Владимир Васильев: После мятежа Пригожина Запад решил поднять ставки в конфликте на Украине - 03.07.2023 Украина.ру
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Владимир Васильев: После мятежа Пригожина Запад решил поднять ставки в конфликте на Украине
Владимир Васильев: После мятежа Пригожина Запад решил поднять ставки в конфликте на Украине - 03.07.2023 Украина.ру
Владимир Васильев: После мятежа Пригожина Запад решил поднять ставки в конфликте на Украине
Судьба таких стран, как Украина, — прокладывать себе дорогу в Альянс потом и кровью. Держать Украину в вечных кандидатах — формула, которая устраивает Запад,... Украина.ру, 03.07.2023
2023-07-03T04:22
2023-07-03T09:17
интервью
украина
сша
пригожин
чвк "вагнер"
китай
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Судьба таких стран, как Украина, — прокладывать себе дорогу в Альянс потом и кровью. Держать Украину в вечных кандидатах — формула, которая устраивает Запад, считает главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Власти США рассматривают возможность передачи Украине боеголовок с кассетными боеприпасами, которые запрещены международной конвенцией, сообщило CNN со ссылкой на источники, близкие к ситуации.— Владимир Сергеевич, в интервью нашему изданию месяц назад вы говорили, что Запад дал право Украине только на один выстрел, то есть ресурсы на одно наступление, а после этого начнется тотальный пересмотр западной поддержки Украины. Однако хотя удар ВСУ натолкнулся на прочную оборону наших войск, Вашингтон не собирается сворачивать помощь Украине. Запад решил поднять ставки в этом конфликте?— Вы правы. После известных событий в нашей стране на западе возникла точка зрения, что помощь Украине безотносительно ее эффективности достигает каких-то целей.В ближайшее время остальные страны, идущие в кильватере американского подхода, будут и дальше расширять эту помощь. До конца года США и остальные члены НАТО будут придерживаться этой линии. Что касается разговоров о вступлении в НАТО, то это слова, которые должны подтолкнуть Украину к решительным самостоятельным действиям.Возможно, на Западе считают, что Украина, вступая в НАТО, хочет совершить рокировку. Мол, мы воевали, потеряли большое количество ресурсов, теперь пусть воюет НАТО. Этого в НАТО, естественно, не хотят и вряд ли на эту формулу согласятся. С другой стороны, Запад хочет показать, что его помощь Украине будет достаточной, но все остальное Украина должна взять на себя и на большее не рассчитывать.Вступление Украины в НАТО автоматически приводит к распространению на нее пятой статьи устава Альянса, а вот этого Запад и хотел бы избежать. НАТО всегда обеспечивало себя стабильными государствами. А судьба таких стран, как Украина, — прокладывать себе дорогу в Альянс потом и кровью. Держать Украину в вечных кандидатах — формула, которая устраивает Запад.— Американская разведка якобы знала о планах Пригожина на военный мятеж. Действительно ли это так?— Не исключено, что в разведке США есть фантазеры, которые разрабатывают разные сценарии. Они могли считать, что в один прекрасный момент ЧВК «Вагнер» выйдет из-под контроля и начнет качать права. Американское разведсообщество в последнее время подвергается серьезной критике, поэтому они решили сыграть на этой истории. Проверить это некому.А внушить что-то Байдену, учитывая его состояние, сейчас очень легко. Если три года назад разведсообщество помогло Байдену в ситуации с его сыном Хантером, то теперь Байден должен помочь американской разведке, представив ее всеведущей и всезнающей.— Существуют ли противоречия между Москвой и Пекином, которые мог бы использовать Вашингтон и перетянуть Китай на свою сторону в конфликте с Россией?— Противоречия между странами — альфа и омега политики США. Если исходить из крайнего сценария, озвученного в США, о том, что Россию может возглавить новая «вагнеровская» власть, которая будет действовать по принципу военной диктатуры. Очевидно, что Пекин это тоже не устраивает. Милитаризация нашей политической системы Китаю совершенно не нужна.Китай не приветствует эскалацию в зоне конфликта, об этом говорят все его мирные инициативы. Эскалация может привести к очень непредсказуемым последствиям. Китай опасается, что ситуация выйдет из-под контроля, а любое геополитическое поражение России, это поражение Китая.Все, что происходит на Украине, — это некий буфер, который развязывает Китаю руки. А если этот буфер исчезнет, то Китай останется один на один с Западом и США. Этого Китай не хотел бы допустить даже в дурном сне.— Наших военных упрекали в том, что СВО проводится недостаточно активно, не используются все средства поражения. Но именно такой ход конфликта, если я вас правильно понял, устраивает Китай?— Да, в той форме, в которой проходит СВО, она дает возможность дипломатического урегулирования. Как только поднимаются ставки, никакого урегулирования быть не может. Это или бесконечная война, или капитуляция. В условиях резко возросшей интенсивности конфликта дипломатического или ничейного результата не просматривается. Такова история Первой мировой войны, Второй мировой, Вьетнамской войны, — либо вы побеждаете, либо проигрываете.Афганистан — классический пример. Американцы тоже рассчитывали на победу, а кончилось поражением. Это опасность подобного рода конфликтов, когда ставки удваиваются.
https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html
https://ukraina.ru
https://ukraina.ru/20230630/1047697870.html
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2023
Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, украина, сша, пригожин, чвк "вагнер", китай
Интервью, Украина, США, Пригожин, ЧВК "Вагнер", Китай

