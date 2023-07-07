Виктор Литовкин о том, почему до сих пор целы мосты на Украине - 07.07.2023 Украина.ру
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Виктор Литовкин о том, почему до сих пор целы мосты на Украине
Виктор Литовкин о том, почему до сих пор целы мосты на Украине - 07.07.2023 Украина.ру
Виктор Литовкин о том, почему до сих пор целы мосты на Украине
Возможно, украинские мосты и станции щадят из коммерческих соображений, ведь торговля с Западом продолжается и во время СВО. А может быть, это объясняется тем, что станции и тоннели понадобятся после того, как Украину освободят от бандеровцев, отметил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
2023-07-07T07:00
2023-07-07T15:20
интервью
виктор литовкин
сво
мосты
логистика
вооружения
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Виктор, наши ракетчики прямым попаданием "Искандера" обрушили пролет Антоновского моста. Чего нам не хватает, чтобы поступать так с другими мостами на Украине?– Вопрос сложный. Потому, что не только мосты, но и тоннели есть, есть железнодорожные станции на границах Украины с Европой. Чоп, например, такая знаменитая станция.Есть на границе Молдавии и Румынии станции. Есть Измаил, есть Рени – есть порты. Есть станции на границе Украины с Польшей, где переобувают вагоны с европейской колеи на широкую российскую колею.Есть крупнейшие железнодорожные узлы во Львове, в Киеве. Знаменитый Киевский вокзал, куда приезжают всякие фрики из Европейского Союза и в Киев и гуляют по городу, демонстрируя свою поддержку Украине. Откуда Зеленский уезжает в Польшу, чтобы полететь на какой-то саммит, в той или иной стране.Почему мы их не уничтожаем – до сих пор ответа у меня нет. Хотя я догадываюсь: несмотря на то, что идет СВО на Украине уже много времени, мы продолжаем торговать с Европой. Мы поставляем во Францию титановые комплексы для "Аэробусов". Надо помнить, что 40-50% "Аэробуса" и "Боинга" американского состоят из наших титановых заготовок, которые Россия делает для них, несмотря на все санкции, которые они нам объявили – мы им их поставляем.Мы поставляем им удобрения, поставляем им – в ту же Францию – урановые заготовки для французских электростанций, и т.д. В конце концов, мы через Украину качаем газ в Европу, несмотря на войну. Поэтому я думаю, что эти мосты нужны, чтобы проходили эшелоны с этим товаром. Это одно объяснение.Второе объяснение заключается в том, что – рано или поздно – мы Украину освободим от бандеровцев. И эти мосты, тоннели и все остальное потребуются для восстановления украинской… уже не украинской, я думаю, российской промышленности, сельского хозяйства и т.д. и т.п.Поэтому мы наносим избирательные удары, в первую очередь, по эшелонам и складам с боеприпасами, с горюче-смазочными материалами, по центрам управления, которые не мешают будущему восстановлению Украины.– Вопрос по снабжению. Проблемы на фронте есть. А тут появляется информация о списании техники с консервацией по остаточной цене, а потом – продажа по рыночной. Ладно, в обычное, мирное время, без спецоперации – рыбакам или охотникам, есть нужда. Но насколько справедливы такие рассуждения сейчас и насколько остро стоит вопрос? Сообщалось, что представители Госдумы писали обращения в различные органы, но пока ответов нет.– Я не знаю, у меня фактов таких нет, что мы списанную технику продаем по цене настоящей. Я помню, когда я уходил из газеты "Известия", у меня был там компьютер с базой данных моих материалов, и я попросил его мне продать, он уже проработал десять с лишним лет. И сказали: ну, конечно, остаточная цена, копейки. Но главный редактор на то время, который оскорбился, что я ухожу сам, а не он меня уволил, написал – по полной стоимости продать мне этот компьютер.Какие соображения у руководителей тыла, кто имеет доступ к этому – я понять не могу. Но, я думаю, что после окончания СВО будет другая цена. А во время СВО… может быть, кто-то прикрывает свою точку пониже спины, потому что ему завтра скажут – а где та техника, которая нам нужна на фронте?Например, нам для форсирования Днепра нужно более ста лодок всяких и катеров, а их нет.– Насколько эта списанная техника понадобилась бы на фронте?– Списанная может быть по-разному. Там есть Т-62 танк, Т-55, они списаны, не находятся на вооружении, но они где-то на складах есть. И они могут использоваться на фронте, они могут пригодиться в том или ином качестве, или как оборонительная техника, вкопанная в землю, прикрывающая фланги и т.д.Поэтому, если она в драбадан разбита, это другой вопрос. Надо индивидуально подходить к тем или иным вещам.Я помню, что во времена и Сердюкова, и до Сердюкова у нас достаточно много продавалось военной техники, которая списывалась, и на ходу УАЗики были, и ГАЗики… Много чего списывалось из имущества, даже было управление специальное создано в Минобороны, которое этим занималось.
https://ukraina.ru/20220419/1033803472.html
https://ukraina.ru/20230622/1047483103.html
Украина.ру
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Александр Порунов
Александр Порунов
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, виктор литовкин, сво, мосты, логистика, вооружения
Интервью, Виктор Литовкин, СВО, мосты, логистика, вооружения

