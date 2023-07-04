https://ukraina.ru/20230704/1047793429.html

Европейский банк реконструкции даст Днепру кредит "на коммуналку", озвучена сумма

Европейский банк реконструкции даст Днепру кредит "на коммуналку", озвучена сумма - 04.07.2023 Украина.ру

Европейский банк реконструкции даст Днепру кредит "на коммуналку", озвучена сумма

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит украинскому городу Днепр (Днепропетровск) кредит в размере 25 млн евро (100 млн гривен или 244 млн рублей). Эти средства должны пойти на поддержание жизненно важных коммунальных услуг в городе в условиях наплыва большого числа беженцев. Сообщение об этом 4 июля появилось на сайте ЕБРР

2023-07-04T14:45

2023-07-04T14:45

2023-07-04T14:45

новости

новости украины

украина

днепр

днепропетровск

кредит

европейский банк реконструкции и развития

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102828/63/1028286323_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ed78de2c5371a56b99181804d30be3cf.jpg

"Все это, конечно, классно, но разворуют это все также, как разворовывают деньги на бомбоубежища", "Берешь чужие ненадолго, отдашь свои и навсегда", "Нет, эти-то точно не сами отдавать будут, вот и разворовывают", "Как обычно, кому война, кому деньги в карман..." - отреагировали пользователи.ЕБРР является крупнейшим инвестором Украины. Только в 2022 году он направил Киеву 1,9 млрд евро. В эту сумму вошли в том числе средства от партнерских финансовых учреждений. Всего же - до конца 2023 года - ЕБРР обязался предоставить Украине финансирование в размере 3 млрд евро.Днепр (Днепропетровск) стал вторым городов Украины, получившим поддержку от ЕБРР. Лидерство в этом вопросе пока сохраняется за Львовом.

https://ukraina.ru/20230704/1047785125.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, днепр, днепропетровск, кредит, европейский банк реконструкции и развития