https://ukraina.ru/20230704/1047780515.html

В МИД РФ дали оценку атаке беспилотников на Новую Москву и Подмосковье

В МИД РФ дали оценку атаке беспилотников на Новую Москву и Подмосковье - 04.07.2023 Украина.ру

В МИД РФ дали оценку атаке беспилотников на Новую Москву и Подмосковье

Попытка Киева атаковать беспилотниками район с гражданской инфраструктурой, включающей аэропорт - это акт международного терроризма. Такое заявление сделала 4 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующую публикацию она разместила в своем Телеграм-канале

2023-07-04T09:09

2023-07-04T09:09

2023-07-04T09:09

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Он добавила, что мировое сообщество должно осознать очевидный факт: США, Британия, Франция финансируют террористический режим.Во вторник, 4 июля, ПВО сбила четыре беспилотника в районе поселка Валуево в Новой Москве, а еще один БПЛА был обезврежен в районе подмосковной Кубинки. Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.В целях безопасности работа близлежащего аэропорта Внуково была ограничена, несколько рейсов перенаправили в другие аэропорты города, работавшие штатно. К 8 утра ограничения на полеты через Внуково были сняты.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории с помощью дронов. Чаще всего БПЛА залетают в прилегающие к Украине территории, однако бывают случаи их проникновения и в другие регионы. Например, несколько недель назад такие объекты были уничтожены в Смоленской, Курской и Калужской областях.Во вторник, 30 мая, нападению дронов подверглась российская столица. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

https://ukraina.ru/20230704/1047779706.html

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новости, москва, подмосковье, атака, беспилотники, мид рф