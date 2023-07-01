НАТО принесет Украину в жертву ради собственного выживания — ирландский журналист - 01.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230701/1047737529.html
НАТО принесет Украину в жертву ради собственного выживания — ирландский журналист
НАТО принесет Украину в жертву ради собственного выживания — ирландский журналист - 01.07.2023 Украина.ру
НАТО принесет Украину в жертву ради собственного выживания — ирландский журналист
НАТО принесет Украину в жертву ради собственного выживания. Таким мнением 30 июня поделился в Twitter ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз
2023-07-01T10:11
2023-07-01T10:11
нато
зарубежье
украина
новости
жертва
журналист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101932/96/1019329652_0:179:4595:2764_1920x0_80_0_0_aa9d37956e5bd309ed354329e5a173b5.jpg
"Мир" стал неприличным словом в Вашингтоне и Лондоне. Мрачная реальность в том, что НАТО не переживет победы России над Украиной, поэтому Украина будет принесена в жертву любой ценой", — предрек журналист.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока предпосылок для переговоров с Украиной нет, поскольку движение к миру абсолютно исключается Киевом и странами коллективного Запада.
https://ukraina.ru/20230630/1047706862.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101932/96/1019329652_0:0:4085:3063_1920x0_80_0_0_06582338633fc8863cd7879d149a1f22.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
нато, зарубежье, украина, новости, жертва, журналист
НАТО, Зарубежье, Украина, Новости, жертва, журналист

НАТО принесет Украину в жертву ради собственного выживания — ирландский журналист

10:11 01.07.2023
 
© Фото : пресс-служба президента Украиныфлаг нато украина
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
НАТО принесет Украину в жертву ради собственного выживания. Таким мнением 30 июня поделился в Twitter ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз
"Мир" стал неприличным словом в Вашингтоне и Лондоне. Мрачная реальность в том, что НАТО не переживет победы России над Украиной, поэтому Украина будет принесена в жертву любой ценой", — предрек журналист.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока предпосылок для переговоров с Украиной нет, поскольку движение к миру абсолютно исключается Киевом и странами коллективного Запада.
- РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Вчера, 10:53
К саммиту НАТО даешь результат! Эксперты о том, чего ждать перед встречей в ВильнюсеС приближением сроков проведения саммита НАТО в Вильнюсе тема вступления Украины в Альянс или каких-либо форм ее поддержки все чаще звучит от западных политиков.
 
НАТОЗарубежьеУкраинаНовостижертважурналист
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:53Потолки, санкции и мировой спрос: что ждёт нефтегазовую отрасль - Демидов
10:47Пушков объяснил недопуск Зеленского на саммит ЕС
10:30Зеленский уволил глав столичных районов из-за скандала с бомбоубежищами
10:11НАТО принесет Украину в жертву ради собственного выживания — ирландский журналист
10:03Переброска ракет к Крыму, зачистка левобережья. Главное на Украине на утро 1 июля
09:50Украинских беженцев в Ирландии шокировали внезапным выселением
09:27Минюст России включил музыканта Гребенщикова* и журналиста Караулова* в реестр иноагентов
09:25Конкуренция без финишной черты. Что США хотят от Китая
09:13Украина планирует начать переговоры с Россией - Washington Post
09:12Хорватия признаёт "голодомор". Помнит ли она о геноциде сербов?
08:54Начмед батальона "Восток": Охота на медиков – "славная" средневековая традиция, которая есть на Украине
08:15Повалили на землю и утащили. На Украине похищен оппозиционный журналист Николай Сидоренко
08:01Голодное контрнаступление, ядерная провокация и рост цен. Что ожидается на Украине в июле
08:00Превосходство ещё не всё: печальный итог Волынского танкового сражения
07:52На Украине установлена диктатура. Украинские эксперты о ситуации во власти и в стране
07:43Олеся Орленко: Во Франции все чаще говорят, что Киев может проиграть войну
07:16Мир "Великого кольца": КГБ при коммунизме
18:30Нагнетание вокруг ЗАЭС, мобилизационный ресурс. Итоги 30 июня на Украине
18:26Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам медиахолдинга Пригожина
18:06"Как можно скорее". Польша попросила США разместить в стране ядерное оружие
Лента новостейМолния