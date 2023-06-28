Что на самом деле угрожает Запорожской атомной станции. Мнения экспертов - 28.06.2023 Украина.ру
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Что на самом деле угрожает Запорожской атомной станции. Мнения экспертов
Что на самом деле угрожает Запорожской атомной станции. Мнения экспертов - 28.06.2023 Украина.ру
Что на самом деле угрожает Запорожской атомной станции. Мнения экспертов
Официальные представители Украины, а также некоторые западные спикеры разгоняют информационную волну о возможном взрыве на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)
2023-06-28T12:06
2023-06-28T12:27
эксклюзив
запорожская аэс
украина
россия (рф)
эксперты
сша
елена панина
алексей пушков
гороховский
снежана егорова
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Станция расположена в Энергодаре, который подконтролен России, но находится под непрерывными обстрелами. При этом после прорыва Каховской плотины водоснабжение охладительных систем станции нарушено. Запорожская станция — крупнейшая в Европе АЭС. Как сообщается, её радиоактивный потенциал может превзойти Чернобыль. Украинские и российские эксперты и лидеры мнений проанализировали, что происходит вокруг ЗАЭС.Украинский журналист и писатель Снежана Егорова:Они планируют ядерный теракт!Мы помним все прекрасно, как они рассказывали, как нужно собрать «тревожный чемоданчик», если начнётся война...Теперь все, кто его собрал и уехал из страны, не знают, что с этим чемоданчиком дальше делать...Теперь они планируют взорвать ЗАЭС!!!Чтобы, как обычно, обвинить в этом Россию!!!Украинское население предателям родины во главе с убийцей Зеленским им не жалко...Их бункеры оснащены на несколько десятилетий, и самолёты их вывезут в тёплые страны, где их уже ждут жены, дети и любовницы...А зомбированные, нищие украинцы останутся свою кожу отдирать от стен несуществующих бомбоубежищ...Министр внутренних дел Зеленского Игорь Клименко даёт инструкцию, что делать в результате ядерной катастрофы.Украинский журналист и политолог Янина Соколовская:Мы настолько не страдаем патернализмом и так свыклись с мыслью, что РОДИНА у нас - ДОЧЬ, а не всесильная мать; что мы о ней заботимся, а не она о нас; что мы ее, молодую и яркую, взращиваем, а не она нас; и мы так хорошо помним взрыв на ЧАЭС, когда власти нас никак не защитили и отправили шагать на первомайской демонстрации под радиоактивным дождем; и в нас так отлично впечатался февраль-2022, когда вместо эвакуации нам предложили шашлычки, что теперь мы самостоятельно готовимся к перспективам несчастья на ЗАЭС.Какого именно несчастья, мы не знаем, но йодом запасаемся. Многие запасаются внутрь. Остальные скупают в аптеках разные йодиды. Самые опытные затарены красным вином - как в 1986. А бывалые вспоминают, что "Столичная хороша от стронция" и пьют, что покрепче, от радиации и нервов.И все они подозревают - даже если на Запорожской станции что-то случится, то пока дождутся решения властей, уже вся опасность улетучится. Возможно - прямо в организм.Потому действовать намерены сами и заранее. Неважно - как, главное - активно и быстро.И заявление Державного научного центра - это крик души и просьба АСТАНАВИТЕСЬ. Но кто ж его услышит, если в конце текста предписано "ждать решений местных органов исполнительной власти". Они, эти органы, у нас всегда первыми отваливаются - вспомните только их решения о закупках для недостроенных убежищ барабанов и прочих гитар на миллионы гривен - как самого необходимого во время воздушных тревог.Кто ж после вскрытия этих схем местным властям жизни доверит?Да и мы, в конце концов, не немцы, чтоб ждать циркуляров и действовать согласно предписанному. Мы - креативная нация, йод в воде растворять умеем.И вообще - так спокойнее. И, кстати, в Киеве еще до всех революций была традиция йод пить, чтоб мозг сохранить целым в старости. Моя праба пила и была в светлом разуме. И ее праба, и так далее. Традиция сейчас должна послужить народу.Ну а если серьезно (хотя - куда уж серьёзнее), то мы попали в удивительно дикие обстоятельства, когда и самим выжить нужно, и молодую страну поддержать-воспитать, и от причуд властей не рехнуться. ЧуднОе время выбрало нас. Нам нужно с этим справиться.