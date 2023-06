https://ukraina.ru/20230627/1047608739.html

Ждали крови в России, а пришлось сдерживать Киев. Что делали США во время попытки военного мятежа в РФ

В субботу, 24 июня, наступил день, которого Соединённые Штаты так долго ждали: внутренняя стабильность в России пошатнулась

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047609226_423:419:3072:1909_1920x0_80_0_0_41dab934f1d6b494f0bba1d8817aada4.jpg

Знали и молчали в ожидании кровавой бойни в РоссииКак рассказали источники издания The Washington Post, американская разведка узнала о подготовке мятежа основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным две недели назад, но без конкретных деталей плана и сроков. Белый дом сразу поставили в известность, а позже узнали также Пентагон, Госдепартамент и Конгресс. Сотрудники администрации выражали обеспокоенность тем, что "гражданская война" приведёт к нестабильности в России, а также были встревожены влиянием этих событий на контроль над ядерным арсеналом.Телеканал CNN сообщал, что США обладали сведениями о намерении Пригожина "бросить серьёзный вызов военному руководству России". В начале прошлой недели разведслужбы ряда западных стран предупредили конгрессменов о перемещениях и наращивании оружия вагнеровцев у границы РФ, тем не менее, отмечает CNN, действия ЧВК стали неожиданностью для Вашингтона, поскольку "всё произошло очень быстро"."У разведки США было достаточно сигналов о возможных действиях Пригожина, чтобы иметь возможность сообщить руководству о том, что что-то происходит", - сказал один из американских чиновников The Washington Post.Несмотря на осведомлённость, американские чиновники предпочли не предавать гласности имеющуюся информацию."Официальные лица США считали, что, если они что-то скажут, Путин может обвинить их в организации государственного переворота. И они явно не были заинтересованы в том, чтобы помочь Путину избежать крупного постыдного подрыва его поддержки", - говорится в статье.Для сравнения, к выводу о подготовке России к СВО на Украине американские чиновники пришли в конце октября 2021 года, рассказывал возглавлявший на тот момент посольство США в РФ Джон Салливан, и уже в ноябре эту тему в ходе переговоров в Москве директор ЦРУ Уильям Бёрнс обсудил с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.Причём, как уточнил CNN 26 июня, доступ к информации о планах Пригожина был крайне ограничен даже среди представителей властей самих США – в это посвятили только высокопоставленных сотрудников Белого дома и руководство Конгресса, – не говоря уже о других странах. Во избежание утечек данными поделились лишь с "избранным союзникам", в частности, с несколькими высокопоставленными представителями правительства Великобритании. Таким образом, большинство союзников американцы предпочли оставить в неведении.США могли действовать так в надежде, что мятежники добьются своих целей, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."И на эту же мысль меня сподвигает ещё одно сообщение CNN, которое прозвучало со ссылкой на аналитиков американской разведки, где было сказано, что ожидалось, что поход Пригожина на Москву встретит гораздо большее сопротивление и будет намного более кровавым, чем это было на самом деле. Здесь такой косвенный ответ на вопрос, чего ожидали", — сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью RT.Один из американских чиновников на условиях анонимности так и сказал в комментарии CNN, что США ожидали гораздо большей жестокости и кровопролития, но к их удивлению сделку с мятежниками удалось заключить очень быстро."Это Москва? Вашингтон на связи"Впрочем, в публичном поле официальные лица США говорили совсем в другой тональности – никакой нескрываемой радости и ожидания скорейшего наступления смуты в России.Ещё 23 июня по местному времени, когда, по словам одного из чиновников, ситуация в России была неясна, госсекретарь США Энтони Блинкен разослал срочную телеграмму американским дипмиссиям по всему миру с предписанием никак не комментировать попытку вооружённого мятежа, сообщил портал Axios.Один из получателей этого распоряжения предположил, что таким образом Вашингтон хотел гарантировать, что ни один американский дипломат не скажет ничего, что могло бы создать впечатление причастности США к кризису в России.А если представители иностранных правительств всё же будут задавать вопросы о событиях в РФ, американские чиновники, согласно инструкции, должны были отвечать лишь, что США следят за ситуацией.Именно так о происходящем говорили не только дипломаты за рубежом, но и представители центральной власти в Вашингтоне, например, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж сказал журналистам 24 июня, что Вашингтон следит за ситуацией и будет консультироваться с союзниками и партнёрами по мере развития событий.Но один дипломат при всём желании отделаться дежурной фразой не мог – посол США в РФ Линн Трейси. По информации источников РИА Новости, американское посольство связывалось с МИД РФ во время попытки мятежа по электронной почте по вопросам безопасности."Когда посол США Трейси общалась с российскими представителями, передавала сигналы. Сигналы эти заключались прежде всего в том, что США тут ни при чём, что США очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают. И было особо подчеркнуто: США исходят из того, что всё происходящее является внутренним делом Российской Федерации", – уточнил Лавров в интервью RT.Блинкен со своим российским коллегой не связывался, но поручил команде Госдепартамента взаимодействовать с Россией, чтобы убедиться, что в Москве понимают свои обязанности по обеспечению защиты дипломатического персонала и всех граждан США, находящихся в стране. Таким образом, по словам госсекретаря, целый ряд людей включился в работу, чтобы убедиться, что Россия получила это послание. Контакты с российской стороной осуществлялись на нескольких уровнях, в частности с российскими коллегами связывался ряд сотрудников Белого дома, связывалось ли ЦРУ с разведкой РФ, Блинкен в эфире телеканала CBS отказался уточнять.Комментируя переговоры с РФ на фоне попытки мятежа, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 26 июня заявил: "Мы провели хорошие и прямые контакты с российской стороной на выходных. Наши ожидания состоят в том, что мы сможем продолжать их".Не на шутку обеспокоившись происходящим, с Россией, по информации итальянской газеты La Repubblica, связались и представители НАТО."Неслучайно среди совершенно неформальных и неофициальных контактов штаба Атлантического альянса, предположительно, оказался и контакт с министром обороны России Сергеем Шойгу. Цель и в этом случае состояла в том, чтобы натянуть сеть, способную защитить от возможного стремительного развития событий. А Шойгу считается самым надёжным собеседником", - говорится в статье.Кроме того, в сложившейся ситуации Запад хотел прояснить, что его "силы не играют никакой роли в действиях, на которые решаются" организаторы вооружённого мятежа.Заявления американских и европейских чиновников, как одни твердивших в своих посланиях российским визави, что они не имеют ни малейшего отношения к событиям 24 июня, больше походили на ситуацию, когда на воре и шапка горит. А Запад настолько дискредитировал себя, в своё время вводя санкции и войска, а также посылая своих советников, лишь бы помешать странам, которые, на их взгляд, подрывают мировую демократию, что теперь приходится оправдываться, чтобы подозрение в организации противоправных действий ни легло на них."Можно привести некоторые свежие и не очень примеры, когда в той или иной стране предпринимались попытки мятежа, госпереворота, Соединённые Штаты каждый раз реагировали по-разному в зависимости от того, кто был у власти и кто пытался совершить переворот", – отметил Лавров.Украину нужно сдержатьС одной из стран, где принимали непосредственное участие в реализации госпереворота, США на фоне событий в России тоже связались. Речь об Украине.Западные чиновники предостерегали украинских официальных лиц от нанесения ударов по территории РФ в период хаоса, поскольку опасались, что в таком случае и Киев, и сам Запад будут рассматриваться как помощники Пригожина и угроза суверенитету России."Послание состояло в том, чтобы не раскачивать лодку там. Это внутреннее дело России. Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным объектам внутри России", – передал источник телеканала.Но в целом ситуация с ЧВК "Вагнер" в России "создаёт дополнительные преимущества для Украины, которыми она может воспользоваться", заявлял никто иной, как Блинкен.За что потом официальному представителю Госдепартамента пришлось оправдываться."Госсекретарь говорил о том, что силы "Вагнера" ушли с Украины и двинулись на российский город. Мы продолжаем снабжать украинцев вооружениями, которые им нужны для контрнаступления и самообороны в долгосрочной перспективе. Мы продолжаем делиться с украинцами разведывательной информацией и намереваемся продолжать контакты по военным каналам, мы работаем по дипломатическим каналам", – сказал Мэттью Миллер на брифинге.В Киеве, конечно, не скрывали радости из-за попытки вооружённого мятежа в России, а военное командование рассчитывало воспользоваться этими событиями в своих целях."