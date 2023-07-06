https://ukraina.ru/20230706/1047837328.html

Повреждения во Львове, "слуга" и уклонисты, обстановка в Лавре. Главное на Украине на утро 6 июля

Повреждения во Львове, "слуга" и уклонисты, обстановка в Лавре. Главное на Украине на утро 6 июля - 06.07.2023 Украина.ру

Повреждения во Львове, "слуга" и уклонисты, обстановка в Лавре. Главное на Украине на утро 6 июля

Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры. Помощницу нардепа от "Слуги народа" уличили в помощи уклонистам. Полиция задерживает верующих в Киево-Печерской лавре

2023-07-06T10:03

2023-07-06T10:03

2023-07-06T10:03

хроники

эксклюзив

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Объект критической инфраструктуры поврежден во Львове, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий."Повреждён объект критической инфраструктуры во Львове", - написал Козицкий в своём телеграм-канале.Первоначально мэр Киева Андрей Садовый сообщил о 4 раненых и добавил, что количество увеличивается.Кроме того, добавил, что один человек в тяжёломсостоянии.Позже Козицкий заявил о попадании в многоквартирный дом во Львове. Дом охватил пожар, однако пожарные его потушили."Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы", – заявил глава областной военной администрации.Утром 6 июля Садовый заявил уже о трёх погибших, назвав произошедшее "самой крупной атакой на гражданскую инфраструктуру Львова" с начала спецоперации.По словам Садового, было разрушено более 50 помещений. До этого он сообщал о повреждении 60 квартир и 50 машин. Спасатели продолжают разбор завалов. Движение по улице Стрыйской.Судя по видео и фото, опубликованным львовскими чиновниками, повреждения получил дом по адресу ул. Стрыйская, 68, 66, 64, 62 напротив промышленного квартала завода "Львовприбор".При этом украинские СМИ, в отличие от львовских чиновников, говорят не о прямом попадании ракеты в дом, но о падении её обломков, т. е. о работе ПВО."В львовском доме, куда упали обломки ракеты, разрушены 3 и 4 этажи в пределах двух подъездов, сообщает ГосЧС. Из дома отселены 64 человека, семь спасены из-под завалов. Мэр Львова Садовой назвал эту атаку крупнейшей <...> Вероятно, он подразумевал не только дом, но и пораженный во Львове объект инфраструктуры, о чем пока власти уточнений не дают", - написало издание "Страна" у себя в телеграм-канале.Некоторые телеграм-каналы со ссылкой на иностранные источники указывают, что во Львове были поражены военные объекты."Как пишут турки, ночью во Львове были сильно поражены военные части и склады, не исключается и операция по подавлению ПВО. В городе имели место перебои с работой телефонной связи и подачей электроэнергии. Они не исключают, что это была одна из атак, от которой Львов пострадал больше всего с начала СВО", - сообщил телеграм-канал "Милитарист".Позже стало известно о ещё одном погибшем.После начала спецоперации Львов стал одним из основным мест, куда устремились украинцы из зон ведения боевых действий. И если одни рассматривали Львов как транзитную точку на пути в Европу, то иные — оседали в городе, что привело к взрывному росту цен на недвижимость (покупку и аренду), а также обострило ряд противоречий, в том числе и связанных с языком."Слуга" и уклонистыНациональное антикоррупционное бюро разоблачило помощницу народного депутата от партии "Слуга народа" Людмилы Марченко на получении взятки за внесение данных в систему "Шлях" ("Путь" - Ред.), что дает разрешение на пересечение границы."НАБУ и САП при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацпола разоблачили помощника действующего народного депутата Украины на получении неправомерной выгоды за внесение данных в систему "Шлях", что фактически дает разрешение на пересечение границы. Сейчас детективы проводят неотложный обыск у помощника, а также у нардепа на Тернопольщине. Проверяется возможная причастность народной избранницы к совершению преступления", - сообщила вечером 5 июля пресс-служба НАБУ.Позже украинские СМИ назвали имя народного депутата Украины, чья помощница помогала за взятки пересекать границу. Этим парламентарием и оказалась Марченко."Информацию относительно помощницы Людмилы Марченко узнали из СМИ. Сейчас ожидаем официальных сообщений от правоохранительных органов. Все, что нам известно по состоянию на этот час, - это то, что Людмила Марченко находится на восьмом месяце беременности и готовится к рождению ребенка", - прокомментировала обыски пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.Ранее Государственная погранслужба сообщала, что будет тщательнее подходить к "установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях"."В настоящее время 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе, 126 лицам сообщено подозрение, 4 человека осуждены. Соответствующие решения приняты в результате случаев использования системы с целью дальнейшего невозврата на территорию Украины", - сообщили в Государственной пограничной службе Украины.При этом лидирует по количеству выданных разрешений Львовская область. В январе этого года глава Львовской областной военной администрации Козицкий, отвечая на вопрос журналиста, сообщил, что из 50 тыс. волонтёров-мужчин, которым разрешили выехать из страны, внеся в систему "Шлях", 22 тыс. в систему внесла Львовская ОВА. Однако он затруднился с ответом, сколько из этих мужчин вернулось в страну. Между тем, по информации "Наші Гроші. Львів", во Львове был создан целый бизнес по внесению людей в систему "Шлях". Цены на внесение мужчины в систему, разрешающую выезд из страны, колебались от $ 2500 до $ 4000.Обстановка в ЛавреВ Киево-Печерской лавре начались жесткие задержания верующих."Шестого июля 2023 года представители правоохранительных органов начали применять силу по отношению к защитникам Киево-Печерской лавры", - сообщил "Союз православных журналистов".В телеграм-канале издание опубликовали видео, на котором запечатлено, как полиция, с применением силы, оттаскивает верующих от одного из корпусов Лавры.На видео слышны крики: "Почему ты бьёшь меня ногой?".Верующие спрашивают правоохранителей на каком основании они это делают, а также объясняют, что их действия – грех.Кроме того, стало известно об опечатывании резиденции в Киево-Печеской лавре предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия."Представители заповедника в сопровождении полиции, не имея каких-либо правовых оснований, сорвали замки и проникли в 70 корпус", – написал в своём телеграм-канале адвокат Лавры протоиерей Никита ЧекманВ 70-м корпусе и находится резиденция митрополита Онуфрия.Полиция также оцепила 69-й корпус."Есть основания считать, что там также будут ломать двери", - сообщил СПЖ.Вокруг помещений Нижней лавры продолжаются судебные разбирательства, без окончания которых Минкульт не имеет права брать их под контроль. При этом ранее Минкульт заявил, что 4 июля опечатет корпуса Нижней лавры и начнёт выселение монахов. Последние до сих пор живут в Лавре.

https://ukraina.ru/20230705/1047830707.html

https://ukraina.ru/20230705/1047813655.html

https://ukraina.ru/20230705/1047803165.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив