Переброска ракет к Крыму, зачистка левобережья. Главное на Украине на утро 1 июля

Переброска ракет к Крыму, зачистка левобережья. Главное на Украине на утро 1 июля

Во время визита главы ЦРУ Ульяма Бёрнса в Киев обсуждалась переброска ракет к Крыму. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о зачистке на левом берегу Днепра

Как сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники, во время непубличной поездку на Украину в июне директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс во время обсуждал планы Киева по "возвращению территорий" и проведению переговоров с Москвой до конца 2023 года.Он отметил, что украинские чиновники во время "секретной поездки" Бёрнса раскрыли ему детали "амбициозной стратегии". При этом глава ЦРУ встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством украинских разведок. Целью поездки Бёрнса было подтвердить привеженность США к обмену разведданными, рассказал источник.По его словам, украинские власти на встрече выразили "твёрдую уверенность в том, что к осени они намерены вернуть значительную территорию, перебросить артиллерию и ракетные системы к пограничной линии контролируемого Россией Крыма, продвинуться дальше в Восточную Украину, а затем начать переговоры с Москвой".Также издание уточняет, что поездка директора ЦРУ состоялась перед 23 июня.Как отмечает издание, пока неясно, сможет ли Украины реализовать планы в сжатые сроки. Центральное разведывательное управление США отказалось прокомментировать эти данные The Washington Post.Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уже попадал в неловкое положение со своим прогнозом по поводу ввода украинских войск в Крым. Он заявлял, что украинские военные появятся на полуострове уже весной 2023 года.В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный позже высказывал недовольство тем, что на Западе постоянно подстёгивают украинцев к активным боевым действиям."Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил он 30 июня в интервью The Washington Post.Несмотря на это, а также на то, что украинское наступление пока буксует, на Западе обсуждают поставку Украине новых вооружений. Так, 29 июня издание The Wall Street Journal сообщило, что американские власти близки к тому, чтобы начать поставки Украине ракет ATACMS дальностью порядка 300 километров, и вопрос ожидает решения на высоком уровне.Официально Минобороны США отказалось комментировать эту информацию."Я видел эти сообщения, но скажу, что мне нечего анонсировать по поводу ATACMS. Мне неизвестно о каких-либо готовящихся решениях относительно ATACMS", - заявил в тот же день представитель Пентагона Патрик Райдер.При этом эксперты указывали на ограниченность этих ракет у США."Ракета достаточно серьёзная, и при этом есть нюансы -их не так чтобы очень много, они вполне сбиваются нашей войсковой ПВО, и количество пусковых у ВСУ тоже не огромное, какая то часть поставленных Химарсов, с которых и запускают так же ОТРК Атакамс, уже уничтожена", - указал бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.По его словам, предоставление ATACMS Украине можно расценивать как поддержку ВСУ, чтобы те "не рухнули"."Ведь если разобраться, то всерьёз могли повлиять поставки всей западной техники, и ПВО и шторм Шэдоу и ОТРК, и F-16 и леопарды, и всё одновременно в течение прошлого лета, чтобы осенью попасть на фронт, когда у нас было максимальное ухудшение состояния войск. В тот момент, это реально могло очень повлиять на результаты ВСУ. Сейчас, когда мобресурс на Украине на грани исчерпания, запасы советской техники тоже, импортные поставки вовсе не на голову эффективнее, а в за счёт разунификации даже хуже чем могли бы - всё это лишь попытка отсрочить падение режима", - указал Васильев.В то же время, нахождение этих ракет у границы с Крымом будет создавать угрозу всему полуострову, в том числе и базам Черноморского флота РФ.Зачистка на левом берегу ДнепраВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о проведённой ВС РФ зачистке позиций ВСУ на левом берегу Днепра."Минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К 3 часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты. В боевой операции участвовали бойцы отряда "ШТОРМ", 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады. Наши воины, как всегда, проявили смелость, решительность и находчивость, Противник оказался ошеломлён и разгромлен. Всё, никаких "плацдармов", на левом берегу нет. Если попробуют сунуться крупными силами — будут так же получать, но в большем масштабе", - написал Сальдо в своём телеграм-канале утром 1 июля.При этом ранее тот же Сальдо заявлял, что на левом берегу Днепра никакого плацдарма у ВСУ нет."По Антоновскому мосту. О зачистке территории на левом берегу у Антоновского моста сообщает губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. Да-да, тот же Сальдо, что несколько дней назад сообщал, что информация о присутствии там противника - это происки ЦИПСО и украинской пропаганды. Тогда об этом писали военкоры, в том числе - и ваш покорный слуга. Губернатор же настаивал, что туда изредка наведываются робкие ДРГ. Ну такие ДРГ, которые пришлось выбивать Искандерами, выжигать Солнцепеками и зачищать силами (по информации Сальдо) отряда "ШТОРМ", 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады", - прокомментировал заявление врио главы Херсонской области военкор, член Совета по правам человека при президенте России Александр Коц.Он также раскритиковал высказывание Сальдо по поводу "будут так же получать"."Не очень удачное высказывание, учитывая масштаб операции и наши потери в ходе нее. Тем временем, по моим данным, зачистка района Дачи на нашем берегу продолжается. Но теперь основная проблема - это артиллерия и танки на правом берегу Днепра, которые надо также планомерно выжигать", - указал Коц.В другой своей записи он обратил внимание на применение ОТРК "Искандер" по Антоновскому мосту."И да, мы обрушили пролет моста, который устоял после 142 попаданий Хаймарса. То есть, все-таки, можем. Теперь объяснять, почему мы не бьем по мостам, через которые с Запада идут поставки вооружений, будет ещё сложнее", - указал он.На линии соприкосновения продолжаются бои.

