https://ukraina.ru/20230629/1047661138.html

Американская оборонная компания возвращает сотрудников с пенсии для производства ракет - СМИ

Американская оборонная компания возвращает сотрудников с пенсии для производства ракет - СМИ - 29.06.2023 Украина.ру

Американская оборонная компания возвращает сотрудников с пенсии для производства ракет - СМИ

Американская оборонная компания Raytheon возвращает сотрудников, ушедших на пенсию, чтобы они помогли восстановить производство ракет Stinger. Об этом 28 июня сообщило издание Defence One

2023-06-29T08:09

2023-06-29T08:09

2023-06-29T08:09

оружие

ракеты

сша

зарубежье

новости

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"Stinger не производили 20 лет, и внезапно в первые 48 часов (с начала СВО - ред.) они стали звездами шоу, и все хотят больше... Мы возвращали сотрудников, вышедших на пенсию, которым уже за 70... чтобы они научили наших новых сотрудников, как на самом деле создавать Stinger", - рассказал глава организации Уэс Кремер.Как отмечает издание, чертежи ракеты, активно используемой украинскими военными, составлялись еще во время президентского срока Джимми Картера (1977-1981).Отмечается, что в случае с Stinger ускорение производства при помощи 3D-печати невозможно, поскольку оружие придется перепроектировать и сертифицировать. Поэтому, констатирует издание, ракеты продолжают собирать вручную.В минувший вторник Вашингтон объявил о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на 500 миллионов долларов. Новый транш будет содержать ракеты для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, ПЗРК Stinger, 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры, приборы ночного видения и запчасти.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ukraina.ru/20230629/1047660196.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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оружие, ракеты, сша, зарубежье, новости