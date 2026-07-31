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Торг уместен, но цена не растет: Краснов пристыдил Армению за двойную игру
Торг уместен, но цена не растет: Краснов пристыдил Армению за двойную игру - 31.07.2026 Украина.ру
Торг уместен, но цена не растет: Краснов пристыдил Армению за двойную игру
Встреча Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым — это рутинное союзническое взаимодействие без конспирологии, подтверждающее рост товарооборота и инвестиций. А вот разговор с Николом Пашиняном — совсем другое: Армения тянется в ЕС, но медленно, зазывно оборачиваясь, пытаясь "набить цену" перед Россией
2026-07-31T06:00
2026-07-31T06:00
2026-07-31T06:00
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Однако Москва не ставит палки в колеса, а по-доброму предлагает определиться — как хозяин кошки перед открытой дверью. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, почетный адвокат России и эксперт Госдумы РФ Дмитрий Краснов.Комментируя встречи Путина с лидерами Казахстана и Армении, Краснов подчеркнул принципиальную разницу между этими переговорами. Встреча с Токаевым, по его словам, носила рутинный союзнический характер: обсуждались энергетика, фармацевтика, транспорт и логистика, а Путин напомнил о росте товарооборота и роли России как крупнейшего инвестора в экономику Казахстана.Совершенно иначе эксперт оценил разговор с Пашиняном. Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС, и Путин акцентировал необходимость провести референдум "в возможно короткие сроки", чтобы Армения окончательно определилась между ЕС и ЕАЭС — на двух стульях усидеть не получится."Разговор с Пашиняном – совсем другое, ведь парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС. И Путин акцентировал необходимость 'в возможно короткие сроки' провести референдум, чтобы Армения окончательно определилась между ЕС и ЕАЭС – на двух стульях усидеть не получится", — заявил Краснов.Эксперт обратил внимание на показательный нюанс: Пашинян не назвал конкретных сроков референдума, сославшись на то, что предмет для разговора появится лишь после официальной подачи заявки в ЕС. Такое поведение Краснов охарактеризовал как торг и "набивание цены"."Мол, вот когда Армения официально подаст заявку в ЕС, тогда и появится предмет для разговора, а пока давайте решать вопрос через открытый партнерский диалог. То есть, Армения уходит от России, но медленно-медленно и зазывно оборачиваясь, к тому же. Ничего не напоминает? Да, это же не уход! Это торг, это 'набивание цены'", — пояснил эксперт.По его словам, набить цену у Армении не очень-то получается. Россия не ставит палки в колеса, а ведет себя по-доброму, как хозяин кошки, задумавшейся перед открытой дверью.Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Зеленский в США втягивает Трампа в авантюру, используя удары по России как аргумент читайте на сайте Украина.ру.
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новости, армения, россия, казахстан, краснов, владимир путин, никол пашинян, ес, украина.ру, еаэс, мир без границ
Новости, Армения, Россия, Казахстан, Краснов, Владимир Путин, Никол Пашинян, ЕС, Украина.ру, ЕАЭС, Мир без границ
Торг уместен, но цена не растет: Краснов пристыдил Армению за двойную игру
Встреча Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым — это рутинное союзническое взаимодействие без конспирологии, подтверждающее рост товарооборота и инвестиций. А вот разговор с Николом Пашиняном — совсем другое: Армения тянется в ЕС, но медленно, зазывно оборачиваясь, пытаясь "набить цену" перед Россией
Однако Москва не ставит палки в колеса, а по-доброму предлагает определиться — как хозяин кошки перед открытой дверью. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, почетный адвокат России и эксперт Госдумы РФ Дмитрий Краснов.
Комментируя встречи Путина с лидерами Казахстана и Армении, Краснов подчеркнул принципиальную разницу между этими переговорами. Встреча с Токаевым, по его словам, носила рутинный союзнический характер: обсуждались энергетика, фармацевтика, транспорт и логистика, а Путин напомнил о росте товарооборота и роли России как крупнейшего инвестора в экономику Казахстана.
"Встреча Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым, главой страны-партнёра по ЕАЭС и ОДКБ – это обычное, немного даже рутинное, союзническое взаимодействие. Если бы не формат Форума, то переговоры можно было назвать 'рабочей встречей по текущим вопросам'... Боюсь разочаровать конспирологов, но эта встреча про укрепление связей России и Казахстана, а не про 'отход' Казахстана от евразийской интеграции", — пояснил Краснов.
Совершенно иначе эксперт оценил разговор с Пашиняном. Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС, и Путин акцентировал необходимость провести референдум "в возможно короткие сроки", чтобы Армения окончательно определилась между ЕС и ЕАЭС — на двух стульях усидеть не получится.
"Разговор с Пашиняном – совсем другое, ведь парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС. И Путин акцентировал необходимость 'в возможно короткие сроки' провести референдум, чтобы Армения окончательно определилась между ЕС и ЕАЭС – на двух стульях усидеть не получится", — заявил Краснов.
Эксперт обратил внимание на показательный нюанс: Пашинян не назвал конкретных сроков референдума, сославшись на то, что предмет для разговора появится лишь после официальной подачи заявки в ЕС. Такое поведение Краснов охарактеризовал как торг и "набивание цены".
"Мол, вот когда Армения официально подаст заявку в ЕС, тогда и появится предмет для разговора, а пока давайте решать вопрос через открытый партнерский диалог. То есть, Армения уходит от России, но медленно-медленно и зазывно оборачиваясь, к тому же. Ничего не напоминает? Да, это же не уход! Это торг, это 'набивание цены'", — пояснил эксперт.
По его словам, набить цену у Армении не очень-то получается. Россия не ставит палки в колеса, а ведет себя по-доброму, как хозяин кошки, задумавшейся перед открытой дверью.
"Но набить цену не очень-то получается. Россия не ставит палки в колеса. Она, как хозяин кошки, задумавшейся перед открытой дверью, по-доброму предлагает: 'Ты уж определись – туда или сюда'", — резюмировал Краснов.