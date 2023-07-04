https://ukraina.ru/20230704/1047787777.html

От Запорожья до Ровно. Где и как власти Украины планируют ядерную провокацию

От Запорожья до Ровно. Где и как власти Украины планируют ядерную провокацию - 04.07.2023 Украина.ру

От Запорожья до Ровно. Где и как власти Украины планируют ядерную провокацию

Во вторник, 4 июля, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о готовности реагировать на провокации со стороны ВСУ против Запорожской АЭС

2023-07-04T13:15

2023-07-04T13:15

2023-07-04T13:47

эксклюзив

запорожская аэс

ядерная угроза

владимир зеленский

магатэ

ровно

запорожье

западная украина

россия (рф)

провокация

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"В Энергодаре проверены сирены и средства оповещения населения, паники никакой нет, оперативные службы все готовы, алгоритм действий на случай провокации украинских войск прописан", – сообщил Рогов.Украинские власти, по его словам, рассматривают несколько сценариев провокации на ЗАЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт. Провокация может быть осуществлена до саммита НАТО (11-12 июля), а подготовку сценария, по его словам, курируют британские спецслужбы.Украинские СМИ даже называли дату – 5 июля, когда РФ якобы должна сама подорвать подконтрольную ей станцию. На такие действия, по заявлениям украинских властей, РФ пойдет, чтобы сорвать украинское контрнаступление.Однако ВСУ в последние дни не достигают успехов, поэтому аргументация о причинах вероятного подрыва явно хромает.Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун недавно сделал жесткие заявления относительно хода украинского контраступления. Его родной брат воюет линии боевого столкновения и уже в третий раз его посылают вперёд на минные поля."Три роты там уже положили! И кто отказывается идти умирать, тот дезертир!" – эмоционально говорит Пискун.Другой вопрос – то, что накануне саммита НАТО Киеву надо как-то оправдаться за неудачное контрнаступление и миллионы западных инвестиций, сгоревших в запорожской степи и под Артемовском."Офис Президента разгоняет вбросы о заложенной взрывчатке на АЭС и заводе "Титан", чтобы отвлечь внимание от того, что контрнаступление забуксовало.Дополнительно провоцируют панику мирного населения в РФ, а также искусственно создать негативный образ РФ на мире, с помощью таких вбросов", – комментирует ситуацию украинский Telegram-канал MediaKiller.Еще одной причиной распространения слухов о теракте на ЗАЭС является давление на партнеров Росатома. Киев уже давно требует ввести против компании санкции, играя в интересах западных корпораций.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире французского канала в воскресенье заявил, что его люди не фиксируют ничего из того, о чем заявляют украинские власти, а именно того, что Россия загнала машины с взрывчаткой на АЭС и заминировала пруды-охладители.“Я бы никогда не стал спорить с президентом Зеленским. Могу лишь сказать, что я был там и не видел этого. Наши команды находятся там и сообщают обо всем происходящем каждый день”, – сказал Гросси.На этой неделе в МАГАТЭ также заявили, что впервые за четыре месяца у Запорожской АЭС снова появилась резервная линия электропередач.И, судя по спокойным заявлениям западных лидеров, они тоже не верят в то, что РФ взорвет свою станцию, нанеся непоправимый вред своим новым регионам, а ВСУ это будет сделать непросто, даже при использовании дальнобойных мощных ракет.Тем не менее, на днях на греческую авиабазу на Крите прибыл американский самолет радиологического контроля WC-135R Constant Phoenix, сконструированный как раз для ядерного мониторинга.Британская Times на днях опубликовала статью, в которой вероятность подрыва Россией ЗАЭС может быть якобы обусловлена необходимостью поддержать "пошатнувшиеся позиции" российского президента после неудачного мятежа ЧВК "Вагнер".В таких допущениях логики еще меньше, так как непонятно с чего авторы решили, что позиции российского президента пошатнулись, а с другой – как радиационное загрязнение в принципе может эти позиции укрепить. Таким образом британцы как бы заранее пытаются отвести подозрения от Зеленского.И Зеленский, аргументируя свои заявления, допускает совершенно невероятные сценарии, при которых произойдет подрыв."Когда станцию передадут нам, они дистанционно совершат подрыв для выброса радиации", – прогнозировал Зеленский, хотя никаких признаков передачи станции никто не видел.Мало того, после таких заявлений даже западные партнеры Зеленского встревожились, опасаясь за судьбу станции в случае возвращения ее под контроль Украине.На выходных Зеленский провел заседание ставки на Ровненской АЭС, обсуждая вероятность аварии или подрыва на ЗАЭС. Но обсуждалась и ситуация на самой Ровненской АЭС, а также вопрос об усилении оборонных рубежей на севере Украины, чтобы обезопасить станцию со стороны Белоруссии.Не исключено, что Зеленский решится на ядерную провокацию именно на западной Украине, где это технически легче сделать, обвинить затем РФ (на месте найдут какие-нибудь обломки российских ракет), ветер понесет всё в сторону Польши, что станет поводом для вступления в конфликт западных партнеров, в частности, Варшавы.

https://ukraina.ru/20230627/1047567960.html

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