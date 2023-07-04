https://ukraina.ru/20230704/1047785929.html

Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео

Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео - 04.07.2023 Украина.ру

Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах... Украина.ру, 04.07.2023

2023-07-04T12:01

2023-07-04T12:01

2023-07-04T12:01

игорь юшков

видео

россия (рф)

украина

сво

энергетика

нефть

газ

казахстан

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047785018_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47b481502173fb06c196a0df9f83ec92.jpg

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах сотрудничества Казахстана и "Газпром", а также прокомментировал инициативу по добровольному сокращению поставок нефти из России: 00:31 - Перспективы сотрудничества Казахстана и "Газпром"; 05:25 - О добровольном сокращении поставок нефти из России; 08:14 - Об объёмах газа в ЕС и хранении на Украине; 10:40 - О низких показателях ветрогенерации в ЕС; 12:43 - О налоговых льготах для сектора нефтегазовой добычи.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

игорь юшков, видео, россия (рф), украина, сво, энергетика, нефть, газ, казахстан, ес, хранилища, видео