организация
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новости, украина, россия (рф), турция, дмитрий песков, "азов", мариуполь, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия (РФ), Турция, Дмитрий Песков, "Азов", Мариуполь, Владимир Зеленский

Нарушение договоренностей. В Кремле прокомментировали выдачу боевиков „Азова“* Украине

10:10 09.07.2023
 
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Выдача Турцией главарей „Азова“* Украине стала нарушением имевшихся договорённостей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Выдача Турцией боевиков „Азова“* Украине нарушила уже имевшиеся договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является не чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская, так и турецкая сторона", — заявил Песков.
Боевики „Азова“* должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, согласно договору. При этом Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков, отметил Песков.
Песков считает, что Турцию вынудили пойти на этот шаг на фоне провалов контрнаступления ВСУ.
"Решение выдать главарей „Азова"* Зеленскому в нарушение договоренностей, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении. Это провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима", — добавил Песков.
В преддверии саммита НАТО на Анкару оказывают большое давление, добавил он.
"А сама Турция, конечно, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с альянсом. Мы это все прекрасно понимаем", — отметил Песков.
Тем не менее такое нарушение действующих договоренностей никого не красит, резюмировал чиновник.
7 марта прошлого года российские войска окружили Мариуполь и к 21 апреля освободили практически весь город.
На заводе "Азовсталь" им удалось блокировать более двух тысяч украинских военных и боевиков нацбатальона „Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта.
Позже, 21 сентября их обменяли на российских военнопленных и украинского политика Виктора Медведчука. Тогда же Зеленский сообщил, что командование "Азова"*, 12-й бригады Нацгвардии и 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ останется в Турции.
8 июля те, кто должен был, по словам Зеленского и Эрдогана "находиться до конца войны" в Турции, вернулись на Украину.
Среди возвращённых на Украину оказались: ранее командовавший полком "Азов"* Денис Прокопенко, известный под позывным "Редис", его заместитель Святослав Паламарь, известный под позывным "Калина", офицер "Азова"* Олег Хоменко, командир 12-й бригады Национальной гвардии Украины Денис Шлега и и.о. Командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, известный под в позывным "Волына".
*Запрещенная в России террористическая организация
Игорь Клименко, Олег Хоменко, Денис Шлега, Денис Прокопенко, Владимир Зеленский, Сергей Волынский, Андрей Ермак, Святослав Паламарь - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Вчера, 18:20
Возвращение командования "Азова"*, кассетные боеприпасы. Итоги 8 июля на УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский возвращает из Турции высшее командование "Азова"* и Нацгвардии. В США, Испании и России выступили против передачи Украине американских кассетных боеприпасов
 
НовостиУкраинаРоссия (РФ)ТурцияДмитрий Песков"Азов"МариупольВладимир Зеленский
 
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10:10Нарушение договоренностей. В Кремле прокомментировали выдачу боевиков „Азова“* Украине
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