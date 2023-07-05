Не попасть в "Цитадель"
"Цитадель" – название немецкого плана наступления в центральной части советско-германского фронта летом 1943 года. Начало немецкого наступления в рамках операции "Цитадель" 5 июля 1943 года является началом Курской битвы, 80-я годовщина которой сейчас отмечается
Чтобы понять, с чего началась Курская битва нужно обратиться к событиям конца 1942 года. Тогда Красная армия перешла в стратегическое наступление, проведя целую серию операций – "Марс", "Уран", "Сатурн".
Две последние – это операции на южном фланге советско-германского фронта. "Уран" – операция по окружению 6-й армии в Сталинграде. В ходе "Сатурна" предполагалось окружение групп армий "А" и "Б" на левом берегу Дона, но полностью его реализовать не удалось, большей части немецких войск удалось вырваться из грандиозного котла.
Несколькими последующими ударами советские войска начали освобождение Украины и дошли до Павлограда и Новомосковска в Днепропетровской области. Однако, в Донбассе немцам удалось остановить советское наступление на т.н. "Миус-фронте", а севернее Николай Ватутин пропустил фланговый удар II танкового корпуса СС, потеряв Харьков. Так сформировался южный фас Курской дуги.
2 февраля, 04:06Переломный момент истории. 80 лет победы под Сталинградом80 лет назад – 2 февраля 1943 года – завершилась Сталинградская битва. После ожесточенного сопротивления на берегах Волги капитулировали девяносто тысяч немецких солдат и офицеров во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом. Ударная группировка вермахта, окруженная Красной Армией, окончательно прекратила борьбу и перестала существовать.
Нередко спрашивают, а где же во время всех этих событий был маршал Победы Георгий Жуков? А он, как полагается, находился на главном направлении – планировал и осуществлял операцию "Марс", направленную против группировки немецких войск на Ржевско-Сычёвском выступе. Выступ этот сформировался по итогам зимнего наступления советских войск 1941-42 года под Москвой и вызывал озабоченность советского командования – от Ржева до Москвы немногим более 200 км.
Операция "Марс", на которую было выделено больше сил и средств, чем на "Уран" (во время Второй Ржевско-Сычёвской операции было потеряно больше танков, чем участвовало в окружении армии Паулюса), окончилась провалом.
После войны было сочтено, что это был отвлекающий удар, с целью связать немецкие войска. Альтернативная точка зрения состоит в том, что это немцы связывали советские войска – ведь наступающей стороне требуется больше сил и она несёт большие потери. Истина посредине – даже неудачное наступление позволяет удерживать стратегическую инициативу, заставляя противника реагировать на твои действия.
Успешное наступление на юге вынудило 9-ю армию Вальтера Моделя оставить Ржев (его взяли без боя), отодвинуть линию фронта примерно на 150 км. к западу и сформировать северный фас Курской дуги.
Таким образом сформировался выступ фронта глубиной до 155 километров и шириной – 600 километров.
Замысел операции "Цитадель", в целом появившийся как раз в марте, был обусловлен конфигурацией фронта – просто напрашивался удар в основание выступа с целью выравнивания фронта и окружения советской группировки в районе Курска.
28 февраля, 14:00История80 лет началу освобождения Украины
Преимущества такого шага были очевидны, недостатки – ещё более очевидны.
Во-первых, удар в основание выступа был очевиден не только немецкому, но и советскому командованию. Стратегической внезапности не было изначально, что, конечно, не даёт повода принижать подвиги советских разведчиков, в частности – Шандора Радо, который установил участие в наступлении II танкового корпуса СС (именно он достиг наибольших успехов, прорвавшись к Прохоровке).
Время с 18 марта до 5 июля было использовано советскими войсками с целью создания эшелонированной обороны, насыщенной минами и артиллерией.
Во-вторых, совершенно непонятно было, что собирались делать немцы после прорыва.
В 1941 году окруженные советские войска быстро теряли управление и вырывались маленькими группами, большая часть которых уничтожалась или рассеивались, смешиваясь с местным населением.
В 1943 году Красная армия была совершенно другой. Миллионная группировка на Курском выступе была тем самым медведем, которого поймал незадачливый охотник – ещё вопрос, кто кого держит…
Скорее всего, если бы немцы смогли окружить советские войска, итог был бы тот же – разгром вермахта. Разве что дальнейшее наступление Красной армии было бы медленнее.
26 января, 04:30Залужный хочет повторить стратегию Вермахта в Курской битве - военный эксперт Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запросил на Западе сотни единиц бронетехники для "стратегического наступления" с целью выхода к границам 1991 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Ну и в заключение следует сказать, что сейчас мы наблюдаем своеобразный ремейк Курской битвы – направление украинского наступления, направленного на перехват сухопутного моста в Крым было изначально очевидно и российские войска смогли подготовить эшелонированную оборону.
Удастся ли украинцам осуществить "прорыв к Прохоровке" посмотрим. Резервы у украинцев ещё есть и есть возможность устроить радиационную аварию в Энергодаре (наступать через заражённую местность можно, обороняться в ней – нет).
Разгром ВСУ не будет конечно таким масштабным как под Курском, но своих целей Киев уже не достиг – провал наступления фактически признал даже секретарь СНБОУ Алексей Данилов.