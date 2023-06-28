https://ukraina.ru/20230628/1047638510.html

Президент Польши приехал на праздник к Зеленскому с вопросом о контрнаступлении

Президент Польши приехал на праздник к Зеленскому с вопросом о контрнаступлении - 28.06.2023 Украина.ру

Президент Польши приехал на праздник к Зеленскому с вопросом о контрнаступлении

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом 28 июня сообщили в Канцелярии главы польского государства

2023-06-28T14:04

2023-06-28T14:04

2023-06-28T14:04

новости

польша

дуда

украина

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047638294_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_0f17e8b640b5ab6dc21becd8ee444d1c.jpg

Президент Польши Анджей Дуда неожиданно приехал в Киев. Фотографии Дуды у вагона на железнодорожном вокзале в украинской столице опубликовала пресс-служба польской Канцелярии. "Переговоры с президентом Зеленским связаны с празднованием Дня Конституции Украины, а также консультациями по текущей ситуации на фронте", - говорится в сообщении. Дуда встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит ситуацию на фронте. Также темой переговоров станет Запорожская АЭС в России и подготовка к июльскому саммиту НАТО.

https://ukraina.ru/20230628/1047636659.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, дуда, украина, владимир зеленский, нато