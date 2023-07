https://ukraina.ru/20230706/1047860151.html

Визит в Болгарию, кассетные боеприпасы. Итоги 6 июля на Украине

Визит в Болгарию, кассетные боеприпасы. Итоги 6 июля на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Болгарию, которая поддержала евроатлантические устремления Киева. США готовятся передать Украине запрещённые международными конвенциями кассетные боеприпасы

Основными темами переговоров Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым стали вопросы в военной сфере."Мы договорились значительно активизировать сотрудничество оборонных ведомств и в целом в оборонном секторе. Будьте уверены, всем полезным опытом безопасности, приобретённым в этой войне, мы обязательно поделимся с партнёрами, чтобы наша общая сила стала больше", – заявил Зеленский.По его словам, вместе с премьер-министром Болгарии они обсудили и военную помощь Болгарии для Украины, в частности детали передачи последнего пакета.Кроме того, по словам Зеленского также проведут переговоры о помощи с лечением и реабилитацией раненых украинских военных, как и обучение украинских военных медиков.Кроме того, он пригласил компании из Болгарии принять участие в восстановлении Украины, в частности учебных заведений."Болгария готова присоединиться к сотрудничеству в экологическом направлении, цифровизации", – заявил Зеленский.Президент Украины также назвал одним из приоритетных направлений и энергетическое.Кроме того, как сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, Украина и Болгария подписали совместную декларацию, которая стала 22-м документом, где говорится о поддержке членства Украины в НАТО.В совместной декларации говорится, что Болгария признает, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности как для Украины, так и для всех членов Альянса."Болгарская сторона приветствует значительные достижения Украины в продвижении на пути евроатлантической интеграции, в частности, по достижению совместимости с НАТО, подтверждает намерение увеличить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Альянс и имплементации стандартов НАТО, а также полностью поддерживает Совет Украина-НАТО", - указано в документе.Декларация также закрепляет готовность Болгарии продолжать оказывать политическую и материальную поддержку Украины как со стороны Альянса, так и на двустороннем уровне столько, сколько потребуется."Вместе с международными организациями, союзниками и партнёрами Болгария подтверждает готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины", - также отмечается в документе.Ранее, 4 июля, в интервью "Главкому" министр обороны Тодор Тагарев заявил, что Болгария уже начала готовить следующий пакет военной помощи для Украины. При этом когда этот пакет выделят, неизвестно."То есть, процесс пошел. Сама же передача, конечно, займет определённое время. При этом мы будем руководствоваться приоритетами украинской стороны и передавать ей в первую очередь то, что для неё на этом этапе является самым необходимым. Здесь нужна гибкость с нашей стороны и мы, в принципе, готовы к этому", – отметил Тагарев.Он подчеркнул, что не может сообщить детали."Как я говорил, этот пакет помощи является конфиденциальным. Могу лишь сказать, что его основу составляют боеприпасы, но есть и военная техника", – заявил министр обороны.Также Тагарев указал, что Болгария может предоставлять Украине военно-техническую помощь без повторного рассмотрения парламента и это уже упростило и ускорило процедуру предоставления Украине оружия.Кассетные боеприпасы для УкраиныКак сообщило издание The New York Times, США вскоре объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов. Об этом газета сообщила со ссылкой на источник в Белом доме."В среду вечером это подтвердил официальный представитель администрации на условиях анонимности", — указывалось в публикации издания.При этом Украина настаивает на этих поставках несмотря на то, что европейские государства этим недовольны. Причина — запрет кассетных боеприпасов международной конвенции, которую ратифицировали 123 страны, в том числе и европейские государства. Ни Украина, ни США эту конвенцию не ратифицировали.По информации издания, украинская сторонаПо информации The New York Times, представители американских властей недавно сигнализировали о смене позиции по кассетным боеприпасам "после месяцев сомнений".Кроме того, о том, что США на этой неделе объявят о решении по кассетным боеприпасам, со ссылкой на свои источники во власти сообщил и телеканал CBS."Это очередной шаг в сторону эскалации конфликта", - прокомментировал эти сообщения постпред РФ при ООН Василий Небензя.В свою очередь международная организация Human Rights Watch предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что это неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования."Власти США, как заявляется, собираются решить, передавать ли кассетные боеприпасы Украине, что, судя по всему, потребует одобрения президента [США] Джо Байдена. Передача этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования", - гласило заявление организации.Организация осенью 2022 года провела исследование, которое свидетельствовало о том, что Вооружённые силы Украины применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этого погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, ещё 15 пострадали.На Украине это расследование вызвало неудовольствие.Кроме того, о том, что Украина использует кассетные боеприпасы, сообщали и эксперты ООН. По их данным, Украина прибегала к использованию такого вида снарядов с марта по сентябрь 2022 года.При этом в самих США утверждают, что решение американских властей может расколоть НАТО."Байден должен сопротивляться давлению как со стороны Украины, так и американских законодателей и не отправлять кассетные боеприпасы. Репутационный риск, связанный с предоставлением такого спорного вооружения, просто не стоит того", - писала журналистка Алисса Блейкмор в статье для издания Responsible Statecraft.Она отмечала, что это решение плохо скажется на отношениях внутри НАТО."Двадцати трём членам НАТО, подписавшим Конвенцию о кассетных боеприпасах, запрещено передавать эти бомбы прямо или косвенно. Это означает, что Соединённые Штаты не смогут рассчитывать на поддержку союзников в транспортировке этого оружия", — отметила Блейкмор.Таким образом, на Западе нет единства в вопросе поставки Украине кассетных боеприпасов.

