В Госдуму внесли проект закона об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции"
10:11 03.07.2023 (обновлено: 10:12 03.07.2023)
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его политическая сила внесла в Госдуму законопроект о звании "Город-герой специальной военной операции". Соответствующий пост он разместил в Телеграм-канале 3 июля
"Этот закон о людях, дух и веру в Россию которых не сломили. С 2014 года нацисты убивают жителей Донбасса и Луганщины, уничтожают дома и предприятия. Законопроект, разработанный ЛДПР, предусматривает учреждение почетного звания "Город-герой специальной военной операции" городам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе СВО на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года", - написал Слуцкий.
Он добавил, что в городах-героях будут установлены памятные стелы с изображением герба города, а также появятся музеи, "посвященные героическим подвигам и стойкости жителей в ходе СВО".
09:54"Цифра ошеломляющая": Марочко назвал недельные потери ВСУ на Луганском направлении - РИАЗа минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных на Луганском направлении. Такое заявление 3 июля сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, его слова цитирует агентство РИА новости