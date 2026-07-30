https://ukraina.ru/20260730/ukrainskiy-manok-malopolshi-spor-o--zemlyakh-davno-ssorit-varshavu-i-kiev-1081998833.html

Украинский манок Малопольши. Как Варшава врет о нерушимости украинских границ

Украинский манок Малопольши. Как Варшава врет о нерушимости украинских границ - 30.07.2026 Украина.ру

Украинский манок Малопольши. Как Варшава врет о нерушимости украинских границ

Так уже давно повелось: если кто-то показательно или нарочито говорит, что он в чем-то не нуждается, то именно это нужно ему больше всего. Тут у него постоянно зудящая фантомная боль, как у шелудивой собаки блохастый хвост, давно потерянный в драке.

2026-07-30T23:49

2026-07-30T23:49

2026-07-30T23:52

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польша

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В геополитике это, в первую очередь, касается территориальных споров. Как, например, у Польши, насчет отторгнутых украинских земель Галичины (современные Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области) и Волыни (Волынская и Ровенская области). Для Польши они как были, так и остаются Восточными Кресами или даже Малопольшей, территориями, которые, по мнению господствующего польского общественного мнения, были "несправедливо" отобраны. Да еще кем – Иосифом Сталиным, лидером СССР, который отобрал их в 1939 году! А потом только, домазывая ей отрезанные земли еще у Румынии и Венгрии, таким территориальным образом окончательно ублажал Украину, вводя ее в состав учредителей ООН и донельзя повышая ее геополитический статус.А вот официальная Варшава стыдливо делает вид, что на всю голову привержена международному законодательству и из последних сил соблюдает принципы территориальной целостности и нерушимости границ, а, значит, не имеет никаких территориальных претензий к современной Украине.Но недавно случилось вот что: выступая на встрече с военнослужащими Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге в прошедшее воскресенье, президент России Владимир Путин сказал: "…Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины — это Россия".Президент сказал о том, что давно уже является темой для разговоров и на высоких уровнях власти и в каждой кухне у простых граждан. Причем большинство спорщиков поддерживают точку зрения Путина. И только в МИД Польши взвились оппоненты. Пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр немедленно заявил, что у его страны нет никаких территориальных претензий к Киеву. "Польша не имела, не имеет и не будет иметь территориальных претензий к Украине, …в полной мере признает, уважает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в ее законно установленных, международно признанных границах", — заявил пресс-секретарь.Также в заявлении МИД Польши сказано, что "заявления Москвы о предполагаемых планах аннексии западных украинских территорий, в том числе со стороны Польши, представляют собой грубую попытку дезинформации и постоянный элемент информационной войны".Как бы правильно сказано, так как и требует общеевропейская повестка. Но, во-первых, в условиях Польши, расколотой борьбой власти и оппозиции, патриотов-националистов и евролибералов-интернационалистов, мнение МИД – это только мнение МИД. Во-вторых, за три недели до этого, еще 2 июля 2026 года, Збигнев Богуцкий, глава канцелярии нового президента Польши националиста Кароля Навроцкого, отвечая на вопрос о Волынской резне, назвал западные регионы Украины старым названием "Малопольша".Богуцкий, конечно же, плюнул и в адрес России, сказав, что "ложные предположения "Путина по поводу раздела Украины с участием Польши являются "циничной попыткой разжечь вражду между союзниками". Но скрыть главное не удалось: невольно вырвалось то, что зудит всегда. И в Польше, и на Украине."Укро-поцреоты" (так по-украински презрительно еще величаются особо перевозбужденные и лишенные санитарного пригляда неонацики) через пару дней внесли Богуцкого в базу украинского сайта "Миротворец"* и обвинили в "разжигании межнациональной и межконфессиональной розни", а также в покушении на территориальную целостность Украины. Богуцкий посмеялся и заявил, что ему плевать, так как он был и останется "врагом бандеровщины" и не изменит своей позиции.Но, повторюсь, сказано было то, о чем говорят издревле. С тех времен, когда поляки бросили первый взгляд на Земли Галичины и Волыни. Поляки всегда, повторяю, ВСЕГДА хотели захватить эти земли, захватили их и сейчас считают своимиПосле разгрома монголо-татарскими войсками Древней Руси, известной еще как Киевской, до 1349 года на спорных землях, как известно, существовало мощнее Галицко-Волынское княжество, а его князь Даниил даже был провозглашен королем (с 1253 года). Но потом княжество было включено в состав Польского королевства, которое переживало разные периоды своей истории, но всегда так или иначе владело Галицией и Волынью. Или сама или на паях с Великим княжеством Литовским (ВКЛ), с которым Польша в 1569 году создала единое государство – Речь Посполиту.