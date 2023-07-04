Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео - 04.07.2023 Украина.ру
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Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео
Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео - 04.07.2023 Украина.ру
Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах... Украина.ру, 04.07.2023
2023-07-04T12:01
2023-07-04T12:01
игорь юшков
видео
россия (рф)
украина
сво
энергетика
нефть
газ
казахстан
ес
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах сотрудничества Казахстана и "Газпром", а также прокомментировал инициативу по добровольному сокращению поставок нефти из России: 00:31 - Перспективы сотрудничества Казахстана и "Газпром"; 05:25 - О добровольном сокращении поставок нефти из России; 08:14 - Об объёмах газа в ЕС и хранении на Украине; 10:40 - О низких показателях ветрогенерации в ЕС; 12:43 - О налоговых льготах для сектора нефтегазовой добычи.
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игорь юшков, видео, россия (рф), украина, сво, энергетика, нефть, газ, казахстан, ес, хранилища, видео
Игорь Юшков, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, энергетика, нефть, газ, Казахстан, ЕС, хранилища

Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео

12:01 04.07.2023
 
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах сотрудничества Казахстана и "Газпром", а также прокомментировал инициативу по добровольному сокращению поставок нефти из России:
00:31 - Перспективы сотрудничества Казахстана и "Газпром";
05:25 - О добровольном сокращении поставок нефти из России;
08:14 - Об объёмах газа в ЕС и хранении на Украине;
10:40 - О низких показателях ветрогенерации в ЕС;
12:43 - О налоговых льготах для сектора нефтегазовой добычи.
 
Игорь ЮшковВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОэнергетиканефтьгазКазахстанЕСхранилища
 
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