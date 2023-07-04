Европейский банк реконструкции даст Днепру кредит "на коммуналку", озвучена сумма
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит украинскому городу Днепр (Днепропетровск) кредит в размере 25 млн евро (100 млн гривен или 244 млн рублей). Эти средства должны пойти на поддержание жизненно важных коммунальных услуг в городе в условиях наплыва большого числа беженцев. Сообщение об этом 4 июля появилось на сайте ЕБРР
"Все это, конечно, классно, но разворуют это все также, как разворовывают деньги на бомбоубежища", "Берешь чужие ненадолго, отдашь свои и навсегда", "Нет, эти-то точно не сами отдавать будут, вот и разворовывают", "Как обычно, кому война, кому деньги в карман..." - отреагировали пользователи.
ЕБРР является крупнейшим инвестором Украины. Только в 2022 году он направил Киеву 1,9 млрд евро. В эту сумму вошли в том числе средства от партнерских финансовых учреждений. Всего же - до конца 2023 года - ЕБРР обязался предоставить Украине финансирование в размере 3 млрд евро.
Днепр (Днепропетровск) стал вторым городов Украины, получившим поддержку от ЕБРР. Лидерство в этом вопросе пока сохраняется за Львовом.
11:29Замглавы МВД Польши: Варшава поможет Киеву, но Волынскую резню не проститДело о Волынской резне является занозой в польско-украинских отношениях. Такое заявление 4 июля в эфире PR24 сделал заместитель министра внутренних дел страны Мацей Васик, отвечая на вопрос журналистов о том, каким образом власти намерены напомнить миру о 80-летии резни