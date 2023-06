https://ukraina.ru/20230629/1047683888.html

Секс, наркотики и Украина: что мешает Джо Байдену снова стать президентом США

Секс, наркотики и Украина: что мешает Джо Байдену снова стать президентом США

Прошлые связи президента США Джо Байдена с Украиной могут вновь напомнить о себе в самый неподходящий момент – в разгар избирательной кампании

Впрочем, дело не только и даже не столько в Украине. Всему виной – непутёвый сын американского лидера Хантер Байден. 8 свидетелей выразили готовность свидетельствовать против него в Конгрессе.Американский бюджет недополучил средства из-за проституток Хантера БайденаКомпромат на Байденов в Конгресс принесли инспекторы налоговой службы США, устав от того, что их руководство годами покрывало семью президента – делам не давали хода, хотя было множество доказательств незаконных действий Хантера. Он не заплатил в госказну более $2 млн налогов в период, когда его отец был вице-президентом страны и баллотировался в президенты."Дело идёт о личных тратах, которые подавались как деловые расходы: проститутки, членские карты в секс-клубы, аренда номеров, предположительно, для сделок с наркоторговцами", – сказал агент управления уголовных расследований Службы внутренних доходов (главного ведомства США по сбору налогов) Гарри Шейпли в интервью, причём ни где-нибудь, а на телеканале CBS, дружественном Демократической партии.Несколькими днями ранее сотрудник Федерального налогового агентства США (IRS) на условиях анонимности рассказал, что Хантер не просто всеми возможными способами пытался уйти от налогов, а ещё и получил десятки тысяч долларов в качестве налогового вычета за, как он указал, "деловые расходы". То есть расходы на "свою ассистентку на Западном побережье" – по сути она была проституткой."Определённые следственные действия нам не разрешали предпринимать, поскольку они вывели бы нас на президента Байдена, а нам нужно было их предпринимать", – добавил Шейпли.Свидетели, которые намерены выступить в Конгрессе, готовы рассказать, как генеральный прокурор США уводил из-под удара самого президента Байдена. Сам же генеральный прокурор, он же министр юстиции США, Меррик Гарланд на пресс-конференции 23 июня отвергал все обвинения информаторов из налоговой службы о блокировании Министерством юстиции США попыток прокурора штата Делавэр Дэвида Вайса добиться новых обвинений по налоговым преступлениям Хантера Байдена. Гарланд утверждал, что Вайс, назначенный ещё республиканской администрацией Дональда Трампа, обладает полномочиями принимать все решения самостоятельно, и никто не мог препятствовать его деятельности.Председатель комитета Палаты представителей по доходам и расходам республиканец Джейсон Смит по итогам многочасовых бесед законодателей с Шейпли, курировавшим группу, которая занималась делом Хантера Байдена, и другим сотрудником налогового ведомства, пожелавшими не называть имена из соображений безопасности, пришёл к выводу, что Министерство юстиции всё же превысило полномочия и вмешивалось в расследование деятельности сына президента. Министерство пыталось затянуть начало расследования настолько, чтобы истёк срок давности; передавало адвокатам Байдена конфиденциальную информацию в рамках следствия; пыталось отстранить команду Шейпли.Всё же по двум эпизодам умышленной неуплаты налогов Хантер свою вину признал – за 2017 и 2018 годы задолжал суммарно не менее $200 000 – и пошёл на сделку со следствием, благодаря чему избежал тюремного заключения. Признание вины по уголовному делу исключает его рассмотрения коллегией присяжных, окончательное решение примет судья (заседание окружного суда Делавэра назначено на 26 июля), Министерство юстиции США, по словам двух источников агентства Associated Press, знакомых с ходом расследования, может рекомендовать назначить сыну президента испытательный срок на 24 месяца. Адвокаты ранее сообщили, что Хантер уже рассчитался с налоговой службой США в полном объёме.Ещё по одному эпизоду Байден-младший согласился на досудебные меры, но формально виновным себя не признал. Речь о "незаконном владении огнестрельным оружием лицом, зависимым от веществ". Приобретая в 2018 году револьвер Colt Cobra 38, в документах на покупку оружия Хантер указал, что не имеет проблем с наркотиками, хотя сам же в автобиографии рассказывал, что в то время регулярно употреблял кокаин. По имеющейся информации, револьвер выбросила в мусорный бак близкая подруга Хантера. А к кому в конечном итоге попало оружие – неизвестно.