В МИД РФ дали оценку атаке беспилотников на Новую Москву и Подмосковье
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ сирийском воздушном пространстве возросла интенсивность присутствия летательных аппаратов
© Министерство обороны РФ
Попытка Киева атаковать беспилотниками район с гражданской инфраструктурой, включающей аэропорт - это акт международного терроризма. Такое заявление сделала 4 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующую публикацию она разместила в своем Телеграм-канале
"Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий, кстати, и зарубежные рейсы, - очередной акт терроризма. Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный", - написала Захарова.
Он добавила, что мировое сообщество должно осознать очевидный факт: США, Британия, Франция финансируют террористический режим.
Во вторник, 4 июля, ПВО сбила четыре беспилотника в районе поселка Валуево в Новой Москве, а еще один БПЛА был обезврежен в районе подмосковной Кубинки. Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.
В целях безопасности работа близлежащего аэропорта Внуково была ограничена, несколько рейсов перенаправили в другие аэропорты города, работавшие штатно. К 8 утра ограничения на полеты через Внуково были сняты.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории с помощью дронов. Чаще всего БПЛА залетают в прилегающие к Украине территории, однако бывают случаи их проникновения и в другие регионы. Например, несколько недель назад такие объекты были уничтожены в Смоленской, Курской и Калужской областях.
Во вторник, 30 мая, нападению дронов подверглась российская столица. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
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