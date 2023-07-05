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В Китае не поверили словам о сбитом Украиной "Кинжале" - Резников
В Китае не поверили словам о сбитом Украиной "Кинжале" - Резников - 05.07.2023 Украина.ру
В Китае не поверили словам о сбитом Украиной "Кинжале" - Резников
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил в то, что комплекс Patriot смог перехватить ракету "Кинжал". На это посетовал глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Financial Times
2023-07-05T14:01
2023-07-05T14:01
2023-07-05T14:01
новости
"кинжал"
зрк patriot
украина
вооружение
алексей резников
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Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил словам о том, что ЗРК Patriot смог перехватить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" на Украине, сказал Резников. Спецпредставитель Китая покинул Киев, не ознакомившись с доказательствами.О прибытии Ли Хуэя на Украину сообщалось 17 мая. Он посетил республику в рамках европейского турне, в ходе которого обсудил де обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что во время ночной атаки 4 мая украинским военным якобы удалось сбить российскую ракету типа "Кинжал". Об этом же заявил и официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.В ответ на это в Минобороны России сказали, что Киев пытается выдать желаемое за действительное, так как скорость полета российской ракеты превышает предельные боевые режимы поставленных Украине ЗРК.Вице-премьер правительства Денис Мантуров в интервью агентству РИА Новости, рассказал что на сегодняшний день только российские системы ПВО способны уничтожать гиперзвуковые ракеты. На данный момент Российская Федерация - единственная страна в мире, имеющая на вооружении гиперзвуковые ракеты, такие как авиационная ракета "Кинжал" и корабельная - "Циркон". Первой, например, совсем недавно был уничтожен американский комплекс ПВО Patriot в Киеве.Кроме того, в России создан целый ряд новейших систем ПВО, превосходящих зарубежные аналоги. К ним относятся системы ПВО/ПРО большой дальности С-400 и С-500, комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и "Панцирь-С", а также система С-350 "Витязь".
https://ukraina.ru/20230519/1046355681.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, "кинжал", зрк patriot, украина, вооружение, алексей резников
В Китае не поверили словам о сбитом Украиной "Кинжале" - Резников
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил в то, что комплекс Patriot смог перехватить ракету "Кинжал". На это посетовал глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Financial Times
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил словам о том, что ЗРК Patriot смог перехватить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" на Украине, сказал Резников. Спецпредставитель Китая покинул Киев, не ознакомившись с доказательствами.
"Я предложил, что, если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", — сказал Резников в интервью журналистам.
О прибытии Ли Хуэя на Украину сообщалось 17 мая. Он посетил республику в рамках европейского турне, в ходе которого обсудил де обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что во время ночной атаки 4 мая украинским военным якобы удалось сбить российскую ракету типа "Кинжал". Об этом же заявил и официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
В ответ на это в Минобороны России сказали, что Киев пытается выдать желаемое за действительное, так как скорость полета российской ракеты превышает предельные боевые режимы поставленных Украине ЗРК.
Вице-премьер правительства Денис Мантуров в интервью агентству РИА Новости, рассказал что на сегодняшний день только российские системы ПВО способны уничтожать гиперзвуковые ракеты.
На данный момент Российская Федерация - единственная страна в мире, имеющая на вооружении гиперзвуковые ракеты, такие как авиационная ракета "Кинжал" и корабельная - "Циркон". Первой, например, совсем недавно был уничтожен американский комплекс ПВО Patriot в Киеве.
Кроме того, в России создан целый ряд новейших систем ПВО, превосходящих зарубежные аналоги. К ним относятся системы ПВО/ПРО большой дальности С-400 и С-500, комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и "Панцирь-С", а также система С-350 "Витязь".