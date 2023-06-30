Депутат Европарламента рассказал, как ЕС обогащается на антироссийских санкциях
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Антироссийские санкции позволяют европейским корпорациям обогащаться на гражданах, написал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своём Twitter
Европейские корпорации обогащаются на собственных гражданах при помощи антироссийских санкций.
"Санкции наносят европейцам больший ущерб, чем России. Монополия корпоративной власти позволяет компаниям повышать цены, чтобы максимизировать прибыль, при этом удерживая заработную плату простым сотрудникам", — заявил Уоллес.
Европа сейчас переживает сильнейшие кризис уровня жизни, отметил депутат.
Уоллес не раз критиковал антироссийскую политику Евросоюза, призывал остановить боевые действия на Украине и подчеркивал, что выгоду от этого конфликта получают только западные страны.
23 июня Евросоюз согласовал 11-й пакет санкций против России. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат заморозке.
Ранее депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич прокомментировал принятый накануне 11-й пакет санкций против ЕС. Обсуждение заняло около четырех месяцев, так как в новые санкции, по его словам, уже почти нечего включать. Но депутат убежден, что Брюссель может разрабатывать и 12-й пакет санкций из пропагандистских соображений.
Президент России Владимир Путин заявил, что с введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, это лишь расширило возможности для российских предпринимателей.
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