В Госдуму внесли проект закона об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции" - 03.07.2023 Украина.ру
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В Госдуму внесли проект закона об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции"
В Госдуму внесли проект закона об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции" - 03.07.2023 Украина.ру
В Госдуму внесли проект закона об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции"
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его политическая сила внесла в Госдуму законопроект о звании "Город-герой специальной военной операции". Соответствующий пост он разместил в Телеграм-канале 3 июля
2023-07-03T10:11
2023-07-03T10:12
новости
город-герой
госдума
законопроект
сво
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Он добавил, что в городах-героях будут установлены памятные стелы с изображением герба города, а также появятся музеи, "посвященные героическим подвигам и стойкости жителей в ходе СВО".
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новости, город-герой, госдума, законопроект, сво
Новости, город-герой, Госдума, законопроект, СВО

В Госдуму внесли проект закона об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции"

10:11 03.07.2023 (обновлено: 10:12 03.07.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его политическая сила внесла в Госдуму законопроект о звании "Город-герой специальной военной операции". Соответствующий пост он разместил в Телеграм-канале 3 июля
"Этот закон о людях, дух и веру в Россию которых не сломили. С 2014 года нацисты убивают жителей Донбасса и Луганщины, уничтожают дома и предприятия. Законопроект, разработанный ЛДПР, предусматривает учреждение почетного звания "Город-герой специальной военной операции" городам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе СВО на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года", - написал Слуцкий.
Он добавил, что в городах-героях будут установлены памятные стелы с изображением герба города, а также появятся музеи, "посвященные героическим подвигам и стойкости жителей в ходе СВО".
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