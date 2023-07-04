В МИД РФ дали оценку атаке беспилотников на Новую Москву и Подмосковье - 04.07.2023 Украина.ру
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В МИД РФ дали оценку атаке беспилотников на Новую Москву и Подмосковье
В МИД РФ дали оценку атаке беспилотников на Новую Москву и Подмосковье - 04.07.2023 Украина.ру
В МИД РФ дали оценку атаке беспилотников на Новую Москву и Подмосковье
Попытка Киева атаковать беспилотниками район с гражданской инфраструктурой, включающей аэропорт - это акт международного терроризма. Такое заявление сделала 4 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующую публикацию она разместила в своем Телеграм-канале
2023-07-04T09:09
2023-07-04T09:09
новости
москва
подмосковье
атака
беспилотники
мид рф
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Он добавила, что мировое сообщество должно осознать очевидный факт: США, Британия, Франция финансируют террористический режим.Во вторник, 4 июля, ПВО сбила четыре беспилотника в районе поселка Валуево в Новой Москве, а еще один БПЛА был обезврежен в районе подмосковной Кубинки. Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.В целях безопасности работа близлежащего аэропорта Внуково была ограничена, несколько рейсов перенаправили в другие аэропорты города, работавшие штатно. К 8 утра ограничения на полеты через Внуково были сняты.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории с помощью дронов. Чаще всего БПЛА залетают в прилегающие к Украине территории, однако бывают случаи их проникновения и в другие регионы. Например, несколько недель назад такие объекты были уничтожены в Смоленской, Курской и Калужской областях.Во вторник, 30 мая, нападению дронов подверглась российская столица. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
https://ukraina.ru/20230704/1047779706.html
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новости, москва, подмосковье, атака, беспилотники, мид рф
Новости, Москва, Подмосковье, атака, беспилотники, МИД РФ

В МИД РФ дали оценку атаке беспилотников на Новую Москву и Подмосковье

09:09 04.07.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ сирийском воздушном пространстве возросла интенсивность присутствия летательных аппаратов
В сирийском воздушном пространстве возросла интенсивность присутствия летательных аппаратов
© Министерство обороны РФ
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Попытка Киева атаковать беспилотниками район с гражданской инфраструктурой, включающей аэропорт - это акт международного терроризма. Такое заявление сделала 4 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующую публикацию она разместила в своем Телеграм-канале
"Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий, кстати, и зарубежные рейсы, - очередной акт терроризма. Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный", - написала Захарова.
Он добавила, что мировое сообщество должно осознать очевидный факт: США, Британия, Франция финансируют террористический режим.
Во вторник, 4 июля, ПВО сбила четыре беспилотника в районе поселка Валуево в Новой Москве, а еще один БПЛА был обезврежен в районе подмосковной Кубинки. Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.
В целях безопасности работа близлежащего аэропорта Внуково была ограничена, несколько рейсов перенаправили в другие аэропорты города, работавшие штатно. К 8 утра ограничения на полеты через Внуково были сняты.
В сирийском воздушном пространстве возросла интенсивность присутствия летательных аппаратов
08:31
Новая атака на Москву. Сбиты еще два беспилотникаСистема ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве, пострадавших нет. Такое сообщение утром 4 июля распространили экстренные службы, их информацию в своем Телеграм-канале подтвердил мэр российской столицы Сергей Собянин
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории с помощью дронов. Чаще всего БПЛА залетают в прилегающие к Украине территории, однако бывают случаи их проникновения и в другие регионы. Например, несколько недель назад такие объекты были уничтожены в Смоленской, Курской и Калужской областях.
Во вторник, 30 мая, нападению дронов подверглась российская столица. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
Гладков
08:48
Гладков уволил заместителя, а жителям Шебекино предложил вернуться домойГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что отстранил от работы своего заместителя Константина Полежаева. Причиной стало некачественное выполнение последним своих обязанностей по организации восстановления Шебекино и Новой Таволжанки. Соответствующее сообщение Гладков разместил 4 июля в своем Телеграм-канале
 
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09:15Алексей Кочетков: Сейчас наша главная задача обеспечить средствами борьбы с дронами на уровне взводов
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