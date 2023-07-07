https://ukraina.ru/20230707/1047871529.html

Песков прокомментировал слова Лукашенко о возможных переговорах с Украиной осенью

Песков прокомментировал слова Лукашенко о возможных переговорах с Украиной осенью - 07.07.2023 Украина.ру

Песков прокомментировал слова Лукашенко о возможных переговорах с Украиной осенью

Россия никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментарий Пескова опубликовали в телеграм-канале "Вы слушали Маяк"

2023-07-07T15:04

2023-07-07T15:04

2023-07-07T15:04

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переговоры

александр лукашенко

дмитрий песков

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что к осени ситуация на Украине должна измениться. Возможно, начнутся переговоры, о которых уже говорят в Европе, так как от этого конфликта материально теряют больше всего европейцы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Лукашенко. Россия, по его словам, никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, но перспектив в настоящее время нет.Для России важно достигнуть стоящих перед ней целей. Цели могут быть достигнуты разными путями, но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонностью к такому процессу со стороны Вашингтона, который оказывает прямое влияние и осуществляет прямое руководство киевским режимом, добавил Песков.

https://ukraina.ru/20230706/1047848511.html

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2023

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новости, россия (рф), украина, переговоры, александр лукашенко, дмитрий песков