В чём именно заключаются досудебные меры, доподлинно неизвестно, но, по информации газеты The New York Times, по условиям сделки Байден-младший не будет употреблять наркотики в течение 24 месяцев и навсегда откажется от владения огнестрельным оружием.Нарушения, допущенные Хантером Байденом, с точки зрения американского правосудия считаются весьма серьёзными. Тем не менее, Министерство юстиции США не будет требовать заключения его под стражу, а прокуратура будет ходатайствовать за условный срок, пишет The Washington Post."В целом прокуратура будет рекомендовать 2 года испытательного срока и возможность замены уголовного наказания альтернативными видами исправительного воздействия", — рассказали источники издания, знакомые с ходом следствия.Республиканцы недоумевают, почему наказание столь мягкое, называя сделку Хантера со следствием очередной демонстрацией применения двойных стандартов в Америке."Если Вы - главный политический оппонент президента (бывший президент США Дональд Трамп, которому предъявлены обвинения на федеральном и региональном уровнях – ред.), Министерство юстиции попытается засадить Вас в тюрьму и дать срок. А если Вы - сын президента, то получите милую сделку", - недоумевает председатель Палаты представителей Кевин Маккарти.Байдены – мафиозный клан Сопрано нашего времениПри этом расследования в отношении Хантера по другим статьям продолжаются. В частности Офис федерального прокурора рассматривает вопрос, нарушал ли Байден законы, касающиеся отмывания денег и лоббирования интересов иностранных правительств.В распоряжении комитета Палаты представителей по доходам и расходам имеется чек, подтверждающий получение фирмой Хантера в 2017 году перевода на сумму $100 000 из КНР сразу после его переписки с китайским предпринимателем Генри Чжао.Комитет опубликовал фрагмент сообщения, написанного бизнесмену Хантером Байденом в WhatsApp: "Я сижу здесь со своим отцом, и мы хотели бы понять, почему взятое вами на себя обязательство не было выполнено. Скажите директору, что я хотел бы решить это сейчас, пока всё не вышло из-под контроля, и это означает сегодня вечером. И если мне позвонит кто-нибудь, причастный к этому, кроме тебя, Чжана или председателя, я позабочусь о том, чтобы мужчина, сидящий рядом со мной, и каждый человек, которого он знает, а также моя способность вечно таить обиду заставили вас пожалеть о том, что вы не последовали моим указаниям. Я сижу здесь и жду звонка вместе с моим отцом".Подлинность сообщения на слушаниях в Конгрессе подтвердил Гарри Шейпли.Журналисты прямо спросили Байдена-старшего: "Господин президент, Вы лгали о том, что не участвовали в бизнесе Хантера и ничего о нём не знали?" На что американский лидер ответил, рассмеявшись: "Нет!"."Если бы система правосудия была справедливой, Хантер Байден был бы первым в списке тех, кого обвинили бы в нарушении FARA (Акта от регистрации иностранных агентов). Хантер Байден был иностранным агентом, но никогда не регистрировался в этом статусе. Он годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям, китайцам, украинцам и странам по всему миру. Бесспорно, ФБР знало об этом. Годами у них был доступ к ноутбуку Хантера Байдена, но они и по сей день не предъявили ему никаких обвинений. И никогда не предъявят. Почему? Потому что у Хантера Байдена – очень хорошие гены", – заявил самый популярный американский телеведущий Такер Карлсон в своём авторском шоу в Twitter.Информацию, изъятую с жёсткого диска ноутбука Хантера, который он не забрал из ремонтной мастерской в Делавэре, впервые предали огласке ещё в 2020 году. Самый большой интерес вызвала его деловая переписка с иностранцами, в частности, советник руководства Burisma Вадим Пожарский благодарит Хантера, входившего в состав совета директоров этой украинской энергетической компании, за встречу с отцом, когда тот ещё был вице-президентом США.Байден-старший клянётся, что понятия не имеет о бизнес-делах сына, дескать, между ними – давно такая договорённость. Однако месяц назад американская правозащитная организация America First Legal опубликовала документы, ставящие под сомнения слова хозяина Белого дома. Согласно представленным электронным письмам, Эрик Шверин, бывший бизнес-партнёр Хантера, устанавливал контакты с главными помощниками на тот момент вице-президента Джо Байдена, поскольку хотел добиться приглашения для своего коллеги на организованный в 2010 году Госдепартаментом обед с высокопоставленными чиновниками Коммунистической партии Китая. Кроме того, Хантер, как следует из переписки, получил от офиса вице-президента конфиденциальную информацию о государственном визите в Африку в 2010 году.