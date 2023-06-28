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Военный эксперт рассказал, кто первым в ВС РФ нанес удар по натовским танкам ВСУ, а кто их добил

Военный эксперт рассказал, кто первым в ВС РФ нанес удар по натовским танкам ВСУ, а кто их добил - 28.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, кто первым в ВС РФ нанес удар по натовским танкам ВСУ, а кто их добил

Все мы видели снимки скопища украинской обгорелой и взорванной техники на Южно-Донецком направлении. Там было по 10-15 машин. Со стороны противника было бы странно сгонять их в одну точку, но у этого есть разумное объяснение. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2023-06-28T06:00

2023-06-28T06:00

2023-06-28T06:00

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Когда российская разведка выведала направление удара, мы заминировали этот участок густыми минными полями, а как только украинская колонна во главе с танками и машинами разминирования выдвинулась на место, она пыталась обходить эти поля справа и слева, они стали кучковаться и все равно напарывались на наши мины, пояснил эксперт.Но в любом случае для нас сейчас чрезвычайно опасно головокружение от успехов, которых мы добились во время этой фазы "контрнаступа". Нам тоже нужно сделать некоторые выводы из уроков, которые преподносит нам враг, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, вс рф, россия (рф), украина, танки, наступление, контрнаступление, мины