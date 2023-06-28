Президент Польши приехал на праздник к Зеленскому с вопросом о контрнаступлении - 28.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230628/1047638510.html
Президент Польши приехал на праздник к Зеленскому с вопросом о контрнаступлении
Президент Польши приехал на праздник к Зеленскому с вопросом о контрнаступлении - 28.06.2023 Украина.ру
Президент Польши приехал на праздник к Зеленскому с вопросом о контрнаступлении
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом 28 июня сообщили в Канцелярии главы польского государства
2023-06-28T14:04
2023-06-28T14:04
новости
польша
дуда
украина
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047638294_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_0f17e8b640b5ab6dc21becd8ee444d1c.jpg
Президент Польши Анджей Дуда неожиданно приехал в Киев. Фотографии Дуды у вагона на железнодорожном вокзале в украинской столице опубликовала пресс-служба польской Канцелярии. "Переговоры с президентом Зеленским связаны с празднованием Дня Конституции Украины, а также консультациями по текущей ситуации на фронте", - говорится в сообщении. Дуда встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит ситуацию на фронте. Также темой переговоров станет Запорожская АЭС в России и подготовка к июльскому саммиту НАТО.
https://ukraina.ru/20230628/1047636659.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047638294_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0f9a15084f5cd364e2657efa223352a4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, дуда, украина, владимир зеленский, нато
Новости, Польша, Дуда, Украина, Владимир Зеленский, НАТО

Президент Польши приехал на праздник к Зеленскому с вопросом о контрнаступлении

14:04 28.06.2023
 
© Kancelaria PrezydentaАнджей Дуда в Киеве
Анджей Дуда в Киеве
© Kancelaria Prezydenta
Читать в
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом 28 июня сообщили в Канцелярии главы польского государства
Президент Польши Анджей Дуда неожиданно приехал в Киев. Фотографии Дуды у вагона на железнодорожном вокзале в украинской столице опубликовала пресс-служба польской Канцелярии.
"Переговоры с президентом Зеленским связаны с празднованием Дня Конституции Украины, а также консультациями по текущей ситуации на фронте", - говорится в сообщении.
Дуда встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит ситуацию на фронте. Также темой переговоров станет Запорожская АЭС в России и подготовка к июльскому саммиту НАТО.
министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
13:37
Польша формирует "самую сильную армию в Европе" против воссоздания Российской империи - БлащакОпасаясь воссоздания Российской империи, Польша в течение двух лет сформирует самую сильную сухопутную армию в Европе, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак на конференции в Торуни. Об этом сообщили журналисты портала Wirtualna Polska

 
НовостиПольшаДудаУкраинаВладимир ЗеленскийНАТО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:46У ВСУ — серьёзные проблемы на фронте, Киев это признал: что говорили об Украине в мире 28 июня
17:30"Население сломается". Жена Зеленского переживает за психическое здоровье украинцев
17:30"Эта банда имеет боевой опыт". Белорусский эксперт рассказал, чем займутся "вагнеровцы" в республике
17:29"Сидит, но не шевелится". Пропавший Залужный пришел в Раду на полтора часа
17:28Премьер-министр Эстонии пообещала Зеленскому "сюрприз"
17:23Виктор Кутырь о том, похож ли Пригожин на Емельяна Пугачева, и о бежавших из Москвы во время мятежа
17:12Новые лица, ненавидящие друг друга. В США нашли замену Трампу и Байдену
17:06Блинкен: Китай может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине
17:04Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео
17:02Дуда пообещал Зеленскому сделать Украину одной из армий НАТО
17:00Слово есть, а её самой нет: эксперты об украинской Конституции
16:47В Киеве выставили на продажу "Цветы Украины"
16:34Для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО – Зеленский
16:28Трещины в монолите власти. Социологи о настроениях украинцев
16:26Захарова заявила, что Россия против участия стран в "Саммите мира" и объяснила, почему
16:03"Смрад стоит ужасный". Балицкий объяснил, почему ВСУ не вывозят тела погибших солдат
16:02"Культивирует ненависть": партия "Латвия на первом месте" потребовала проверить поэтессу-русофобку Бокшу
16:02Зеленский надеется, что ВВП Украины увеличится до триллиона долларов
15:57Эдуард Исаков: кто он
15:33Курбан-Байрам. Праздник для мусульман и для всего мира
Лента новостейМолния