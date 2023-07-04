https://ukraina.ru/20230704/1047785929.html
Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео
Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео - 04.07.2023 Украина.ру
Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах... Украина.ру, 04.07.2023
2023-07-04T12:01
2023-07-04T12:01
2023-07-04T12:01
игорь юшков
видео
россия (рф)
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сво
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нефть
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казахстан
ес
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах сотрудничества Казахстана и "Газпром", а также прокомментировал инициативу по добровольному сокращению поставок нефти из России: 00:31 - Перспективы сотрудничества Казахстана и "Газпром"; 05:25 - О добровольном сокращении поставок нефти из России; 08:14 - Об объёмах газа в ЕС и хранении на Украине; 10:40 - О низких показателях ветрогенерации в ЕС; 12:43 - О налоговых льготах для сектора нефтегазовой добычи.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
игорь юшков, видео, россия (рф), украина, сво, энергетика, нефть, газ, казахстан, ес, хранилища, видео
Игорь Юшков, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, энергетика, нефть, газ, Казахстан, ЕС, хранилища
Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах сотрудничества Казахстана и "Газпром", а также прокомментировал инициативу по добровольному сокращению поставок нефти из России:
00:31 - Перспективы сотрудничества Казахстана и "Газпром";
05:25 - О добровольном сокращении поставок нефти из России;
08:14 - Об объёмах газа в ЕС и хранении на Украине;
10:40 - О низких показателях ветрогенерации в ЕС;
12:43 - О налоговых льготах для сектора нефтегазовой добычи.