Президент Польши приехал на праздник к Зеленскому с вопросом о контрнаступлении
© Kancelaria PrezydentaАнджей Дуда в Киеве
© Kancelaria Prezydenta
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом 28 июня сообщили в Канцелярии главы польского государства
Президент Польши Анджей Дуда неожиданно приехал в Киев. Фотографии Дуды у вагона на железнодорожном вокзале в украинской столице опубликовала пресс-служба польской Канцелярии.
"Переговоры с президентом Зеленским связаны с празднованием Дня Конституции Украины, а также консультациями по текущей ситуации на фронте", - говорится в сообщении.
Дуда встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит ситуацию на фронте. Также темой переговоров станет Запорожская АЭС в России и подготовка к июльскому саммиту НАТО.
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