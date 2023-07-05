ЦРУ многого не знает об Украине, хотя её агенты там работают: что говорили об Украине в мире 5 июля - 05.07.2023 Украина.ру
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ЦРУ многого не знает об Украине, хотя её агенты там работают: что говорили об Украине в мире 5 июля
ЦРУ многого не знает об Украине, хотя её агенты там работают: что говорили об Украине в мире 5 июля - 05.07.2023 Украина.ру
ЦРУ многого не знает об Украине, хотя её агенты там работают: что говорили об Украине в мире 5 июля
Украина.ру, 05.07.2023
2023-07-05T17:46
2023-07-05T17:46
эксклюзив
украина
цру
сша
россия (рф)
всу
оружие
нато
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Украина – неизведанный край для ЦРУ"Один из самых больших секретов войны на Украине заключается в том, как многого не знает ЦРУ", - пишет американское издание Newsweek.Как говорится в статье, агенты ЦРУ неоднократно приезжали на Украину, чтобы оказать содействие в операциях с новым вооружением, причём одновременно в стране могло находиться ограниченное количество сотрудников спецслужбы. В их задачи также входит коммуникация с украинскими спецслужбами, контроль над тем, чтобы "ситуация не вышла за определённые рамки".Издание проводило расследование на протяжении 3 месяцев и за это время пообщалось с десятком официальных лиц и экспертов по разведке."По моему скромному мнению, ЦРУ не понимает природу украинского государства и тех безрассудных политических группировок, которые в нём представлены", - сказал на условиях анонимности высокопоставленный представитель правительства Польши.По его словам, практически невозможно убедить Украину соблюдать негласное соглашение с США об ограничении масштабов конфликта, то есть не применять американское оружие для атак против России вне зоны проведения специальной военной операции.Комментируя это заявление, представитель разведывательного сообщества США рассказал Newsweek, что украинские власти согласились соблюдать определённые невидимые границы в обмен на обещание Вашингтона о поставках более современные и дальнобойные виды вооружений летом 2022 года. ЦРУ предприняло тайные дипломатические усилия, чтобы добиться от Киева обещания не использовать американское оружие для атак по территории РФ, добавил он. Однако Украина впоследствии всё-таки совершала диверсии в России, что, по словам представителя разведывательного сообщества США, усложнило положение вещей и может привести к катастрофическим последствиям. Тем не менее, он не настаивает, что усилия ЦРУ по принуждению Киева к соблюдению договорённостей вряд ли можно назвать провалившимися.НАТО хочет сделать из Украины второй ИзраильАмериканская газета The Washington Post пишет, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Украина вряд ли получит предложение стать членом НАТО, поскольку в таком случае и Киев, и Альянс оказались бы в безвыходном положении."Если Украина не может взять под контроль территорию, ей либо придётся смириться с бессрочным территориальным разделом, как это сделала Западная Германия, когда вступила в НАТО в 1955 году, либо Альянсу придётся смягчить свои гарантии коллективной обороны в статье 5, чтобы избежать войны с Россией", - поясняет автор статьи.Согласно статье 5 Устава НАТО, нападение на одну из стран-членов расценивается как нападение на весь Альянс, и все остальные государства обязаны встать на защиту. Осознавая все риски в контексте украинского конфликта, Запад разработал план."Западные лидеры разрабатывают ряд официальных обязательств по самообороне Украины, смоделированных по образцу того, что США сделали для Израиля с 1970-х годов. Эти обязательства обеспечат способность украинских Вооружённых сил сражаться и перевооружаться после окончания интенсивных боевых действий. &lt;...&gt; Запад должен взять обязательство обеспечить Украину передовыми технологиями и разведданными, а также способностями, которые могли бы сводить на нет очевидные преимущества, связанные с размерами России. Аналогичное обязательство США поддерживать "качественное военное превосходство" Израиля над его потенциальными соперниками. Это не идеальная аналогия, не в последнюю очередь потому, что Украина — неядерное государство, противостоящее ядерной сверхдержаве", - добавляет The Washington Post.Западное оружие и рядом не стояло с советскимБританская газета The Financial Times опубликовала интервью полковника ВСУ в отставке, консультанта по военной промышленности Петра Пятакова о непригодности для контрнаступления оружия, поставляемого Западом Украине."В ходе операций стало очевидным, что эти системы не были предназначены для таких интенсивных боевых действий", - сказал он.Если артиллерийские установки советского образца способны вести огонь беспрерывно, то западным после 2-3 минут стрельбы на максимальной скорости требуется пауза, привёл пример Пятаков.По его словам, западные производители принимают к сведению жалобы украинских военных, чтобы устранить недочёты. Это как раз то, о чём говорил министр обороны Украины Алексей Резников: Украина – идеальный полигон для испытания западного оружия.
https://ukraina.ru/20230517/1046294148.html
https://ukraina.ru/20230705/1047823895.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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5
4.7
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эксклюзив, украина, цру, сша, россия (рф), всу, оружие, нато
Эксклюзив, Украина, ЦРУ, США, Россия (РФ), ВСУ, оружие, НАТО