Виктор Литовкин о том, почему до сих пор целы мосты на Украине

07:00 07.07.2023 (обновлено: 15:20 07.07.2023)
 
© SputnikВиктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин интервью
© Sputnik
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Александр Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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Возможно, украинские мосты и станции щадят из коммерческих соображений, ведь торговля с Западом продолжается и во время СВО. А может быть, это объясняется тем, что станции и тоннели понадобятся после того, как Украину освободят от бандеровцев, отметил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
– Виктор, наши ракетчики прямым попаданием "Искандера" обрушили пролет Антоновского моста. Чего нам не хватает, чтобы поступать так с другими мостами на Украине?
– Вопрос сложный. Потому, что не только мосты, но и тоннели есть, есть железнодорожные станции на границах Украины с Европой. Чоп, например, такая знаменитая станция.
Есть на границе Молдавии и Румынии станции. Есть Измаил, есть Рени – есть порты. Есть станции на границе Украины с Польшей, где переобувают вагоны с европейской колеи на широкую российскую колею.
Есть крупнейшие железнодорожные узлы во Львове, в Киеве. Знаменитый Киевский вокзал, куда приезжают всякие фрики из Европейского Союза и в Киев и гуляют по городу, демонстрируя свою поддержку Украине. Откуда Зеленский уезжает в Польшу, чтобы полететь на какой-то саммит, в той или иной стране.
Почему мы их не уничтожаем – до сих пор ответа у меня нет. Хотя я догадываюсь: несмотря на то, что идет СВО на Украине уже много времени, мы продолжаем торговать с Европой.
Мы поставляем во Францию титановые комплексы для "Аэробусов". Надо помнить, что 40-50% "Аэробуса" и "Боинга" американского состоят из наших титановых заготовок, которые Россия делает для них, несмотря на все санкции, которые они нам объявили – мы им их поставляем.
Виктор Литовкин - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля 2022, 13:18
Виктор Литовкин: кто онВоенный обозреватель, полковник в отставке
Мы поставляем им удобрения, поставляем им – в ту же Францию – урановые заготовки для французских электростанций, и т.д. В конце концов, мы через Украину качаем газ в Европу, несмотря на войну.
Поэтому я думаю, что эти мосты нужны, чтобы проходили эшелоны с этим товаром. Это одно объяснение.
Второе объяснение заключается в том, что – рано или поздно – мы Украину освободим от бандеровцев. И эти мосты, тоннели и все остальное потребуются для восстановления украинской… уже не украинской, я думаю, российской промышленности, сельского хозяйства и т.д. и т.п.
Поэтому мы наносим избирательные удары, в первую очередь, по эшелонам и складам с боеприпасами, с горюче-смазочными материалами, по центрам управления, которые не мешают будущему восстановлению Украины.
– Вопрос по снабжению. Проблемы на фронте есть. А тут появляется информация о списании техники с консервацией по остаточной цене, а потом – продажа по рыночной. Ладно, в обычное, мирное время, без спецоперации – рыбакам или охотникам, есть нужда. Но насколько справедливы такие рассуждения сейчас и насколько остро стоит вопрос? Сообщалось, что представители Госдумы писали обращения в различные органы, но пока ответов нет.
– Я не знаю, у меня фактов таких нет, что мы списанную технику продаем по цене настоящей.
Я помню, когда я уходил из газеты "Известия", у меня был там компьютер с базой данных моих материалов, и я попросил его мне продать, он уже проработал десять с лишним лет. И сказали: ну, конечно, остаточная цена, копейки. Но главный редактор на то время, который оскорбился, что я ухожу сам, а не он меня уволил, написал по полной стоимости продать мне этот компьютер.
Какие соображения у руководителей тыла, кто имеет доступ к этому – я понять не могу. Но, я думаю, что после окончания СВО будет другая цена. А во время СВО… может быть, кто-то прикрывает свою точку пониже спины, потому что ему завтра скажут а где та техника, которая нам нужна на фронте?
Например, нам для форсирования Днепра нужно более ста лодок всяких и катеров, а их нет.
флаг Молдавия Молдова
22 июня, 14:35
МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за заявления Сальдо об ответе на удар по мосту Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии 22 июня вызвало посла России в стране Олега Васнецова в связи с заявлением временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о возможном российском ответе на обстрел Чонгарского моста, говорится в телеграм-канале молдавского ведомства
– Насколько эта списанная техника понадобилась бы на фронте?
– Списанная может быть по-разному. Там есть Т-62 танк, Т-55, они списаны, не находятся на вооружении, но они где-то на складах есть. И они могут использоваться на фронте, они могут пригодиться в том или ином качестве, или как оборонительная техника, вкопанная в землю, прикрывающая фланги и т.д.
Поэтому, если она в драбадан разбита, это другой вопрос. Надо индивидуально подходить к тем или иным вещам.
Я помню, что во времена и Сердюкова, и до Сердюкова у нас достаточно много продавалось военной техники, которая списывалась, и на ходу УАЗики были, и ГАЗики… Много чего списывалось из имущества, даже было управление специальное создано в Минобороны, которое этим занималось.
 
ИнтервьюВиктор ЛитовкинСВОмостылогистикавооружения
 
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