https://ukraina.ru/20230703/1047751520.html

Никита Мендкович о деталях подавления мятежа Пригожина

Никита Мендкович о деталях подавления мятежа Пригожина - 03.07.2023 Украина.ру

Никита Мендкович о деталях подавления мятежа Пригожина

На Западе до последнего момента надеялись использовать пригожинскую авантюру для ослабления, раскола России, для провоцирования гражданской войны, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

2023-07-03T04:43

2023-07-03T04:43

2023-07-03T08:56

интервью

украина

россия (рф)

зарубежье

пригожин

чвк "вагнер"

провокация

нато

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Никита Андреевич, главная тема последних дней — это вооруженный мятеж, что произошло между строк. Здесь бы хотелось остановиться на нескольких пунктах — это заслуги Александра Григорьевича Лукашенко в решении вопроса, обращения Владимира Путина и, самое главное, какой размен произошел на деле?— Насколько я могу судить сейчас, происходит очень сильное искажение событий, которые были связаны с подавлением этого мятежа. В частности, уже сам Лукашенко, сделал заявление, что просит не делать из себя героя, не приписывать себе подавление мятежа.Действительно, он в своем интервью журналистам рассказал, что он пытался вести разговоры с Пригожиным, но на 11 утра Пригожин, по его словам, был неадекватен, находился в эйфории и просто обматерил Лукашенко. Как выяснилось: «Он полчаса разговаривал со мной матом». Мы видим, никакого конструктивного разговора не было.Насколько мне известно, ситуация изменилась к вечеру, примерно после четырех или пяти часов, когда в район Тулы вышла колонна "вагнеровцев", и к тому моменту Вооруженные силы России выстроили два заслона – по реке Оке на московском направлении, и на липецком направлении, что привело к блокированию колонны "вагнеров" в Тульской области, к бесперспективности дальнейшего продвижения без того, чтобы вступить в тяжелый кровопролитный бой с кадровыми частями России.Это привело к тому, что полевые командиры "Вагнера" вступили в диалог, насколько я знаю, переговорщиком выступал губернатор Дюмин. Мы помним, он бывший заместитель главы Министерства обороны, участник разработки Крымской операции и многих других важных вещей.Поэтому проводились эти переговоры, и фактически без участия Пригожина эти полевые командиры приняли решение, что они не подписывались воевать со своей армией, отказались от участия в этой авантюре.После этого возобновился диалог Пригожина с Лукашенко. И Пригожин согласился на гарантии Лукашенко, что он беспрепятственно выезжает в Беларусь, не будет подвергнут репрессиям, взамен чего полностью прекращает свои мятежные действия.Это то, что мне удалось узнать о ходе переговорной части подавления мятежа.В остальном - действительно был неприятный момент, что эта колонна очень долго двигалась по территории России. Это было обусловлено, во многом, тем, что основные кадровые части с боевым опытом и тяжелым вооружением, естественно, сосредоточены на фронте.В тыловых частях была очень большая концентрация солдат-срочников, из-за чего долгое время не могли… ну, технически могли бы, но это вылилось бы в мясорубку с очень большими потерями личного состава – выставить плохо подготовленные части.А для того, чтобы обеспечить превосходство над силами мятежников, приходилось выжидать, перебрасывать силы, в итоге были выставлены московские и липецкие заслоны, насколько мне известно.До этого, действительно, были попытки и переговорным путем предупредить, либо огнем остановить мятежников. К сожалению, в результате этого были потери, насколько мне известно, и среди пограничных войск ФСБ, и среди летчиков российской авиации.Пригожин, я напомню, сделал уже об этом заявление. Он заявил, что это якобы ошибка его ПВОшников, что он готов выплатить компенсации. Но если бы он из-за своих непомерных амбиций не пошел на эту авантюру, не было бы этих ошибок его ПВОшников, не было бы этих трагедий, не было бы определенного политического ущерба для России от этой авантюры.– Отвод войск "вагнеров" в Белоруссию - есть ли какие-то последствия в дальнейшем?– Последствия? Здесь можно много говорить о политических, правовых последствиях. Пока известно, что это никак не повлияет на работу российских военных советников, совместно с "Вагнером" в странах Африки и вообще в развивающихся странах.В ходе пребывания в Белоруссии "Вагнер", по всей видимости, будет создавать новые лагеря. Возможно, тем участникам мятежа, кто сейчас ушел в Беларусь, будет дана возможность искупить свою вину кровью в ходе дальнейших боев за Украину.Может быть, они будут брошены на повторное освобождение Киева, на новую киевскую операцию, когда это станет возможно. Во всяком случае такие слухи ходят уже в зарубежной прессе, о вероятности подобного развития событий уже заявила британская разведка.Пока я не могу говорить об этом ни "за", ни "против". Но если бы я знал детали наших военных операций – я бы не стал их озвучивать.– Как вы оцениваете реакцию Запада на неожиданное завершение мятежа в России?– Они до последнего момента надеялись использовать его для ослабления, раскола России, для провоцирования гражданской войны. Определенное непонимание у них вызывает, как произошло так, что мятеж начался, и - в течение суток было подписано мирное соглашение.Позволю себе короткое отступление – я считаю это результатом особенности нашего политического развития - и их. Для их модели характерна так называемая "демократия большинства", то есть, вырабатывается определенное большинство, в том числе, путем создания какой-то коалиции меньшинств, как сейчас на Западе, которое начинает диктовать свою волю условному меньшинству.