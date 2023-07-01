НАТО принесет Украину в жертву ради собственного выживания — ирландский журналист

К саммиту НАТО даешь результат! Эксперты о том, чего ждать перед встречей в Вильнюсе

С приближением сроков проведения саммита НАТО в Вильнюсе тема вступления Украины в Альянс или каких-либо форм ее поддержки все чаще звучит от западных политиков.