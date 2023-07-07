Песков прокомментировал слова Лукашенко о возможных переговорах с Украиной осенью - 07.07.2023 Украина.ру
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Песков прокомментировал слова Лукашенко о возможных переговорах с Украиной осенью
Песков прокомментировал слова Лукашенко о возможных переговорах с Украиной осенью - 07.07.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал слова Лукашенко о возможных переговорах с Украиной осенью
Россия никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментарий Пескова опубликовали в телеграм-канале "Вы слушали Маяк"
2023-07-07T15:04
2023-07-07T15:04
новости
россия (рф)
украина
переговоры
александр лукашенко
дмитрий песков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что к осени ситуация на Украине должна измениться. Возможно, начнутся переговоры, о которых уже говорят в Европе, так как от этого конфликта материально теряют больше всего европейцы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Лукашенко. Россия, по его словам, никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, но перспектив в настоящее время нет.Для России важно достигнуть стоящих перед ней целей. Цели могут быть достигнуты разными путями, но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонностью к такому процессу со стороны Вашингтона, который оказывает прямое влияние и осуществляет прямое руководство киевским режимом, добавил Песков.
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новости, россия (рф), украина, переговоры, александр лукашенко, дмитрий песков
Новости, Россия (РФ), Украина, переговоры, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков

Песков прокомментировал слова Лукашенко о возможных переговорах с Украиной осенью

15:04 07.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментарий Пескова опубликовали в телеграм-канале "Вы слушали Маяк"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что к осени ситуация на Украине должна измениться. Возможно, начнутся переговоры, о которых уже говорят в Европе, так как от этого конфликта материально теряют больше всего европейцы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Лукашенко. Россия, по его словам, никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, но перспектив в настоящее время нет.
"На самых различных уровнях, включая высшие, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, но пока никак перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем", - сказал Песков
Для России важно достигнуть стоящих перед ней целей. Цели могут быть достигнуты разными путями, но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонностью к такому процессу со стороны Вашингтона, который оказывает прямое влияние и осуществляет прямое руководство киевским режимом, добавил Песков.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Вчера, 14:06
Лукашенко: Переговоры по Украине возможны осеньюК осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили корреспонденты БЕЛТА
 
НовостиРоссия (РФ)УкраинапереговорыАлександр ЛукашенкоДмитрий Песков
 
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