Мы предсказывали, что рано или поздно это произойдёт и приведёт к ещё большей эскалации. Мы обязательно воспользуемся замешательством противника", – заявлял 24 июня пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый британской газете The Independent.Однако воспользоваться так называемым окном возможности ВСУ не смогли, о чём писали западные СМИ со ссылкой на американских чиновников и независимых аналитиков."Украина, несомненно, попытается воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но в обороне не было никаких брешей, которыми можно было бы воспользоваться", – говорится в статье The New York Times.Вот что рассказывает о событиях в зоне СВО в период попытки мятежа в России независимый репортёр Павел Кукушкин, работающий в Донбассе: "У них не получилось воспользоваться ситуацией в полную силу. Все их попытки атак в это краткое "смутное время" – вечер пятницы, суббота, воскресенье – были отбиты. Сказать, что пошли неимоверные "накаты", нельзя. Можно сказать, наверное, что проворонили они своё время. Но важный момент: их готовы были встречать. Не было такого, что все развернулись спиной к фронту и начали следить, что происходит в тылу. Все были едины в том, что у нас враг – на той стороне, это укронацисты, и мы им здесь прорваться не дадим. Все понимали и понимают свои задачи, и никакого разброда и шатаний не было".Среди американского истеблишмента изначально не было единогласной уверенности, что ситуация с "Вагнером" как-то повлияет на расклад сил на фронте. Один из высокопоставленных чиновников сказал изданию Politico: "Я не вижу, как это может им повредить", имея в виду Россию.США разочарованы – Россия не развалиласьКирби утверждает, что США не занимают ни одну из сторон в этом внутреннем деле России и сосредоточены исключительно на обеспечении победы Украины на поле боя. Однако в тот же день, 26 июня, официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер прямым текстом озвучил желания Вашингтона: "Вагнер" распустить, а Пригожина депортировать в США, где он объявлен в розыск по обвинению во вмешательстве в президентские выборы.. Вот только незадача – с Белоруссией, куда должен уехать основатель ЧВК, у Штатов соответствующего соглашения нет.При этом американским властям пришлось отказаться от запланированного на 27 июня введения санкций против "Вагнера" из-за её деятельности в Африке, писало издание The Wall Street Journal, чтобы это не выглядело, как будто они помогают Путину, хотя Госдепартамент отрицает эту информацию."В США, естественно, использовали эту ситуацию, чтобы показать, что в российском обществе есть раскол. Хотя получилось всё наоборот: моментально, как только всё это случилось, каждый принял для себя решение, и ни одна воинская часть не перешла на сторону мятежа, все показали, что Россия едина. Но, естественно, в США будут показывать другую картинку", – заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.В субботу западные СМИ так и пестрили заголовками в духе "Гражданская войны в России", "Восстание против Путина", "Танки "Вагнера" идут на Москву", "Россия на краю пропасти". Следующие 24 часа будут критическими для Путина, писал корреспондент CNN Ник Патон Уолш, специализирующийся на вопросах международной безопасности, "российский президент столкнулся с самой серьёзной угрозой своей власти за все 23 года, когда он руководил ядерной державой, и это ошеломляет, когда видишь, что внешний вид тотального контроля, который он сохранял всё это время, рушится в одночасье".Однако не прошло и суток, как всё было урегулировано."Если Пригожин намеревался вбить клин между командованием Вооружённых сил Российской Федерации и Кремлём, он потерпел неудачу", — констатировал высокопоставленный западный чиновник в комментарии The Washington Post."На Западе существует глубокое разочарование относительно бескровности произошедших событий. На Западе раздосадованы тем, что российское общество успешно прошло испытание. Конечно, там ожидали большего. Они рассчитывали, что Россия погрузится в гражданскую войну, анархию, хаос и можно будет нанести удар по ней. Этого не случилось. Самое важное для Запада – это ликвидация России как сильного, мощного, единого государства, которое является его естественным соперником, и которое сейчас подняло знамя борьбы против западной гегемонии. Запад ведёт борьбу не на жизнь, а на смерть, потому что неизбежная победа России будет означать ликвидацию западной гегемонии на протяжении последних 500 лет, поэтому ставки на кону очень серьёзные", – заявил политолог Владимир Шаповалов.А если бы смута в России всё-таки пошла, то на Западе мгновенно этим бы воспользовались, подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашенко, принявший непосредственное участие в урегулировании ситуации 24 июня.