Сенатор Алексей Пушков:Нестандартное, очень аккуратно сформулированное заявление Джона Кирби, отмежевавшегося от очередных обвинений Киева, а проще говоря - Зеленского, в адрес России, это либо означает желание показать американцам и миру, что у администрации Байдена на Украине все в целом под контролем (на Западе начинают нервничать, когда речь заходит о ненадежности атомных станций или ядерного потенциала); либо стремление поставить на место Зеленского и дать ему понять, чтобы не лез в ядерную тематику. Либо это нежелание разогревать эту тему вообще, чтобы ее не восприняли как провокацию в Москве. Самая вероятная версия - это и первое, и второе, и третье. То есть, все эти соображения вместе взятые. Однако видеть здесь серьезный сдвиг в позиции США нет оснований.Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина:Вопреки традиционной логике русофобии, Кирби опроверг заявления Киева о якобы подготовке Россией взрыва на атомной электростанции.▪️ Версий о том, что именно заставило Кирби публично опровергнуть заявления киевских марионеток, может быть много. Но факты таковы, что на Украине полным ходом идёт подготовка к некоему инциденту, связанному с радиацией и ЗАЭС.Сегодняшний день в Днепропетровске, например, начался с выступления главы местной администрации по фамилии Лысак, "подтвердившего серьёзность угрозы".Он сообщил, что в области уже создан оперативный штаб, готов план эвакуации, вот-вот начнутся учения на случай ЧС.▪️ Россия не планирует взрывать ЗАЭС, однако киевский режим точно знает, что она взорвётся — что это значит? Вот именно.Причём организовать инцидент на ЗАЭС без санкции от всё того же Вашингтона на Украине точно не смогут.* Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20230622/1047481293.html
https://ukraina.ru/20230627/1047577174.html
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эксклюзив, запорожская аэс, украина, россия (рф), эксперты, сша, елена панина, алексей пушков, гороховский, снежана егорова, угроза
Эксклюзив, Запорожская АЭС, Украина, Россия (РФ), эксперты, США, Елена Панина, Алексей Пушков, Гороховский, Снежана Егорова, угроза

Что на самом деле угрожает Запорожской атомной станции. Мнения экспертов

12:06 28.06.2023 (обновлено: 12:27 28.06.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Официальные представители Украины, а также некоторые западные спикеры разгоняют информационную волну о возможном взрыве на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)
Станция расположена в Энергодаре, который подконтролен России, но находится под непрерывными обстрелами. При этом после прорыва Каховской плотины водоснабжение охладительных систем станции нарушено.
Запорожская станция — крупнейшая в Европе АЭС. Как сообщается, её радиоактивный потенциал может превзойти Чернобыль.
Украинские и российские эксперты и лидеры мнений проанализировали, что происходит вокруг ЗАЭС.
Украинский журналист и писатель Снежана Егорова:
Они планируют ядерный теракт!
Мы помним все прекрасно, как они рассказывали, как нужно собрать «тревожный чемоданчик», если начнётся война...
Теперь все, кто его собрал и уехал из страны, не знают, что с этим чемоданчиком дальше делать...
Теперь они планируют взорвать ЗАЭС!!!
Чтобы, как обычно, обвинить в этом Россию!!!
Украинское население предателям родины во главе с убийцей Зеленским им не жалко...
Их бункеры оснащены на несколько десятилетий, и самолёты их вывезут в тёплые страны, где их уже ждут жены, дети и любовницы...
А зомбированные, нищие украинцы останутся свою кожу отдирать от стен несуществующих бомбоубежищ...
Министр внутренних дел Зеленского Игорь Клименко даёт инструкцию, что делать в результате ядерной катастрофы.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 14:00
Кремль опроверг слова Зеленского о теракте на Запорожской АЭС Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской атомной электростанции (АЭС), являются очередной ложью. Об этом заявил журналистам 22 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Украинский журналист и политолог Янина Соколовская:
Мы настолько не страдаем патернализмом и так свыклись с мыслью, что РОДИНА у нас - ДОЧЬ, а не всесильная мать; что мы о ней заботимся, а не она о нас; что мы ее, молодую и яркую, взращиваем, а не она нас; и мы так хорошо помним взрыв на ЧАЭС, когда власти нас никак не защитили и отправили шагать на первомайской демонстрации под радиоактивным дождем; и в нас так отлично впечатался февраль-2022, когда вместо эвакуации нам предложили шашлычки, что теперь мы самостоятельно готовимся к перспективам несчастья на ЗАЭС.
