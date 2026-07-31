https://ukraina.ru/20260731/torg-umesten-no-tsena-ne-rastet-krasnov-pristydil-armeniyu-za-dvoynuyu-igru-1082014544.html

Торг уместен, но цена не растет: Краснов пристыдил Армению за двойную игру

Торг уместен, но цена не растет: Краснов пристыдил Армению за двойную игру - 31.07.2026 Украина.ру

Торг уместен, но цена не растет: Краснов пристыдил Армению за двойную игру

Встреча Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым — это рутинное союзническое взаимодействие без конспирологии, подтверждающее рост товарооборота и инвестиций. А вот разговор с Николом Пашиняном — совсем другое: Армения тянется в ЕС, но медленно, зазывно оборачиваясь, пытаясь "набить цену" перед Россией

2026-07-31T06:00

2026-07-31T06:00

2026-07-31T06:00

новости

армения

россия

казахстан

краснов

владимир путин

никол пашинян

ес

украина.ру

еаэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080273515_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3dfe3c7cf071b40f6ae678fee174f047.jpg

Однако Москва не ставит палки в колеса, а по-доброму предлагает определиться — как хозяин кошки перед открытой дверью. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, почетный адвокат России и эксперт Госдумы РФ Дмитрий Краснов.Комментируя встречи Путина с лидерами Казахстана и Армении, Краснов подчеркнул принципиальную разницу между этими переговорами. Встреча с Токаевым, по его словам, носила рутинный союзнический характер: обсуждались энергетика, фармацевтика, транспорт и логистика, а Путин напомнил о росте товарооборота и роли России как крупнейшего инвестора в экономику Казахстана.Совершенно иначе эксперт оценил разговор с Пашиняном. Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС, и Путин акцентировал необходимость провести референдум "в возможно короткие сроки", чтобы Армения окончательно определилась между ЕС и ЕАЭС — на двух стульях усидеть не получится."Разговор с Пашиняном – совсем другое, ведь парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС. И Путин акцентировал необходимость 'в возможно короткие сроки' провести референдум, чтобы Армения окончательно определилась между ЕС и ЕАЭС – на двух стульях усидеть не получится", — заявил Краснов.Эксперт обратил внимание на показательный нюанс: Пашинян не назвал конкретных сроков референдума, сославшись на то, что предмет для разговора появится лишь после официальной подачи заявки в ЕС. Такое поведение Краснов охарактеризовал как торг и "набивание цены"."Мол, вот когда Армения официально подаст заявку в ЕС, тогда и появится предмет для разговора, а пока давайте решать вопрос через открытый партнерский диалог. То есть, Армения уходит от России, но медленно-медленно и зазывно оборачиваясь, к тому же. Ничего не напоминает? Да, это же не уход! Это торг, это 'набивание цены'", — пояснил эксперт.По его словам, набить цену у Армении не очень-то получается. Россия не ставит палки в колеса, а ведет себя по-доброму, как хозяин кошки, задумавшейся перед открытой дверью.Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Зеленский в США втягивает Трампа в авантюру, используя удары по России как аргумент читайте на сайте Украина.ру.

армения

россия

казахстан

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армения, россия, казахстан, краснов, владимир путин, никол пашинян, ес, украина.ру, еаэс, мир без границ