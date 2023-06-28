https://ukraina.ru/20230628/1047593105.html
Военный эксперт рассказал, кто первым в ВС РФ нанес удар по натовским танкам ВСУ, а кто их добил
Военный эксперт рассказал, кто первым в ВС РФ нанес удар по натовским танкам ВСУ, а кто их добил - 28.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, кто первым в ВС РФ нанес удар по натовским танкам ВСУ, а кто их добил
Все мы видели снимки скопища украинской обгорелой и взорванной техники на Южно-Донецком направлении. Там было по 10-15 машин. Со стороны противника было бы странно сгонять их в одну точку, но у этого есть разумное объяснение. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2023-06-28T06:00
2023-06-28T06:00
2023-06-28T06:00
новости
всу
вс рф
россия (рф)
украина
танки
наступление
контрнаступление
мины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046914322_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bed5019774cfe80bede1d5fbebe09126.jpg.webp
Когда российская разведка выведала направление удара, мы заминировали этот участок густыми минными полями, а как только украинская колонна во главе с танками и машинами разминирования выдвинулась на место, она пыталась обходить эти поля справа и слева, они стали кучковаться и все равно напарывались на наши мины, пояснил эксперт.Но в любом случае для нас сейчас чрезвычайно опасно головокружение от успехов, которых мы добились во время этой фазы "контрнаступа". Нам тоже нужно сделать некоторые выводы из уроков, которые преподносит нам враг, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046914322_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_db73ac5066009d4d98d75426e7e70722.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, вс рф, россия (рф), украина, танки, наступление, контрнаступление, мины
Новости, ВСУ, ВС РФ, Россия (РФ), Украина, танки, наступление, контрнаступление, мины
Военный эксперт рассказал, кто первым в ВС РФ нанес удар по натовским танкам ВСУ, а кто их добил
Все мы видели снимки скопища украинской обгорелой и взорванной техники на Южно-Донецком направлении. Там было по 10-15 машин. Со стороны противника было бы странно сгонять их в одну точку, но у этого есть разумное объяснение. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Когда российская разведка выведала направление удара, мы заминировали этот участок густыми минными полями, а как только украинская колонна во главе с танками и машинами разминирования выдвинулась на место, она пыталась обходить эти поля справа и слева, они стали кучковаться и все равно напарывались на наши мины, пояснил эксперт.
"Поэтому надо поблагодарить нашу разведку и саперов. А потом в действие вступали все, кто был причастен к этому бою: ударные вертолеты Ка-52 с ракетами "Вихрь", противотанковые комплексы "Корнет", а также танкисты, которых командиры правильно научили находить слабые места у тех же "Леопардов"", - констатировал Баранец.
Но в любом случае для нас сейчас чрезвычайно опасно головокружение от успехов, которых мы добились во время этой фазы "контрнаступа". Нам тоже нужно сделать некоторые выводы из уроков, которые преподносит нам враг, заключил собеседник издания.