ЦРУ многого не знает об Украине, хотя её агенты там работают: что говорили об Украине в мире 5 июля

17:46 05.07.2023
 
© East News / FOTOLINK/ASSOCIATED PRESS/J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© East News / FOTOLINK/ASSOCIATED PRESS/J. Scott Applewhite
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина – неизведанный край для ЦРУ
"Один из самых больших секретов войны на Украине заключается в том, как многого не знает ЦРУ", - пишет американское издание Newsweek.
Как говорится в статье, агенты ЦРУ неоднократно приезжали на Украину, чтобы оказать содействие в операциях с новым вооружением, причём одновременно в стране могло находиться ограниченное количество сотрудников спецслужбы.
В их задачи также входит коммуникация с украинскими спецслужбами, контроль над тем, чтобы "ситуация не вышла за определённые рамки".
Издание проводило расследование на протяжении 3 месяцев и за это время пообщалось с десятком официальных лиц и экспертов по разведке.
"По моему скромному мнению, ЦРУ не понимает природу украинского государства и тех безрассудных политических группировок, которые в нём представлены", - сказал на условиях анонимности высокопоставленный представитель правительства Польши.
По его словам, практически невозможно убедить Украину соблюдать негласное соглашение с США об ограничении масштабов конфликта, то есть не применять американское оружие для атак против России вне зоны проведения специальной военной операции.
Кирилл Буданов
17 мая, 17:25
Диверсии в России, цели Украины и конец войны. Главное из интервью главы украинской разведки БудановаРуководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство уже "достало многих" публичных и медийных российских лиц
Комментируя это заявление, представитель разведывательного сообщества США рассказал Newsweek, что украинские власти согласились соблюдать определённые невидимые границы в обмен на обещание Вашингтона о поставках более современные и дальнобойные виды вооружений летом 2022 года.
ЦРУ предприняло тайные дипломатические усилия, чтобы добиться от Киева обещания не использовать американское оружие для атак по территории РФ, добавил он. Однако Украина впоследствии всё-таки совершала диверсии в России, что, по словам представителя разведывательного сообщества США, усложнило положение вещей и может привести к катастрофическим последствиям.
Тем не менее, он не настаивает, что усилия ЦРУ по принуждению Киева к соблюдению договорённостей вряд ли можно назвать провалившимися.
НАТО хочет сделать из Украины второй Израиль
Американская газета The Washington Post пишет, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Украина вряд ли получит предложение стать членом НАТО, поскольку в таком случае и Киев, и Альянс оказались бы в безвыходном положении.
"Если Украина не может взять под контроль территорию, ей либо придётся смириться с бессрочным территориальным разделом, как это сделала Западная Германия, когда вступила в НАТО в 1955 году, либо Альянсу придётся смягчить свои гарантии коллективной обороны в статье 5, чтобы избежать войны с Россией", - поясняет автор статьи.
Согласно статье 5 Устава НАТО, нападение на одну из стран-членов расценивается как нападение на весь Альянс, и все остальные государства обязаны встать на защиту. Осознавая все риски в контексте украинского конфликта, Запад разработал план.
Гитанас Науседа Владимир Зеленский
15:40
Президент Литвы рассказал, чего ждать "Зеленскису" от саммита НАТОНесмотря на интенсивные дискуссии по вопросу членства Украины в НАТО, странам всё же удастся договориться об обязательствах, которые не разочаруют Киев, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству Baltic News Service 5 июля
"Западные лидеры разрабатывают ряд официальных обязательств по самообороне Украины, смоделированных по образцу того, что США сделали для Израиля с 1970-х годов. Эти обязательства обеспечат способность украинских Вооружённых сил сражаться и перевооружаться после окончания интенсивных боевых действий.
<...> Запад должен взять обязательство обеспечить Украину передовыми технологиями и разведданными, а также способностями, которые могли бы сводить на нет очевидные преимущества, связанные с размерами России.
Аналогичное обязательство США поддерживать "качественное военное превосходство" Израиля над его потенциальными соперниками. Это не идеальная аналогия, не в последнюю очередь потому, что Украина — неядерное государство, противостоящее ядерной сверхдержаве", - добавляет The Washington Post.
Западное оружие и рядом не стояло с советским
Британская газета The Financial Times опубликовала интервью полковника ВСУ в отставке, консультанта по военной промышленности Петра Пятакова о непригодности для контрнаступления оружия, поставляемого Западом Украине.
"В ходе операций стало очевидным, что эти системы не были предназначены для таких интенсивных боевых действий", - сказал он.
Если артиллерийские установки советского образца способны вести огонь беспрерывно, то западным после 2-3 минут стрельбы на максимальной скорости требуется пауза, привёл пример Пятаков.
По его словам, западные производители принимают к сведению жалобы украинских военных, чтобы устранить недочёты. Это как раз то, о чём говорил министр обороны Украины Алексей Резников: Украина – идеальный полигон для испытания западного оружия.
 
ЭксклюзивУкраинаЦРУСШАРоссия (РФ)ВСУоружиеНАТО
 
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