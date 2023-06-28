Что на самом деле угрожает Запорожской атомной станции. Мнения экспертов
12:06 28.06.2023 (обновлено: 12:27 28.06.2023)
Официальные представители Украины, а также некоторые западные спикеры разгоняют информационную волну о возможном взрыве на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)
Станция расположена в Энергодаре, который подконтролен России, но находится под непрерывными обстрелами. При этом после прорыва Каховской плотины водоснабжение охладительных систем станции нарушено.
Запорожская станция — крупнейшая в Европе АЭС. Как сообщается, её радиоактивный потенциал может превзойти Чернобыль.
Украинские и российские эксперты и лидеры мнений проанализировали, что происходит вокруг ЗАЭС.
Украинский журналист и писатель Снежана Егорова:
Они планируют ядерный теракт!
Мы помним все прекрасно, как они рассказывали, как нужно собрать «тревожный чемоданчик», если начнётся война...
Теперь все, кто его собрал и уехал из страны, не знают, что с этим чемоданчиком дальше делать...
Теперь они планируют взорвать ЗАЭС!!!
Чтобы, как обычно, обвинить в этом Россию!!!
Украинское население предателям родины во главе с убийцей Зеленским им не жалко...
Их бункеры оснащены на несколько десятилетий, и самолёты их вывезут в тёплые страны, где их уже ждут жены, дети и любовницы...
Их бункеры оснащены на несколько десятилетий, и самолёты их вывезут в тёплые страны, где их уже ждут жены, дети и любовницы...
А зомбированные, нищие украинцы останутся свою кожу отдирать от стен несуществующих бомбоубежищ...
Министр внутренних дел Зеленского Игорь Клименко даёт инструкцию, что делать в результате ядерной катастрофы.
22 июня, 14:00Кремль опроверг слова Зеленского о теракте на Запорожской АЭС Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской атомной электростанции (АЭС), являются очередной ложью. Об этом заявил журналистам 22 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Украинский журналист и политолог Янина Соколовская:
Мы настолько не страдаем патернализмом и так свыклись с мыслью, что РОДИНА у нас - ДОЧЬ, а не всесильная мать; что мы о ней заботимся, а не она о нас; что мы ее, молодую и яркую, взращиваем, а не она нас; и мы так хорошо помним взрыв на ЧАЭС, когда власти нас никак не защитили и отправили шагать на первомайской демонстрации под радиоактивным дождем; и в нас так отлично впечатался февраль-2022, когда вместо эвакуации нам предложили шашлычки, что теперь мы самостоятельно готовимся к перспективам несчастья на ЗАЭС.
Какого именно несчастья, мы не знаем, но йодом запасаемся. Многие запасаются внутрь. Остальные скупают в аптеках разные йодиды. Самые опытные затарены красным вином - как в 1986. А бывалые вспоминают, что "Столичная хороша от стронция" и пьют, что покрепче, от радиации и нервов.
И все они подозревают - даже если на Запорожской станции что-то случится, то пока дождутся решения властей, уже вся опасность улетучится. Возможно - прямо в организм.
Потому действовать намерены сами и заранее. Неважно - как, главное - активно и быстро.
И заявление Державного научного центра - это крик души и просьба АСТАНАВИТЕСЬ. Но кто ж его услышит, если в конце текста предписано "ждать решений местных органов исполнительной власти".
Они, эти органы, у нас всегда первыми отваливаются - вспомните только их решения о закупках для недостроенных убежищ барабанов и прочих гитар на миллионы гривен - как самого необходимого во время воздушных тревог.
Кто ж после вскрытия этих схем местным властям жизни доверит?
Да и мы, в конце концов, не немцы, чтоб ждать циркуляров и действовать согласно предписанному. Мы - креативная нация, йод в воде растворять умеем.
И вообще - так спокойнее. И, кстати, в Киеве еще до всех революций была традиция йод пить, чтоб мозг сохранить целым в старости. Моя праба пила и была в светлом разуме. И ее праба, и так далее. Традиция сейчас должна послужить народу.
Ну а если серьезно (хотя - куда уж серьёзнее), то мы попали в удивительно дикие обстоятельства, когда и самим выжить нужно, и молодую страну поддержать-воспитать, и от причуд властей не рехнуться. ЧуднОе время выбрало нас. Нам нужно с этим справиться.
Сенатор Алексей Пушков:
Нестандартное, очень аккуратно сформулированное заявление Джона Кирби, отмежевавшегося от очередных обвинений Киева, а проще говоря - Зеленского, в адрес России, это либо означает желание показать американцам и миру, что у администрации Байдена на Украине все в целом под контролем (на Западе начинают нервничать, когда речь заходит о ненадежности атомных станций или ядерного потенциала); либо стремление поставить на место Зеленского и дать ему понять, чтобы не лез в ядерную тематику.
Либо это нежелание разогревать эту тему вообще, чтобы ее не восприняли как провокацию в Москве.
Самая вероятная версия - это и первое, и второе, и третье. То есть, все эти соображения вместе взятые. Однако видеть здесь серьезный сдвиг в позиции США нет оснований.
Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина:
Вопреки традиционной логике русофобии, Кирби опроверг заявления Киева о якобы подготовке Россией взрыва на атомной электростанции.
▪️ Версий о том, что именно заставило Кирби публично опровергнуть заявления киевских марионеток, может быть много. Но факты таковы, что на Украине полным ходом идёт подготовка к некоему инциденту, связанному с радиацией и ЗАЭС.
Сегодняшний день в Днепропетровске, например, начался с выступления главы местной администрации по фамилии Лысак, "подтвердившего серьёзность угрозы".
Он сообщил, что в области уже создан оперативный штаб, готов план эвакуации, вот-вот начнутся учения на случай ЧС.
▪️ Россия не планирует взрывать ЗАЭС, однако киевский режим точно знает, что она взорвётся — что это значит? Вот именно.
Причём организовать инцидент на ЗАЭС без санкции от всё того же Вашингтона на Украине точно не смогут.
Вчера, 03:38Накануне саммита НАТО. Зачем власти Украины готовят страну и Европу к ядерному апокалипсисуНа этой неделе в Киеве снова стали пугать Запад и украинцев подрывом Запорожской атомной станции. Зеленский и глава ГУР МОУ Буданов в унисон заявили, что ВС РФ якобы заминировали станцию и намерены ее подорвать
* Орфография и пунктуация авторов сохранены