И если Волынь на 10 лет выпадала в состав Гетманщины (казацкой державы Богдана Хмельницкого), то Галичина всегда была польской. Сам Богдан Хмельницкий дважды осаждал Львов, не взял его, ограничившись выкупом, собранным с горожан. А Галичина тогда впервые стала манком для остальных земель, которые потом назвали украинскими. В 1658 году Речь Посполита, возжелав вернуть себе украинские земли, предложила Гадячским договором с казаками заинтересовать будущих украинцев административной госреформой, в соответствии с которой образовывалась новая федерация. В нее входили, собственно, Польша, ВКЛ и Малопольша или Восточные Кресы, получавшие название – новое Великое княжество Русское, населенное руськими людьми или русинами, которые стали потом украинцами.Но не срослось. И казаки профукали такую возможность, и Речь Посполита, с трудом признававшая в русинском "быдле" (так "по-братски" поляки именовали протоукраинцев) Малопольши ровню себе. И Малопольша оставалась с поляками до трех разделов Речи Посполитой в конце XVIII века. Тогда Галичина попала в состав Австрийской империи и стала там Королевством Галиции и Лодомерии с австрийским императором во главе, а Волынь – ­ Российской и в ней правили губернаторы.Так вся Малопольша существовала до 1917-1918 годов, когда рухнули и Российская, и Австро-Венгерская империи. Польша тогда восстановила свою государственность и после советско-польской войны первым делом оттяпала себе Малопольшу (указанные выше пять областей Галичины и Волыни) по Рижскому мирному договору 1921 года. И аж до 1939 года она входила вн Вторую Речь Посполиту, пока Сталин не включил эти земли в состав УССР.С распадом СССР и образованием на месте УССР независимой Украины Киев официально добился признания нерушимости границ нового государства, и Польша только облизывалась на Малопольшу, тайно и страстно мечтая вернуть "свое" себе. И нет смысла повторять, что на эту тему говорили различные польские и украинские политики. Но Польша всегда намекала, что Малопольша – это ее земля, а Украина отвечала смачной фигой. Иногда в кармане, иногда открыто.Польша только тихо политически рукоблудила на украинском направлении: то мечтала о реституции отобранного польского имущества, то раздавала так называемую "карту поляка", которой предоставляла определенные льготы гражданам Украины, которые акцентировали внимание на своей "польскости".Проблема Польши заключалась в том, что в Малопольше практически не было поляков. Кто был вырезан во время Волынской резни 1943 года украинскими нацистами. Кого сразу после Второй мировой войны насильно переместили во время взаимных обменов населением между СССР и Польшей. Обе страны тогда действовали жестко и тотально.Все изменилось после госпереворота в 2014 году и особенно после начала специальной военной операции (СВО), когда Украина хоть и стремительно милитаризировалась, и наращивала военную мощь, но теряла политический и геополитический вес в регионе, потому что полностью зависела и сейчас зависит от западных поставок всего. И денег в госбюджет, и оружия для войны с Россией.И Польша воспрянула духом. Уже в 2023 году премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президенту Украина Владимиру Зеленскому с просьбой отдать западную часть Украины. "Западные территории Украины будут в безопасности, если временно перейдут под протекторат польского государства", – заявил тогда Моравецкий. И аргументировал всё тем, что Польша входит в состав НАТО и Россия не будет вступать в открытое противостояние с Альянсом.И тогда поплыл уже вусмерть перепуганный Зеленский. С его подачи в июле 2023 года Верховная Рада Украины приняла законопроект об особых гарантиях для поляков. То есть закон о равных правах поляков и украинцев на трудоустройство и образование на территории Украины.Законом гарантировано, например, то, что поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина именно Украины. Не меняя гражданства польского.В частности, поляки смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты, работать в местных органах власти. Помимо полного набора социальных гарантий, поляки, имеющие европейскую квалификацию врача, медработника или акушера, смогут работать в украинских государственных клиниках. Это в обмен на ту социальную помощь, которую Польша оказывает украинским беженцам, которые сотнями тысяч хлынули в эту страну, спасаясь от войны.И вопрос возврата Малопольши в "родную гавань", как видим, актуализировался и встал в повестку дня по мене ослабления Украины и усиления дальнейшей зависимости от Запада вообще, и от Польши в частности.Сегодня Варшава как бы умышленно ужесточает свою позицию относительно Украины, используя неонацистский и антипольский характер правящего в Киеве режима и шантажируя его самым больным ­ - отказом в поддержке евроинтеграции Украины. То есть вступления в НАТО и Евросоюз. "Со Степаном Бандерой Украине в Европе делать нечего" ­– вот суть польских претензий. А Киев от Бандеры отказаться не может, ибо на неонацистах-бандеровцах он держится и продолжает вести войну с Россией.Но Украина в этой войне слабнет и в ее огне сама становится на грань самоуничтожения. А СВО продолжается и обязательно закончится победой России. А что Украина? Со слабым никто церемониться не будет.И в чем Путин не прав, когда утверждал, что гарантом территориальной целостности Украины была только Россия? Не надо было провоцировать и вести войну с ней…P.S. Комментариев со стороны Венгрии и Румынии на слова Путина об отъеме Украиной при Сталине чужих земель не было. Но вряд ли эти страны по польскому варианту не воспользуются плачевной ситуацией на Украине и не заберут свои земли – Буковину, Южную Бессарабию и Закарпатье.*признан экстремистским и запрещен на территории России

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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