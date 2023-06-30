https://ukraina.ru/20230630/1047703341.html

Депутат Европарламента рассказал, как ЕС обогащается на антироссийских санкциях

Депутат Европарламента рассказал, как ЕС обогащается на антироссийских санкциях - 30.06.2023 Украина.ру

Депутат Европарламента рассказал, как ЕС обогащается на антироссийских санкциях

Антироссийские санкции позволяют европейским корпорациям обогащаться на гражданах, написал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своём Twitter

2023-06-30T09:55

2023-06-30T09:55

2023-06-30T09:55

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Европейские корпорации обогащаются на собственных гражданах при помощи антироссийских санкций.Европа сейчас переживает сильнейшие кризис уровня жизни, отметил депутат.Уоллес не раз критиковал антироссийскую политику Евросоюза, призывал остановить боевые действия на Украине и подчеркивал, что выгоду от этого конфликта получают только западные страны.23 июня Евросоюз согласовал 11-й пакет санкций против России. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат заморозке.Ранее депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич прокомментировал принятый накануне 11-й пакет санкций против ЕС. Обсуждение заняло около четырех месяцев, так как в новые санкции, по его словам, уже почти нечего включать. Но депутат убежден, что Брюссель может разрабатывать и 12-й пакет санкций из пропагандистских соображений.Президент России Владимир Путин заявил, что с введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, это лишь расширило возможности для российских предпринимателей.

https://ukraina.ru/20230622/1047462142.html

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новости, зарубежье, европа, евросоюз, россия (рф), антироссийские санкции, владимир путин