https://ukraina.ru/20230629/1047658905.html

Дмитрий Андреев: Любой исход войны, кроме убедительной победы, будет значить гибель России

Дмитрий Андреев: Любой исход войны, кроме убедительной победы, будет значить гибель России - 29.06.2023 Украина.ру

Дмитрий Андреев: Любой исход войны, кроме убедительной победы, будет значить гибель России

СВО должна продолжаться до, как минимум, установления контроля над всеми территориями новых регионов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель декана исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Андреев

2023-06-29T12:54

2023-06-29T12:54

2023-06-29T13:16

интервью

пригожин

чвк "вагнер"

мятеж

россия (рф)

запад

военнослужащие

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- Дмитрий Александрович, как вы оцениваете события 24 июня?- Давайте не будем торопиться с любыми однозначными оценками. Хотя бы уже потому, что мы очень многого не знаем во всей этой истории и вряд ли узнаем в какой-то обозримой перспективе. К примеру, об августовских событиях 1991 года до нас только совсем недавно стало что-то более или менее правдоподобное доноситься. Я имею в виду главное – что члены ГКЧП действовали по указанию Горбачева, который очень быстро сделал вид, что не имеет ничего общего с "заговорщиками". Про заговор Рохлина летом 1998 года тоже многое говорилось в открытых источниках информации в связи с 20-летием тех событий. Требуется время, чтобы о подобного рода делах становилось известно нечто вразумительное. А пока что я вместо своей оценки поделился бы некоторыми раздумьями в связи с событиями 24 июня. В Telegram-пространстве господствует мнение, что, дескать, причина выступления Пригожина – это недовольство Министерством обороны, которое, в отличие от "Вагнера", неспособно эффективно воевать. Но как тогда следует понимать заявление Пригожина по поводу начала войны в 2022 году – мол, украинская сторона никого особо не трогала, и Россия начала первой? Это что – намек Киеву, что в случае успешного похода на Москву Пригожин готов договариваться о прекращении войны? Если это так, то и говорить больше не о чем, потому что любой исход этой войны, кроме убедительной победы в ней, – это гибель России. Неважно, сразу или спустя какое-то время, но гибель однозначно. А переговорный торг – это завуалированная капитуляция. Уже одним этим вбросом в общество, которое внимало каждому слову Пригожина, токсичной пораженческой идеи лидер "Вагнера" перечеркнул свои прежние заслуги. Точнее, конечно, не перечеркнул, заслуги останутся с ним, другое дело, что теперь они – как бы нечто отдельное от его сегодняшней репутации. Я уже не говорю о гибели летчиков, которая целиком на совести ЧВК. Кстати, то же самое можно сказать и о герое первой чеченской войны Рохлине: слава о нем как боевом командире навсегда останется в нашей памяти, но не затмит его чудовищный замысел толкать армию ослабленной преступными реформами страны на мятеж против власти.- Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сначала заявил об одной цели – походе на Москву, но после разрешения конфликта назвал это "демонстрацией силы" и фактически отказался от первоначальных планов. Можно ли это считать выполнением предположительного условия для прекращения уголовного дела о вооруженном мятеже, или…?– Повторю, что многого мы не знаем, в том числе подлинной причины торопливой амнистии мятежников. Если прямо отвечать на ваш вопрос, то я не думаю, что слова тут играли какую-то особую роль. Скорее наоборот: было найдено решение проблемы – и тут же появились соответствующие правильные слова.- В СМИ выступление армии Пригожина сравнивают с мятежами декабристов, Корниловским выступлением, Кронштадским восстанием и даже августовским путчем 1991 года. Насколько уместны сравнения?