Какого именно несчастья, мы не знаем, но йодом запасаемся. Многие запасаются внутрь. Остальные скупают в аптеках разные йодиды. Самые опытные затарены красным вином - как в 1986. А бывалые вспоминают, что "Столичная хороша от стронция" и пьют, что покрепче, от радиации и нервов.
И все они подозревают - даже если на Запорожской станции что-то случится, то пока дождутся решения властей, уже вся опасность улетучится. Возможно - прямо в организм.
Потому действовать намерены сами и заранее. Неважно - как, главное - активно и быстро.
И заявление Державного научного центра - это крик души и просьба АСТАНАВИТЕСЬ. Но кто ж его услышит, если в конце текста предписано "ждать решений местных органов исполнительной власти".
Они, эти органы, у нас всегда первыми отваливаются - вспомните только их решения о закупках для недостроенных убежищ барабанов и прочих гитар на миллионы гривен - как самого необходимого во время воздушных тревог.
Кто ж после вскрытия этих схем местным властям жизни доверит?
Да и мы, в конце концов, не немцы, чтоб ждать циркуляров и действовать согласно предписанному. Мы - креативная нация, йод в воде растворять умеем.
И вообще - так спокойнее. И, кстати, в Киеве еще до всех революций была традиция йод пить, чтоб мозг сохранить целым в старости. Моя праба пила и была в светлом разуме. И ее праба, и так далее. Традиция сейчас должна послужить народу.
Ну а если серьезно (хотя - куда уж серьёзнее), то мы попали в удивительно дикие обстоятельства, когда и самим выжить нужно, и молодую страну поддержать-воспитать, и от причуд властей не рехнуться. ЧуднОе время выбрало нас. Нам нужно с этим справиться.
С. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) Ярс - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Вчера, 12:59
Ядерная провокация. Зачем Украина и Запад обвиняют Россию в подготовке ядерного удараПредставители Украины систематически заявляют о желании России нанести удар тактическим ядерным оружием по территории Украины либо организовать взрыв на Запорожской АЭС
Сенатор Алексей Пушков:
Нестандартное, очень аккуратно сформулированное заявление Джона Кирби, отмежевавшегося от очередных обвинений Киева, а проще говоря - Зеленского, в адрес России, это либо означает желание показать американцам и миру, что у администрации Байдена на Украине все в целом под контролем (на Западе начинают нервничать, когда речь заходит о ненадежности атомных станций или ядерного потенциала); либо стремление поставить на место Зеленского и дать ему понять, чтобы не лез в ядерную тематику.
Либо это нежелание разогревать эту тему вообще, чтобы ее не восприняли как провокацию в Москве.
Самая вероятная версия - это и первое, и второе, и третье. То есть, все эти соображения вместе взятые. Однако видеть здесь серьезный сдвиг в позиции США нет оснований.
Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина:
Вопреки традиционной логике русофобии, Кирби опроверг заявления Киева о якобы подготовке Россией взрыва на атомной электростанции.
▪️ Версий о том, что именно заставило Кирби публично опровергнуть заявления киевских марионеток, может быть много. Но факты таковы, что на Украине полным ходом идёт подготовка к некоему инциденту, связанному с радиацией и ЗАЭС.
Сегодняшний день в Днепропетровске, например, начался с выступления главы местной администрации по фамилии Лысак, "подтвердившего серьёзность угрозы".
Он сообщил, что в области уже создан оперативный штаб, готов план эвакуации, вот-вот начнутся учения на случай ЧС.
▪️ Россия не планирует взрывать ЗАЭС, однако киевский режим точно знает, что она взорвётся — что это значит? Вот именно.
Причём организовать инцидент на ЗАЭС без санкции от всё того же Вашингтона на Украине точно не смогут.
ядерный атомный взрыв
Вчера, 03:38
Накануне саммита НАТО. Зачем власти Украины готовят страну и Европу к ядерному апокалипсисуНа этой неделе в Киеве снова стали пугать Запад и украинцев подрывом Запорожской атомной станции. Зеленский и глава ГУР МОУ Буданов в унисон заявили, что ВС РФ якобы заминировали станцию и намерены ее подорвать
* Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
ЭксклюзивЗапорожская АЭСУкраинаРоссия (РФ)экспертыСШАЕлена ПанинаАлексей ПушковГороховскийСнежана Егороваугроза
 
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