В этом моменте очень важна формальная законность, потому что меньшинство – оппозиция - будет всегда, и ее всегда нужно держать в узде.Классический пример – это штурм Капитолия, который был в США, беспорядки после избрания Байдена. Он подавлялся очень жестоко, вплоть до внесудебных расправ над отдельными активистами.Для России характерна иная модель – соборность. На момент принятия решений возможны расхождения, но в конечном итоге, когда мы принимаем какое-то компромиссное решение, например, о проведении СВО, несмотря на всю цену, тяготы военного времени, все, кто участвовал в принятии решений, его принимают и исполняют, даже если изначально были не согласны.Потому что понимают, что у нас есть общий интересы и у нас достаточно ограниченный ресурс, как было традиционно в истории России – достаточно бедная земля, тяжелый климат - и мы должны беречь друг друга, беречь свои силы.Этот момент находил у нас отражение в политической традиции. У большевиков был принцип партии демократического централизма, и он сейчас нашел отражение даже в каких-то мелочах.Я напомню, что, хотя пригожинцы захватили центр Ростова-на-Дону, их противники продолжали работать в штабе Южного военного округа, продолжали проводить операции на Украине.Это ни в коей мере не оправдывает пригожинскую авантюру, но говорит о том, что определенные красные линии даже он не переходил, потому что понимал – и мятежникам, и нормальным людям нужно освобождение Украины, нужна безопасность с нашей стороны на западном направлении.– Тем временем Госдеп США объявит на этой неделе новые рестрикции в отношении ЧВК "Вагнер". Тоже интересный момент.– Это любопытный момент, учитывая, что в период мятежа в течение субботы на несколько часов санкции были сняты, во всяком случае, Пригожин был изъят из новостных списков ФБР. Что намекает на то, что США готовились к появлению в России второго оппозиционного правительства, и они планировали его признать и установить с ним какие-то дипломатические отношения.Подчеркну – я не считаю, что Пригожин был завербованным агентом, но его непомерными амбициями и авантюрой США, их спецслужбы планировали воспользоваться в полной мере для того, чтобы ослабить Россию, чтобы дестабилизировать нас, чтобы добиться какого-то перелома в войне с фашистами на Украине.– Перейдем к теме украинского наступления. Вот что говорят западные СМИ. Британское Минобороны отметило, что Россия усилила свой парк ударных вертолетов на юге Украины, и это дает русским преимущество в районе, где развернулись самые ожесточенные бои. Здесь же СМИ отмечают, что "хваленое контрнаступление Украины идет не очень хорошо". Как такое положение дел на фронте скажется на военной помощи Украине, отсутствие которой является убийственным для Киева?– Насколько я могу судить сейчас, закрывается окно возможностей для наступления. Украинская армия хочет добиться каких-то реальных успехов до начала саммита НАТО, до 11 июля, и будет работать над этим.Действительно, в случае обороны на южном направлении, российская армия показала себя очень хорошо, были извлечены все уроки. Судя по всему, и по направлению подготовки боевой, по созданию минных полей и линии укреплений, нескольких линий обороны. И по концентрации авиационной группировки, что позволяло практически бесперебойно работать так называемым каруселям авиатехники против украинского наступления.И даже, по некоторым косвенным данным, разведка показала себя на высочайшем уровне, определив и направление главных ударов (ВСУ — Ред.), и время. Мы помним, сообщение было в официальных сводках, что глава Генштаба оказался на командном пункте аккурат в начале этого выступления.То есть, наши знали, наши готовились - и подготовились, насколько возможно. И это дало достаточно большой эффект, большие потери украинской группировки и в бронетехнике, включая хваленую западную технику, и в личном составе.На текущий момент провал наступления ВСУ признают все крупные западные СМИ, не только процитированное вами издание. В "Бильд" немецком была целая серия публикаций о том, что — почему, несмотря на предоставление бронетехники, наступление срывается, почему происходит массовый саботаж со стороны украинских военнослужащих, которые боятся уже идти в эту мясорубку. Какие есть проблемы и какие есть перспективы. Об этом писали американские, итальянские, немецкие СМИ, включая мейнстримные.На текущий момент, как я предполагаю, будет попытка учесть эти негативные уроки, каким-то образом переподготовить украинскую армию. Перегруппировка шла все последние дни и, я предполагаю, что уже в ближайшее время последует очередная третья волна украинского контрнаступления - возможно, очень тяжелая, возможно, где-то удастся продавить линию обороны, потому что сконцентрированы очень большие человеческие и технические ресурсы.Но если сейчас наша армия выдержит этот удар, сможет нанести большие потери украинским наемникам – будет дальше легче, в том числе, добиваться целей войны, обеспечивать нашу безопасность на западном направлении, освобождать русских людей от фашистской оккупации.

https://ukraina.ru/20211025/1032533168.html

https://ukraina.ru/20230703/1047731594.html

https://ukraina.ru/20230702/1047748787.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, россия (рф), зарубежье, пригожин, чвк "вагнер", провокация, нато