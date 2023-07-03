В Госдуму внесли проект закона об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции"

"Этот закон о людях, дух и веру в Россию которых не сломили. С 2014 года нацисты убивают жителей Донбасса и Луганщины, уничтожают дома и предприятия. Законопроект, разработанный ЛДПР, предусматривает учреждение почетного звания "Город-герой специальной военной операции" городам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе СВО на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года", - написал Слуцкий.