– Ой, скажу как историк – любые исторические аналогии всегда хромают. А почему не поход Цезаря на Рим после "брошенного жребия"? Тоже, вроде, похоже. Про ГКЧП я уже сказал – никакого переворота я тут не вижу, налицо старательное выполнение высокими чиновниками распоряжения первого лица. Примеры из давнего прошлого тем более не работают: декабристы и Кронштадт – однозначно ничего общего. Вот неудачный поход Корнилова с какой-то слишком уж быстрой реабилитацией мятежников – может быть. Но не будем забывать, что это был 1917 год, то есть контекст не имеет ничего общего с сегодняшним днем, кроме войны. Пытаться углядеть аналогии в прошлом – значит подгонять под него день сегодняшний и тем самым неоправданно упрощать его понимание.- Частная военная компания, по официальным заявлениям, переезжает в Белоруссию. Для чего Лукашенко принимает такой груз ответственности, если он сам заявлял об обеспокоенности в связи с "переполохом в России", который и устроила эта же компания?- Участие Лукашенко в "деле Пригожина" – это для меня самая большая загадка. Особенно после откровений президента Белоруссии о его разговорах с Путиным и Пригожиным. И вот почему. Один из важнейших маркеров обладания властью – это владение информационным эксклюзивом, ньюсмейкерство. И наш президент на протяжении всех 20 с лишним лет, включая президентство Медведева, был главным ньюсмейкером. Вовремя обозначить некий факт или некую интерпретацию, да еще с присущим ему чувством юмора – это его стихия, тут он профессионал высочайшего уровня. И как так получилось, что на этот раз ньюсмейкером стал Лукашенко, который не просто – если следовать его интерпретации событий – явился главным миротворцем и разрулил конфликт, но еще к тому же выставил Путина сомневающимся в возможности как-либо остановить Пригожина? Я не верю в то, что президент Белоруссии рассказал о звонках в Кремль и Пригожину без согласования с Путиным. Но зачем это надо нашему президенту? У меня нет ответа на этот вопрос. Говорить вслед за некоторыми блогерами, что на самом деле мятеж Пригожина – это спектакль, что никакого конфликта с Путиным нет, что на самом деле просто найден благовидный предлог для передислокации эффективного "Вагнера" в Белоруссию на случай вступления в войну Польши? Маловероятно. Когда понадобилось привезти в Белоруссию ядерное оружие, это сделали без всякого спектакля, просто взяли – и привезли. А это посильнее, нежели ЧВК. Надо было, чтобы Лукашенко набрал имиджевые очки? Прекрасно, но зачем это делать за счет уязвления нашего президента: он не смог – а у меня получилось, договорился с Пригожиным и его мужиками. Ну и, конечно, официальная версия – "Вагнер" прощен, но после всего случившегося нежелателен в России, поэтому пусть поможет укрепит боеспособность Белоруссии, – тоже неубедительна.- Государство финансировало частную армию компании "Конкорд", известную как ЧВК "Вагнер". Президент Владимир Путин сообщил, что за год (с мая 2022 по май 2023 года) из бюджета потратили 86,26 млрд рублей на обеспечение этой структуры. А еще мы знаем, что сотрудники ЧВК - патриоты, но их использовали в авантюре, а организаторы мятежа - предатели. Может, и не нужны были России частные военные компании?- Частные военные компании существуют со времен холодной войны. Придуманы они на Западе по понятной причине: официальные силовые структуры по определению не столь эффективны, особенно для разного рода деликатных миссий, как структуры частные. И причина тут не в том, что участники ЧВК получают больше и поэтому более мотивированы, а в том, что эти структуры в значительно меньшей степени подвержены изъянам официальных силовиков – бюрократизму, неповоротливости, клановости. Я в данном случае говорю об изъянах натовцев. Если бы таких изъянов не было, то на Западе, где считают каждую копейку, не стали бы изобретать дорогостоящие частные военные компании. А существуют еще и частные разведывательные компании, к примеру тот же "Стратфор" Джорджа Фридмана. В работе того же ЦРУ – масса косяков, вспомним хотя бы замечательный американский фильм "Ложное искушение". Фильм заканчивается временем начала 1960-х годов, но и сейчас в Лэнгли далеко не все в порядке. Поэтому частные военные компании – это навсегда, и мы здесь не исключение.