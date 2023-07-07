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В Днепропетровской области загорелся газопровод высокого давления

В Днепропетровской области загорелся газопровод высокого давления - 07.07.2023 Украина.ру

В Днепропетровской области загорелся газопровод высокого давления

Пожар произошел на частном предприятии в Днепропетровской области Украины, загорелся газопровод высокого давления. Об этом сообщил 7 июля глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале

2023-07-07T08:58

2023-07-07T08:58

2023-07-07T09:06

новости

пожар

днепропетровская область

военные

удар

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"БПЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе. Произошел пожар. Пламя охватило более 100 квадратных метров и достигало четырехметровой высоты. Его уже укротили. Никто не пострадал", - написал Лысак.Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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новости, пожар, днепропетровская область, военные, удар