Европейский банк реконструкции даст Днепру кредит "на коммуналку", озвучена сумма - 04.07.2023 Украина.ру
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Европейский банк реконструкции даст Днепру кредит "на коммуналку", озвучена сумма
Европейский банк реконструкции даст Днепру кредит "на коммуналку", озвучена сумма - 04.07.2023 Украина.ру
Европейский банк реконструкции даст Днепру кредит "на коммуналку", озвучена сумма
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит украинскому городу Днепр (Днепропетровск) кредит в размере 25 млн евро (100 млн гривен или 244 млн рублей). Эти средства должны пойти на поддержание жизненно важных коммунальных услуг в городе в условиях наплыва большого числа беженцев. Сообщение об этом 4 июля появилось на сайте ЕБРР
2023-07-04T14:45
2023-07-04T14:45
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новости украины
украина
днепр
днепропетровск
кредит
европейский банк реконструкции и развития
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"Все это, конечно, классно, но разворуют это все также, как разворовывают деньги на бомбоубежища", "Берешь чужие ненадолго, отдашь свои и навсегда", "Нет, эти-то точно не сами отдавать будут, вот и разворовывают", "Как обычно, кому война, кому деньги в карман..." - отреагировали пользователи.ЕБРР является крупнейшим инвестором Украины. Только в 2022 году он направил Киеву 1,9 млрд евро. В эту сумму вошли в том числе средства от партнерских финансовых учреждений. Всего же - до конца 2023 года - ЕБРР обязался предоставить Украине финансирование в размере 3 млрд евро.Днепр (Днепропетровск) стал вторым городов Украины, получившим поддержку от ЕБРР. Лидерство в этом вопросе пока сохраняется за Львовом.
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новости, новости украины, украина, днепр, днепропетровск, кредит, европейский банк реконструкции и развития
Новости, Новости Украины, Украина, Днепр, Днепропетровск, кредит, Европейский банк реконструкции и развития

Европейский банк реконструкции даст Днепру кредит "на коммуналку", озвучена сумма

14:45 04.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / Artemkaднепр днепропетровский городской совет
днепр днепропетровский городской совет - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© commons.wikimedia.org / Artemka
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит украинскому городу Днепр (Днепропетровск) кредит в размере 25 млн евро (100 млн гривен или 244 млн рублей). Эти средства должны пойти на поддержание жизненно важных коммунальных услуг в городе в условиях наплыва большого числа беженцев. Сообщение об этом 4 июля появилось на сайте ЕБРР
"Все это, конечно, классно, но разворуют это все также, как разворовывают деньги на бомбоубежища", "Берешь чужие ненадолго, отдашь свои и навсегда", "Нет, эти-то точно не сами отдавать будут, вот и разворовывают", "Как обычно, кому война, кому деньги в карман..." - отреагировали пользователи.
ЕБРР является крупнейшим инвестором Украины. Только в 2022 году он направил Киеву 1,9 млрд евро. В эту сумму вошли в том числе средства от партнерских финансовых учреждений. Всего же - до конца 2023 года - ЕБРР обязался предоставить Украине финансирование в размере 3 млрд евро.
Днепр (Днепропетровск) стал вторым городов Украины, получившим поддержку от ЕБРР. Лидерство в этом вопросе пока сохраняется за Львовом.
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
11:29
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