- До событий 24 июня информационную повестку в западных СМИ задавала Украина. Минувшие выходные и начало недели на первых полосах иноСМИ (по крайней мере ведущие Economist, Guardian и так далее) - исключительно мятеж Пригожина. Как вы это оцениваете? Это Россия задала информационную повестку, или Запад использует мятеж?- То, что Ходорковский (исполняет в РФ функции иноагента - Ред.) и другие враги поддержали поход "Вагнера" на Москву, ровным счетом ни о чем не говорит. Они поддерживают любую дестабилизацию у нас. Мне сложно судить, но все-таки, как это было видно в сам день 24 июня, да и потом тоже, Запад довольно топорно отрабатывал и отрабатывает этот инфоповод. Неужели они так дисквалифицировались и не в состоянии оперативно реагировать на новую конъюнктуру? В своих же интересах пенки могли бы снять – и где эти пенки, кроме заведенных попугайских заклинаний о распаде России? Другое дело, что и наши информационщики оказались не на высоте: молчать целый день до вечера – разве так можно в XXI веке? Под информационщиками я подразумеваю всю вертикаль, прежде всего тех, кто не дал внятных инструкций, что и как говорить. И это после предельно жесткого обращения президента!- Как вы думаете, что будет с "вагнерами", которые не заключат контракты с Минобороны, и уйдут в Белоруссию? Лукашенко предположил, что потенциал этой ЧВК могут использовать в Минобороны РБ.- Гораздо важнее другое – чтобы слово "Вагнер" впредь ассоциировалось не с 24 июня, а с Артемовском. А для этого и власти, и силовикам, и самим "вагнерам", и всему обществу надо проявить мудрость и зрелость.- Евгений Пригожин в российском информационном поле был ярким спикером, который "правду-матку рубит". Теперь он ушел. До этого были месяцы онлайн-взятия Артемовска. Но и они прошли. Если тишину не заполнить, этим обязательно воспользуется противник. Чем или кем, как вы считаете, можно заменить Пригожина? Или он еще себя покажет?- Безусловно, Пригожин очень точно почувствовал запрос на батьку-командира, который говорит простым и понятным языком, причем не только говорит, но и делает. Берет неприступный Артемовск. Прямо заявляет, что до победы еще далеко и за нее еще придется пролить немало крови. Кстати, публично оглашает число потерь – а в официальных информационных сводках о них молчат. Собирается навести порядок с мигрантами. И прочее. Словом, он грамотно считывал все сконцентрированные в общественной атмосфере вопросы и отвечал на них именно так, как того хотело большинство народа. Популизм? Однозначно. Но именно его подчас так не хватает официальной политике. Опять-таки, скажу, что все самые яркие популистские заявления у нас всегда делал президент – и это правильно. С общество надо разговаривать на понятном для него языке. Если это называется популизмом – пожалуйста, но не надо вкладывать в это слово какой-то негативный смысл. Я убежден в том, что "тишины", как вы сказали, не будет. Произойдет то, что обычно случается в результате гражданских противостояний, – сторона-победительница перехватит лозунги проигравшей стороны. Давайте вспомним трансформацию Ельцина после октября 1993 года. Буквально за считанные месяцы он во многом стал использовать смыслы и образы тех, кого только что называл "красно-коричневыми". Поэтому, на мой взгляд, в ближайшее время следует ожидать более частого обращения нашей власти к тем идеологическим приемам, которые прежде использовались время от времени – в самом начале СВО, в президентских выступлениях на День Победы и на Новый год. "Дух Стамбула" будет проклят, но не потому, что Киев такой недальновидный, а потому, что война должна вестись до, как минимум, установления контроля над всеми территориями новых регионов плюс до реванша в Харьковской области. За полтора года войны у нас так и не появилось главного, самого необходимого условия для успеха на фронте – жесткой идеологии в духе "все для фронта, все для победы". И если появлению такой идеологии поспособствует мятеж Пригожина, то в этом будет его несомненный положительный результат.

https://ukraina.ru/20230627/1047573036.html

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

интервью, пригожин, чвк "вагнер", мятеж, россия (рф), запад, военнослужащие