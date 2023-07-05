В Китае не поверили словам о сбитом Украиной "Кинжале" - Резников - 05.07.2023 Украина.ру
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В Китае не поверили словам о сбитом Украиной "Кинжале" - Резников
В Китае не поверили словам о сбитом Украиной "Кинжале" - Резников - 05.07.2023 Украина.ру
В Китае не поверили словам о сбитом Украиной "Кинжале" - Резников
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил в то, что комплекс Patriot смог перехватить ракету "Кинжал". На это посетовал глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Financial Times
2023-07-05T14:01
2023-07-05T14:01
новости
"кинжал"
зрк patriot
украина
вооружение
алексей резников
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Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил словам о том, что ЗРК Patriot смог перехватить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" на Украине, сказал Резников. Спецпредставитель Китая покинул Киев, не ознакомившись с доказательствами.О прибытии Ли Хуэя на Украину сообщалось 17 мая. Он посетил республику в рамках европейского турне, в ходе которого обсудил де обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что во время ночной атаки 4 мая украинским военным якобы удалось сбить российскую ракету типа "Кинжал". Об этом же заявил и официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.В ответ на это в Минобороны России сказали, что Киев пытается выдать желаемое за действительное, так как скорость полета российской ракеты превышает предельные боевые режимы поставленных Украине ЗРК.Вице-премьер правительства Денис Мантуров в интервью агентству РИА Новости, рассказал что на сегодняшний день только российские системы ПВО способны уничтожать гиперзвуковые ракеты. На данный момент Российская Федерация - единственная страна в мире, имеющая на вооружении гиперзвуковые ракеты, такие как авиационная ракета "Кинжал" и корабельная - "Циркон". Первой, например, совсем недавно был уничтожен американский комплекс ПВО Patriot в Киеве.Кроме того, в России создан целый ряд новейших систем ПВО, превосходящих зарубежные аналоги. К ним относятся системы ПВО/ПРО большой дальности С-400 и С-500, комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и "Панцирь-С", а также система С-350 "Витязь".
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новости, "кинжал", зрк patriot, украина, вооружение, алексей резников
Новости, "Кинжал", ЗРК Patriot, Украина, вооружение, Алексей Резников

В Китае не поверили словам о сбитом Украиной "Кинжале" - Резников

14:01 05.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил в то, что комплекс Patriot смог перехватить ракету "Кинжал". На это посетовал глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Financial Times
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил словам о том, что ЗРК Patriot смог перехватить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" на Украине, сказал Резников. Спецпредставитель Китая покинул Киев, не ознакомившись с доказательствами.
"Я предложил, что, если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", — сказал Резников в интервью журналистам.
О прибытии Ли Хуэя на Украину сообщалось 17 мая. Он посетил республику в рамках европейского турне, в ходе которого обсудил де обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что во время ночной атаки 4 мая украинским военным якобы удалось сбить российскую ракету типа "Кинжал". Об этом же заявил и официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
В ответ на это в Минобороны России сказали, что Киев пытается выдать желаемое за действительное, так как скорость полета российской ракеты превышает предельные боевые режимы поставленных Украине ЗРК.
Вице-премьер правительства Денис Мантуров в интервью агентству РИА Новости, рассказал что на сегодняшний день только российские системы ПВО способны уничтожать гиперзвуковые ракеты.
На данный момент Российская Федерация - единственная страна в мире, имеющая на вооружении гиперзвуковые ракеты, такие как авиационная ракета "Кинжал" и корабельная - "Циркон". Первой, например, совсем недавно был уничтожен американский комплекс ПВО Patriot в Киеве.
Кроме того, в России создан целый ряд новейших систем ПВО, превосходящих зарубежные аналоги. К ним относятся системы ПВО/ПРО большой дальности С-400 и С-500, комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и "Панцирь-С", а также система С-350 "Витязь".
19 мая, 09:05
СМИ: Уничтожение ЗРК Patriot стоило России в 32 раза дешевле ракет, безуспешно пытавшихся сбить "Кинжал"ЗРК Patriot потерял весь боекомплект из 32 ракет пытаясь сбить российский гиперзвуковой "Кинжал", уничтоживший американскую систему ПВО, пишет Military Watch Magazine
 
Новости"Кинжал"ЗРК PatriotУкраинавооружениеАлексей Резников
 
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