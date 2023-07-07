В Днепропетровской области загорелся газопровод высокого давления
08:58 07.07.2023 (обновлено: 09:06 07.07.2023)
Пожар произошел на частном предприятии в Днепропетровской области Украины, загорелся газопровод высокого давления. Об этом сообщил 7 июля глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале
"БПЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе. Произошел пожар. Пламя охватило более 100 квадратных метров и достигало четырехметровой высоты. Его уже укротили. Никто не пострадал", - написал Лысак.
Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.