Владимир Васильев: После мятежа Пригожина Запад решил поднять ставки в конфликте на Украине

04:22 03.07.2023 (обновлено: 09:17 03.07.2023)
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВладимир Васильев интервью
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Судьба таких стран, как Украина, — прокладывать себе дорогу в Альянс потом и кровью. Держать Украину в вечных кандидатах — формула, которая устраивает Запад, считает главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Власти США рассматривают возможность передачи Украине боеголовок с кассетными боеприпасами, которые запрещены международной конвенцией, сообщило CNN со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
— Владимир Сергеевич, в интервью нашему изданию месяц назад вы говорили, что Запад дал право Украине только на один выстрел, то есть ресурсы на одно наступление, а после этого начнется тотальный пересмотр западной поддержки Украины. Однако хотя удар ВСУ натолкнулся на прочную оборону наших войск, Вашингтон не собирается сворачивать помощь Украине. Запад решил поднять ставки в этом конфликте?
— Вы правы. После известных событий в нашей стране на западе возникла точка зрения, что помощь Украине безотносительно ее эффективности достигает каких-то целей.
В ближайшее время остальные страны, идущие в кильватере американского подхода, будут и дальше расширять эту помощь. До конца года США и остальные члены НАТО будут придерживаться этой линии. Что касается разговоров о вступлении в НАТО, то это слова, которые должны подтолкнуть Украину к решительным самостоятельным действиям.
Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября 2022, 19:21
Владимир Васильев: кто онНаучный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук
Возможно, на Западе считают, что Украина, вступая в НАТО, хочет совершить рокировку. Мол, мы воевали, потеряли большое количество ресурсов, теперь пусть воюет НАТО. Этого в НАТО, естественно, не хотят и вряд ли на эту формулу согласятся. С другой стороны, Запад хочет показать, что его помощь Украине будет достаточной, но все остальное Украина должна взять на себя и на большее не рассчитывать.
Вступление Украины в НАТО автоматически приводит к распространению на нее пятой статьи устава Альянса, а вот этого Запад и хотел бы избежать. НАТО всегда обеспечивало себя стабильными государствами. А судьба таких стран, как Украина, — прокладывать себе дорогу в Альянс потом и кровью. Держать Украину в вечных кандидатах — формула, которая устраивает Запад.
— Американская разведка якобы знала о планах Пригожина на военный мятеж. Действительно ли это так?
— Не исключено, что в разведке США есть фантазеры, которые разрабатывают разные сценарии. Они могли считать, что в один прекрасный момент ЧВК «Вагнер» выйдет из-под контроля и начнет качать права. Американское разведсообщество в последнее время подвергается серьезной критике, поэтому они решили сыграть на этой истории. Проверить это некому.
А внушить что-то Байдену, учитывая его состояние, сейчас очень легко. Если три года назад разведсообщество помогло Байдену в ситуации с его сыном Хантером, то теперь Байден должен помочь американской разведке, представив ее всеведущей и всезнающей.
— Существуют ли противоречия между Москвой и Пекином, которые мог бы использовать Вашингтон и перетянуть Китай на свою сторону в конфликте с Россией?
— Противоречия между странами — альфа и омега политики США. Если исходить из крайнего сценария, озвученного в США, о том, что Россию может возглавить новая «вагнеровская» власть, которая будет действовать по принципу военной диктатуры. Очевидно, что Пекин это тоже не устраивает. Милитаризация нашей политической системы Китаю совершенно не нужна.
Китай не приветствует эскалацию в зоне конфликта, об этом говорят все его мирные инициативы. Эскалация может привести к очень непредсказуемым последствиям. Китай опасается, что ситуация выйдет из-под контроля, а любое геополитическое поражение России, это поражение Китая.
Все, что происходит на Украине, — это некий буфер, который развязывает Китаю руки. А если этот буфер исчезнет, то Китай останется один на один с Западом и США. Этого Китай не хотел бы допустить даже в дурном сне.
- РИА Новости, 1920, 30.06.2023
30 июня, 09:53
Между Пекином, Москвой и Вашингтоном. Могут ли США и Китай объединиться против РоссииАмериканский госсекретарь Энтони Блинкен 28 июня заявил, что главной целью США в отношениях с Китаем является мирное сосуществование и извлечение взаимной выгоды из общих интересов. Вашингтон также намерен "откровенно подходить к различиям" между США и КНР.
— Наших военных упрекали в том, что СВО проводится недостаточно активно, не используются все средства поражения. Но именно такой ход конфликта, если я вас правильно понял, устраивает Китай?
— Да, в той форме, в которой проходит СВО, она дает возможность дипломатического урегулирования. Как только поднимаются ставки, никакого урегулирования быть не может. Это или бесконечная война, или капитуляция.
В условиях резко возросшей интенсивности конфликта дипломатического или ничейного результата не просматривается. Такова история Первой мировой войны, Второй мировой, Вьетнамской войны, — либо вы побеждаете, либо проигрываете.
Афганистан — классический пример. Американцы тоже рассчитывали на победу, а кончилось поражением. Это опасность подобного рода конфликтов, когда ставки удваиваются.
 
ИнтервьюУкраинаСШАПригожинЧВК "Вагнер"Китай
 
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04:22Владимир Васильев: После мятежа Пригожина Запад решил поднять ставки в конфликте на Украине
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