О том, что Джо Байден шантажом вынудил Петра Порошенко, бывшего президентом Украины, уволить с должности генерального прокурора страны Виктора Шокина, который в рамках расследования деятельности Burisma собирался вызвать Хантера на допрос, напоминать излишне."В тот самый день, когда Хантер Байден получил назначение в совет директоров Burisma Holdings, один из руководителей компании призвал его пустить в ход своё влияние и вмешаться в ход расследования её деятельности со стороны украинских властей. Запрос в электронном письме от Вадима Пожарского объясняет, для чего Burisma наняла Хантера и усадила его в совет директоров в мае 2014 года: чтобы воспользоваться влиянием сына Джо Байдена и выбраться из передряг. Электронное письмо Пожарского от 12 мая было обнаружено среди тысяч других документов на брошенном ноутбуке Хантера. В последние месяцы к нему вновь обращено пристальное внимание", – написала газета The Washington Times 26 июня.Масло в огонь неделей ранее подлило издание Daily Mail, рассказав о том, что в 2016 году Burisma открыла на имя Хантера счёт в мальтийском банке SataBank, который впоследствии закрыли в 2018-м из-за обнаруженных в ходе расследования нарушений законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Байден-младший предоставил Пожарскому, как тот просил для открытия счёта, паспортные данные, справки о доходах и даже счета за коммунальные услуги – эти электронные письма также были на том самом "ноутбуке из ада", как его окрестили СМИ."Это криминальное семейство Байденов очень похоже на мафиозный клан Сопрано", – заявил член Палаты представителей республиканец Марк Адольф.Проступки сына могут дорого обойтись президенту на выборахНа этом фоне ястребы из стана республиканцев незамедлительно потребовали Хантера посадить за решётку, а его отца отстранить от власти.18 июня самым популярным документом на сайте Конгресса стала резолюция конгрессвумен Марджори Тейлор Грин об импичменте Джо Байдена из-за взяточничества на Украине в бытность вице-президентом США (имеется ввиду связь с Burisma), внесённая на рассмотрение Палаты представителей – внимание! – аж 21 января 2021 года.Конечно, отстранение Байдена от власти путём импичмента невозможно, поскольку Сенат, который должен окончательно утвердить это решение, с небольшим перевесом контролируется демократами, а они, даже если не испытывают симпатии к действующему главе государства, избавляться от него вот таким образом не будут.Тем не менее, республиканцы останавливаться не собираются: если досрочного прекращения полномочий президента Байдена добиться не могут, так приложат все усилия, чтобы не допустить его переизбрания на второй срок. Поскольку обвинения в адрес семьи американского лидера и лично него – достаточно серьёзны, то это сопряжено с репутационными потерями, а если факты коррупции Байденов всё-таки докажут, то победить на президентских выборах-2024 будет гораздо сложнее."Если бы американский народ узнал всю правду, если бы им сообщили, как сын Байдена ездит по всему миру и от лица выпрашивает деньги и получает миллионы от наших врагов, это вызвало бы отвращение – ему бы (Джо Байдену – ред.) сказали уйти с поста президента", – заявил член Палаты представителей республиканец Байрон Доналдс.После широкого информационного освещения расследований, связанных с деятельностью Байденов, рейтинг американского лидера не взлетел вверх, деньги не начали литься рекой в его предвыборный фонд, в отличие от Трампа, которому уголовные дела, по которым ему светит до 400 лет лишения свободы, только сыграли на руку."В американском общественном сознании растёт представление, что все обвинения против Трампа со стороны Минюста и генпрокурора носят сугубо политический характер и направлены на то, чтобы вывести его из предвыборной кампании", — объясняет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.Ещё одно важное отличие заключается в том, что в отношении Трампа нет никаких свидетельств нанесения ущерба национальной безопасности США и намерения передать секретные документы, хранившиеся в его имении другому государству. В деле же Байдена фигурирует получение взяток от иностранцев за лоббирование их интересов, добавляет эксперт."Здесь уже может быть ущерб нацбезопасности и интересам США. Это говорит о серьёзных перспективах уголовного преследования", — подчёркивает Васильев.Хантер Байден – это "зияющая рана в сердце" отца, вопрос о сыне стал "болезненным и политически проблематичным" для президента Джо Байдена, написала The New York Times. Точнее и не скажешь.

