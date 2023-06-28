https://ukraina.ru/20230628/1047636659.html

Польша формирует "самую сильную армию в Европе" против воссоздания Российской империи - Блащак

Польша формирует "самую сильную армию в Европе" против воссоздания Российской империи - Блащак - 28.06.2023 Украина.ру

Польша формирует "самую сильную армию в Европе" против воссоздания Российской империи - Блащак

Опасаясь воссоздания Российской империи, Польша в течение двух лет сформирует самую сильную сухопутную армию в Европе, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак на конференции в Торуни. Об этом сообщили журналисты портала Wirtualna Polska

2023-06-28T13:37

2023-06-28T13:37

2023-06-28T13:37

новости

польша

министр обороны

украина

российская империя

m1 abrams

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Польша сформирует самую сильную сухопутную армию в Европе за два года, опасаясь воссоздания Российской империи. "Мы хотим мира, но должны готовиться к войне", добавил министр обороны Польши БлащакПо словам Блащака, подход к укреплению безопасности через разоружение является совершенно нереалистичным.Он заверил, что за два года Польша получит самую сильную сухопутную армию в Европе, отмечая также важность военно-воздушных сил и военно-морского флота.Армия должна быть не только хорошо вооружена, но и многочисленна. Столпами безопасности, как он отметил, являются численность армии, вооружение и модернизация, а также международное сотрудничество в рамках НАТО.Министр обороны заявил, что после выступления в Торуни, направится в Щецин, в порт, куда прибыл первый корабль с танками Abrams.В январе Минобороны Польши заключило контракт на поставку 116 американских танков Abrams и сопутствующего оборудования. Стоимость контракта составляет около 1,4 млрд долларов нетто, из которых почти 200 млн долларов покрывает американская сторона в рамках средств помощи, предоставленных Польше.США также согласились продавать Польше боеприпасы, в том числе подкалиберные снаряды с сердечником из обедненного урана, говорится в статье.Поставки танков и другой техники запланированы на 2023-2024 годы. После прохождения капитального ремонта танки будут поставляться с нулевыми пробегами. Закупка танков была произведена для восполнения запасов техники после передачи вооружений Украине.

https://ukraina.ru/20230623/1047515576.html

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новости, польша, министр обороны, украина, российская империя, m1 abrams